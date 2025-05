Es argentina, trabaja en Texas y revela cómo responder tres preguntas clave de las entrevistas laborales

Una joven argentina que vive en Dallas, Texas, trabaja en recursos humanos y a diario se encarga de hacer entrevistas laborales. A través de un video, Jimena Araoz les compartió recomendaciones a quienes buscan empleo en Estados Unidos y reveló cuáles son las tres preguntas que suelen hacerle a los candidatos.

La tucumana Jimena Aráoz, que se mudó a Estados Unidos en 2022, vive en la ciudad Dallas, en el Estado de la Estrella Solitaria, donde trabaja en el área de recursos humanos. En un video publicado en su cuenta de TikTok @unaargentinaentexas, donde acostumbra a compartir recomendaciones para latinos en EE.UU., enumeró cuáles son las preguntas que frecuentemente se hacen en las entrevistas laborales.

“Me tomé el trabajo de hablarle a mis compañeras que hacen reclutamientos para saber qué están buscando en sus preguntas verdaderamente. Porque eso es todo lo que queremos saber”, explicó la joven argentina.

Araoz resumió lo esencial de una entrevista de trabajo en tres importantes preguntas:

¿Podés contarme un poco sobre vos?

¿Por qué dejaste tu empresa anterior? O, ¿por qué quieres tener un nuevo trabajo?

¿Por qué quieres trabajar aquí?

Cómo responder a las tres preguntas esenciales en la entrevista laboral

La primera pregunta, que en inglés sería “tell me a little bit about your self”, Aráoz la calificó como la más importante, dado que así suelen comenzar las entrevistas en Estados Unidos.

Según explicó, en la respuesta deben tenerse en cuenta muchas cosas. “En esta pregunta ellos quieren saber qué sos como profesional. A mí se me repitió esta pregunta en todas las entrevistas laborales que hice", subrayó.

Ante esto, la joven brindó un ejemplo de lo que es una buena respuesta: “Me llamo Jimena, soy licenciada en administración de empresas, tengo cuatro años de experiencia en trabajo administrativo, hice certificaciones acá en Estados Unidos en relación con recursos humanos… y así continúa la entrevista”.

Sobre la consulta acerca de por qué se busca un nuevo empleo, la argentina sostuvo que no es recomendable criticar el actual o anterior trabajo. “Ojo con hablar mal de su empresa. No hablen mal de la compañía en la que trabajaban antes ni de su jefe”, advirtió.

En ese sentido, recomendó: “Yo sé que a veces uno quiere decir ‘porque me pagaba mal’, pero no lo hagan. Siempre actitud profesional. Si no les pagaban bien, contesten que buscan mejoras económicas. Si es porque aburrían, decir que quieren más responsabilidad o buscar nuevas oportunidades laborales”.

Respecto de la tercera pregunta, sobre por qué el candidato quiere trabajar en la compañía a la que se postulan, sugirió: “No vayan ciegos a las entrevistas, averigüen sobre la empresa. Al reclutador le encanta saber que están emocionados por trabajar en la empresa”.

En ese sentido, ejemplificó con una postulación a un puesto de ventas. En tal caso, señaló que algunas respuestas a la pregunta “por qué te gustaría trabajar allí” podrían ser: “Yo sé que con mi experiencia laboral puedo aportar en su empresa y cumplir con los objetivos de venta” o “porque mis valores se alinean con los de la empresa”.

Recomendaciones para prepararse para las entrevistas laborales en Estados Unidos

Además de recomendar buscar información sobre la compañía para la que las personas se han postulado y de pensar las preguntas con anticipación, la joven argentina recomendó utilizar la inteligencia artificial para practicar.

“Es importante prepararse y una buena herramienta es ChatGPT, aunque no lo crean”, aseguró. La tucumana aconsejó mandar el currículum a la IA y pedirle que simule ser un reclutador, para luego hacer preguntas enfocadas en determinado puesto de trabajo.