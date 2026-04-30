Elecciones en Texas 2026, hoy: Talarico a la cabeza en las nuevas encuestas por la contienda hacia el Senado

Según dos encuestas recientes, el demócrata James Talarico lidera la intención de voto en la contienda por el Senado en Texas, por delante de los republicanos John Cornyn y Ken Paxton. El legislador estatal se apoya en el respaldo de sectores urbanos y en el voto latino, que se perfila como clave de cara a las elecciones de noviembre.

Talarico lidera las encuestas para el Senado en Texas

Uno de los relevamientos, elaborado por Texas Public Opinion Research, le asigna a Talarico un 44% de intención de voto frente al 41% de Cornyn.

Las encuestas muestran a Talarico en primer lugar en Texas de cara a las elecciones para el Senado de Estados Unidos Texas Public Opinion

En tanto, un estudio del Texas Politics Project de la Universidad de Texas en Austin amplía esa ventaja y ubica al demócrata hasta siete puntos por encima del senador republicano. En esa misma medición, Paxton también aparece rezagado, con una desventaja aún mayor frente al legislador.

Los sondeos presentan patrones en el respaldo de Talarico. Su actuación es especialmente positiva entre los votantes independientes y las comunidades afroamericanas y latinas.

Además, su competitividad se ve reforzada por el respaldo de sectores con educación universitaria y habitantes de zonas urbanas.

La inflación y la energía como temas centrales del debate electoral en Texas

El área económica es uno de los elementos más destacados de la campaña. La inflación y el aumento de los precios energéticos generaron preocupación por el costo de la vida, lo que provocó que este asunto se convirtiera en un tema de gran relevancia en la agenda pública.

Los temas más importantes para los ciudadanos en Texas, según una de las últimas encuestas Texas Tribune

De acuerdo con las encuestas realizadas, una parte importante de los votantes considera que el mayor reto al que se enfrentan los funcionarios es la asequibilidad.

La inestabilidad internacional, que también afecta el ambiente político, se suma a este escenario. La tensión en Medio Oriente y su efecto en los mercados de energía ayudaron a aumentar el costo de la gasolina en Texas, lo cual sumó a la prioridad que le da el estado a la cuestión del costo de vida.

División republicana y panorama de competencia hacia noviembre

De acuerdo con las encuestas, en el choque interno entre Cornyn y Paxton por la nominación del Partido Republicano, que se resolverá el 26 de mayo, hay un alto nivel de imagen negativa para ambas figuras.

James Talarico defendió a los migrantes indocumentados

A la par, algunos sectores del votante conservador moderado mostraron señales de apertura hacia opciones demócratas, lo que podría afectar el desempeño del partido en las elecciones generales de noviembre si se mantiene la tendencia.

A pesar de la lucha cerrada en el camino al Senado, los republicanos tienen un panorama más favorable en la contienda por la gobernación. Greg Abbott, el mandatario actual, cuenta con una ventaja sobre la demócrata Gina Hinojosa, con márgenes de entre cinco y seis puntos en las encuestas.

La contienda ingresa en una nueva fase, con las primarias ya realizadas y la segunda vuelta republicana programada para el 26 de mayo. El 3 de noviembre es la fecha en que tendrán lugar las elecciones generales, donde los votantes definirán quién es el próximo gobernador y quiénes conformarán el Congreso.