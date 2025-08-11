En Texas: el agua de las inundaciones cedió y aparecieron enormes huellas de dinosaurios de hace millones de años

Tras las devastadoras inundaciones en Texas que dejaron cuantiosos daños y la muerte de 135 personas en la zona de Texas Hill Country, las labores de limpieza revelaron el hallazgo de huellas de dinosaurio en el condado de Travis.

Aparecen 15 huellas de dinosaurios en Texas

Tras la retirada de las aguas, los residentes del condado de Travis, en el Estado de la Estrella Solitaria, comenzaron las labores de limpieza de escombros. En medio del trabajo, los voluntarios hicieron un hallazgo inesperado: 15 huellas de dinosaurio de tres garras, según informó CNN.

Matthew Brown, paleontólogo del Museo de Historia de la Tierra en la Universidad de Texas, confirmó que las huellas fueron dejadas por dinosaurios similares a los Acrocanthosaurus, carnívoros bípedos que podían medir hasta 11 metros de largo.

Las pisadas, de entre 40 y 50 centímetros, tienen una antigüedad de entre 110 y 115 millones de años. “Las vías fluviales de Sandy Creek cortan la piedra caliza de la Formación Glen Rose, que es la capa que contiene las huellas. Así es como sabemos la antigüedad de las pisadas, porque están en esa capa de roca con esa edad”, detalló el experto.

Brown, quien visitó el lugar para hacer recomendaciones de preservación, recibió información sobre otros sitios con hallazgos similares. El paleontólogo recomendó a las autoridades asegurar y delimitar las áreas para evitar que la maquinaria pesada de limpieza dañe las pisadas. Además, señaló que la zona del descubrimiento es un “corredor de inundaciones repentinas”, lo que explica por qué las crecidas de los arroyos y ríos del centro de Texas revelaron este tesoro prehistórico.

Las inundaciones en el condado de Travis, si bien no alcanzaron la intensidad de las registradas en Kerr, causaron daños significativos: grandes zonas quedaron bajo el agua y varias casas resultaron destruidas. Pese a la devastación, los residentes se mostraron asombrados por el descubrimiento de las huellas de dinosaurio, que llevaron un momento de asombro y esperanza en medio de la tragedia.

El juez local Andy Brown declaró a la cadena CNN que las inundaciones arrastraron autos, casas y árboles, lo que provocó que el agua se llevara la tierra y la grava que cubrían las huellas.

Brown añadió que, pese a que el condado está en plena recuperación, el hallazgo de las huellas de dinosaurio es emocionante de ver: “Tenemos muchas huellas de dinosaurio en Texas e imaginar lo que solía haber en un sitio como este es un ejercicio fascinante”, aseguró.

Los paleontólogos esperan regresar pronto al condado con más equipo para documentar a detalle las pisadas de dinosaurio. El objetivo es crear mapas e imágenes en 3D y tratar de determinar si todas las huellas fueron dejadas por un solo ejemplar o por un grupo que recorría la zona montañosa del estado.

Sequía revela más huellas de dinosaurio en Texas

El Parque Estatal Dinosaur Valley, ubicado a una hora y media al sur de Dallas, es famoso por tener una gran cantidad de huellas de saurópodos y terópodos que vivieron en la zona hace más de 110 millones de años. Ahora, la reciente sequía que afectó al área reveló aún más pisadas prehistóricas, ofreciendo un nuevo tesoro paleontológico.

Paul Baker, gerente de ventas del parque, dijo a CNN que el área del nuevo hallazgo fue en el lecho del río que se secó por completo por las recientes temperaturas, en donde se alcanzaron hasta 128 grados Fahrenheit (53 grados Centígrados).

El paleontólogo Glen Kuban adelantó que las huellas recién descubiertas podrían pertenecer a dos especies de dinosaurios: un Acrocanthosaurus, que pesaba hasta siete toneladas, y un Sauropodseiden, también conocido como Paluxysaurus, que pesaba 44 toneladas.