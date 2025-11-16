Es latina, vive en Houston y mostró cómo es el “Dollar Tree de los millonarios”
Esta tienda destaca por el orden, su ambiente tranquilo y por su enorme variedad de artículos para el hogar
Claudy Morales, una latina radicada en Houston, Texas, suele mostrar eventos, sitios y más aspectos sobre la ciudad texana. En un reciente video, detalló todo sobre el ”Dollar Tree de los millonarios".
Los precios en el “Dollar Tree de los millonarios” de Houston
En el video que publicó en su cuenta de Instagram, Morales reveló que le había ganado la curiosidad, por lo que fue a este supermercado, conocido como el “Dollar Tree de los millonarios” en redes sociales, para ver qué venden y a qué precios.
Se trata de una sucursal de la cadena PopShelf, una tienda de diversos artículos donde halló productos desde un dólar “más barato que Dollar Tree”, dijo Morales, hasta de US$50.
Decoración del hogar: lo que más le llamó la atención a la latina de Houston
De acuerdo con Morales, la sección de artículos para la decoración del hogar de la tienda PopShelf en Houston fue lo que más le llamó la atención de toda la tienda.
En su recorrido por la sucursal encontró una enorme variedad de productos. En las imágenes pueden verse marcos para fotos, cuadros y decorativos; artículos de bazar como vasos, platos, cubiertos y papel para regalo; así como muebles de jardín, juguetes para los niños, productos de belleza y hasta alimentos y bebidas.
Pero una de las cosas que destacó Morales sobre la tienda en Houston fue el orden, así como el ambiente, el cual calificó de “tranquilo y bonito”.
Todo lo que se puede comprar en el “Dollar Tree de los millonarios” de Houston
Al revisar el sitio web oficial de PopShelf, se pueden encontrar todas las categorías de productos con las que cuenta la tienda:
- Hogar
- Cocina
- Fiesta y celebraciones
- Arte y manualidades
- Belleza y cuidado personal
- Salud y bienestar
- Juguetes
- Artículos para el hogar
- Oficina y útiles escolares
- Electrónica
- Mercado / Alimentos
- Mascotas
- Bebé
- Ropa y accesorios
- Otoño / Temporada de cosecha
- Navidad
Las sucursales de PopShelf en Houston, Texas
De acuerdo con sitio web oficial de la tienda PopShelf, estas son las ubicaciones exactas de sus sucursales en Houston y en el área próxima a la ciudad texana:
- 1172 Fry Rd, Houston, TX 77084
- 6745 Highway 6 N, Houston, TX 77084-1317
- 13244 Northwest Freeway, Houston, TX 77040
- 5650 FM 1960 W., Houston, TX (Champions area)
- 20845 US-59 (Hwy 59), Humble, TX 77338
- 243 Marina Bay Dr. Ste A-C, Clear Lake Shores, TX 77565
- 5660 Fairmont Pkwy, Pasadena, TX 77505
Artículos navideños en el “Dollar Tree de los millonarios” de Houston
Cada vez falta menos para la Navidad. En este contexto, todas las tiendas de Estados Unidos se preparan para una de las temporadas más altas de ventas.
El caso de la cadena PopShelf no es distinto, y Morales anticipó que tras conocer la tienda volverá para la época navideña y comprará allí las decoraciones para su árbol de Navidad.
De hecho, en el sitio web ya se pueden adquirir artículos en la sección, donde se ofrecen 928 productos especiales para celebrar esta época del año.
