Es latina, vive en Houston y mostró cómo es el “Dollar Tree de los millonarios”

Claudy Morales, una latina radicada en Houston, Texas, suele mostrar eventos, sitios y más aspectos sobre la ciudad texana. En un reciente video, detalló todo sobre el ”Dollar Tree de los millonarios".

Los precios en el “Dollar Tree de los millonarios” de Houston

En el video que publicó en su cuenta de Instagram, Morales reveló que le había ganado la curiosidad, por lo que fue a este supermercado, conocido como el “Dollar Tree de los millonarios” en redes sociales, para ver qué venden y a qué precios.

Se trata de una sucursal de la cadena PopShelf, una tienda de diversos artículos donde halló productos desde un dólar “más barato que Dollar Tree”, dijo Morales, hasta de US$50.

Decoración del hogar: lo que más le llamó la atención a la latina de Houston

De acuerdo con Morales, la sección de artículos para la decoración del hogar de la tienda PopShelf en Houston fue lo que más le llamó la atención de toda la tienda.

En su recorrido por la sucursal encontró una enorme variedad de productos. En las imágenes pueden verse marcos para fotos, cuadros y decorativos; artículos de bazar como vasos, platos, cubiertos y papel para regalo; así como muebles de jardín, juguetes para los niños, productos de belleza y hasta alimentos y bebidas.

Pero una de las cosas que destacó Morales sobre la tienda en Houston fue el orden, así como el ambiente, el cual calificó de “tranquilo y bonito”.

Todo lo que se puede comprar en el “Dollar Tree de los millonarios” de Houston

Al revisar el sitio web oficial de PopShelf, se pueden encontrar todas las categorías de productos con las que cuenta la tienda:

Hogar

Cocina

Fiesta y celebraciones

Arte y manualidades

Belleza y cuidado personal

Salud y bienestar

Juguetes

Artículos para el hogar

Oficina y útiles escolares

Electrónica

Mercado / Alimentos

Mascotas

Bebé

Ropa y accesorios

Otoño / Temporada de cosecha

Navidad

Las sucursales de PopShelf en Houston, Texas

De acuerdo con sitio web oficial de la tienda PopShelf, estas son las ubicaciones exactas de sus sucursales en Houston y en el área próxima a la ciudad texana:

1172 Fry Rd, Houston, TX 77084

6745 Highway 6 N, Houston, TX 77084-1317

13244 Northwest Freeway, Houston, TX 77040

5650 FM 1960 W., Houston, TX (Champions area)

20845 US-59 (Hwy 59), Humble, TX 77338

243 Marina Bay Dr. Ste A-C, Clear Lake Shores, TX 77565

5660 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77505

Cada vez falta menos para la Navidad. En este contexto, todas las tiendas de Estados Unidos se preparan para una de las temporadas más altas de ventas.

El caso de la cadena PopShelf no es distinto, y Morales anticipó que tras conocer la tienda volverá para la época navideña y comprará allí las decoraciones para su árbol de Navidad.

De hecho, en el sitio web ya se pueden adquirir artículos en la sección, donde se ofrecen 928 productos especiales para celebrar esta época del año.