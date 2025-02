Es oficial: estos dos condados fronterizos de Texas se unen a Greg Abbott en la Operación Estrella Solitaria

Dos condados estadounidenses situados en la frontera con México cambiaron su postura y decidieron unirse a la Operación Estrella Solitaria del gobernador de Texas, Greg Abbott. Así lo informaron las autoridades de Hidalgo y Starr, que explicaron que se adhieren al programa para asegurarse fondos estatales destinados a reforzar la seguridad y enfrentar el flujo de inmigrantes indocumentados.

La respuesta del condado de Starr sobre el programa de Abbott

El condado de Starr se sumó a la Operación Estrella Solitaria, tras declarar la zona de desastre en su territorio. El juez Eloy Vera explicó a Texas Tribune que, después de resistirse durante varios años, los comisionados tuvieron que acceder. “Si no firmábamos el proyecto este año, el condado perdería entre cinco y ocho millones de dólares en ingresos”, dijo.

Abbott intensificó las medidas de seguridad en la frontera con México, al desplegar más tropas y barreras físicas Fotos de www.tpr.org

“No voy a hacer nada que pueda perjudicar o poner en peligro, de ninguna manera, al condado”, agregó el juez del condado para justificar su cambio de opinión.

Durante años, Starr no había tenido que dedicar fondos para atender la llegada de inmigrantes: “No teníamos que pagar las tasas judiciales, no teníamos que alojarlos en la cárcel, no los alimentábamos”. Previamente, los migrantes eran trasladados al condado de Webb o a Hidalgo para ser procesados.

Sin embargo, la disponibilidad de nuevos fondos llevó a los comisionados a reconsiderar la postura. Sucede que las agencias locales pueden recibir hasta US$5 millones a través de la Operación Lone Star para cubrir los costos de personal adicional, equipo, suministros y capacitación en apoyo de la misión de seguridad fronteriza, con los cuales podrán atender los casos de intrusión y tráfico de drogas, que aquejan al condado.

Operación Estrella Solitaria: Hidalgo se suma y accede a nuevos fondos

Por primera vez, el condado de Hidalgo solicitó financiamiento de la Operación Estrella Solitaria. Lo hizo tras la eliminación del Programa de Seguridad Fronteriza Local.

El sheriff del condado, J.E. “Eddie” Guerra, explicó que estos fondos frescos permitirán fortalecer la división de investigación mediante el pago de horas extras y la ejecución de operaciones especiales contra el narcotráfico y el tráfico de armas.

Greg Abbott instaló alambre de púas de triple hilo en la frontera de Texas X @GregAbbott_TX

Hidalgo mantenía una declaración de desastre desde agosto de 2021 debido al impacto migratorio en la región. En aquel momento, el condado y la ciudad de McAllen habilitaron un refugio de emergencia para solicitantes de asilo en respuesta a la crisis humanitaria y sanitaria provocada por el COVID-19.

Si bien en la actualidad el ingreso de indocumentados disminuyó en forma drástica, la necesidad de financiamiento llevó al condado a sumarse al operativo estatal.

Qué es la Operación Estrella Solitaria

La Operación Estrella Solitaria fue implementada en 2021 por el gobernador Greg Abbott como una respuesta a la política migratoria del entonces presidente Joe Biden.

A través de este programa, Texas desplegó efectivos de la Guardia Nacional y del Departamento de Seguridad Pública en la frontera con México con el objetivo de frenar el cruce irregular de migrantes.

El operativo contempla el arresto de personas por allanamiento ilegal cuando ingresan a propiedades privadas en Texas. También incluye la construcción de centros de detención, como el que fue propuesto en el condado de Starr en terrenos estatales, y de barreras fronterizas.

Greg Abbott implementó la Operación Estrella Solitaria en 2021, como respuesta a las políticas migratorias de Joe Biden Instagram Greg Abbott

En un reciente reporte de los alcances del programa, el gobierno de Texas detalló que se llevaron a cabo más de 530.400 detenciones de inmigrantes ilegales y más de 49.900 arrestos criminales, con más de 42.900 cargos por delitos graves. Asimismo, explicaron que a través de la estrategia, los cruces ilegales hacia el estado disminuyeron un 87%.