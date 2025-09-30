En Texas: qué significa si una serpiente ciega entra a tu casa

Que aparezca una serpiente pequeña dentro de la casa puede causar sorpresa e incluso temor, pero no siempre representa un peligro. En Texas, suele tratarse de una intrusión accidental, ya que muchas serpientes buscan refugio, alimento o rutas de tránsito cuando el clima cambia, por lo que es clave conocer los ejemplares y actuar con calma.

Las serpientes pequeñas que suelen entrar en casas de Texas

De las 68 especies de víboras que habitan Texas, la más pequeña es la serpiente ciega. Se trata de un ejemplar de entre 7 y 33 centímetros que, a simple vista, es casi indistinguible de una lombriz de tierra, de acuerdo con Texas Parks and Wildlife Department (TPWD, por sus siglas en inglés).

Este tipo de serpientes suele habitar en praderas, desiertos y ocasionalmente en casas en el suroeste de los EE.UU. a las que se acerca en busca de alimento o refugio.

La víbora más pequeña de Texas es la Serpiente Ciega y es completamente inofensiva Instagram: lostinthewoods18

Si bien los ejemplares pueden causar impresión, estas serpientes son inofensivas. “Su boca es tan diminuta que no puede morder a los humanos; su única defensa es clavar la punta de la cola en su captor”, remarcan los especialistas.

Las serpientes ciegas solo representan una amenaza aterradora para las hormigas y las termitas. Algunos animales, incluso, las consideran una ayuda bienintencionada en su nido. Por ejemplo, los búhos chillones las recogen y las llevan a sus hogares para que se alimenten de insectos y ácaros que representan una amenaza para sus crías.

Además, estas víboras tienen una larga lista de depredadores, como topos, serpientes nocturnas, correcaminos y gatos domésticos.

¿Qué serpientes venenosas hay en Texas?

TPWD ofrece un listado completo de las especies que se pueden ver en el estado y aclara que solamente existe un tipo de víbora venenosa en todo Texas: la serpiente coralillo.

Se trata de un ejemplar fácilmente distinguible, ya que tienen colores brillantes rojo, amarillo y negro, que no rodean por completo el cuerpo, sino que se detienen al nivel del suelo. En la parte inferior son de un color uniforme. Para identificarlas es importante notar el orden de los colores de las franjas.

La única serpiente venenosa de todo Texas es la Coralillo Freepik

De acuerdo con TPWD, las serpientes de coralillo de Texas son extremadamente tímidas, poco agresivas y no es común que se acerquen a los humanos.

“Aunque sus bocas son de menor tamaño que la mayoría de las serpientes venenosas, pueden causar una mordida dolorosa si las tocan", advierten los especialistas.

Este tipo de víbora se alimenta de otras serpientes y pequeños reptiles, y son pertenecientes a la misma familia que las cobras de la India.

Por qué hay víboras en la casa: qué hacer si se encuentra una

Las serpientes suelen acercarse a las zonas residenciales en busca de refugio y alimento, atraídas por jardines descuidados, pilas de leña, acumulación de escombros y la presencia de roedores o ranas.

Las serpientes se ven atraídas por jardines descuidados, acumulación de escombros y la presencia de roedores o ranas Unsplash

En caso de encontrar una en el hogar, los especialistas recomiendan mantener la calma. “Las víboras no son depredadoras de humanos y no lo perseguirán, habitualmente huyen o escapan si se les da la oportunidad”, señalan.

Entre los consejos sobre cómo actuar ante la presencial de una serpiente sostienen:

No arrinconarlas : el peligro aparece cuando se les sorprende o arrincona y se sienten atacadas.

: el peligro aparece cuando se les sorprende o arrincona y se sienten atacadas. No tomar riesgos innecesarios : la mayoría de las mordidas se dan porque las personas son imprudentes con víboras venenosas.

: la mayoría de las mordidas se dan porque las personas son imprudentes con víboras venenosas. No hacer movimientos bruscos: cuando hay una víbora cerca, las personas no deben moverse y deben permitir que se alejen. En caso de que sea necesario el movimiento, deben tomar distancia lenta y cuidadosamente.