Cuánto dinero se necesita para ser considerado rico en Houston, Texas, en octubre 2025

Los parámetros para ser considerada una persona rica son diferentes en cada estado e, incluso, en cada ciudad de Estados Unidos. Para que un residente de Houston, Texas logre esta clasificación, debe ganar un sueldo anual inferior al que estiman la mayoría de los estadounidenses.

Cuánto dinero se necesita para ser considerado rico en Houston

El medio local Houston Chronicle realizó un relevamiento y concluyó en que un residente Houston necesita percibir ingresos de US$136 mil al año para ser catalogado como una persona rica en 2025. Esa cantidad fue obtenida con la base de datos proporcionada por DQYDJ, un sitio especializado en finanzas e inversiones.

Una persona rica en Houston debe percibir ingresos anuales de US$136 mil (Unsplash/Giorgio Trovato)

DQYDJ publicó en 2025 un reporte con el salario medio y promedio de cada ciudad de EE.UU., el cual se calcula por individuo y también por hogar. Con un ingreso anual de US$136 mil, un habitante de Houston entraría en el 10% de los individuos con más dinero en la ciudad, de acuerdo con Houston Chronicle.

Según la información de DQYDJ, el salario medio de una sola persona en esta ciudad es de US$49 mil al año. Esto quiere decir que alguien rico en Houston gana 2,7 veces más que la media, aproximadamente.

La cantidad de dinero requerida para ser considerado rico en Texas varía entre cada ciudad. Por ejemplo, en el área metropolitana de Dallas-Forth Worth, un residente debería ganar US$161 mil anualmente, como señaló Houston Chronicle.

En cambio, la cifra sería de US$160 mil en Austin. Es decir, US$24 mil más que el estándar en Houston.

Cuánto dinero piensa la gente que se necesita para volverse rico

El 23 de junio de 2025, la compañía de servicios financieros Bankrate encuestó a 2260 estadounidenses para conocer cuánto dinero creían que se necesita para clasificarse como ricos.

Poco más de un cuarto de los encuestados pensaron que se necesita ser millonario para ser rico (Pexels/Andrea Piacquadio)

El 26% de los participantes estimó que una persona necesita US$1 millón anual para ser rica y conseguir libertad financiera. El 15% estimó que la cantidad estaría entre US$200 mil y US$499.999, mientras que un 13% opinó que sus ingresos deberían estar entre US$500 mil y US$999.999.

En esa misma investigación de Bankrate, los encuestados revelaron cuánto dinero deberían recibir al año para sentirse cómodos y no preocuparse por sus finanzas.

El 45% de los estadounidenses respondió que la cantidad debería ser de US$100 mil, mientras que un 16% opinó que tendría que ser de US$200 mil o más.

Esto quiere decir que el salario anual que los habitantes de Estados Unidos consideran adecuado para vivir sin preocupaciones es similar al que convertiría a una persona en rica en algunas ciudades del país, como es el caso de Houston.

Cuál es el costo de vida en Texas

La compañía financiera Ramsey Solutions reportó en 2025 que el costo de vida en Texas es 9% inferior al promedio nacional. Como Texas es uno de los estados más grandes en el país, este porcentaje varía entre sus ciudades.

El costo de vida en Texas es inferior al promedio de Estados Unidos (Pixabay)

Por ejemplo, hay algunas en donde vivir es 20% más accesible en comparación con el promedio del país, mientras que en otras el valor es 8% mayor, como señaló Ramsey Solutions.

En enero de 2025, LA NACION detalló cuánto cuesta vivir en Texas según los rubros de vivienda, alimentos, salud, transporte y servicios básicos. Al considerar todas esas categorías, Texas ocupó la posición número 18 entre los estados más económicos en el país.

El contraste entre los costos de vida de las distintas regiones de Texas puede ser drástico. Southlake es la ciudad más cara del estado, con un costo de vida que es 72% superior al promedio de Estados Unidos.

En cambio, la ciudad de Progreso se encuentra en el extremo opuesto del ranking, al ser la ciudad más accesible. El costo de vida en Progreso es 31,3% inferior al promedio nacional, como señaló LA NACION.