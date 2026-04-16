Rebelión en Houston contra el ICE: el alcalde Whitmire reacciona ante la amenaza de Abbott

La colaboración entre los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y la policía de Houston, en Texas, continúa en suspenso por una política local. En este escenario, el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar 110 millones de dólares en subsidios estatales si no se revoca la restricción. Ante la advertencia, el alcalde John Whitmire programó una reunión especial este viernes para discutir la medida.

La reacción del alcalde de Houston ante la amenaza de Abbott

La semana pasada, el Concejo Municipal de Houston aprobó una normativa que limita la cooperación de los oficiales de policía locales con los agentes federales .

que . La medida suscitó la indignación de Abbott, quien a lo largo de su gestión como gobernador abogó por medidas de inmigración más estrictas.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, amenazó con retirar US$110 millones en subvenciones estatales y sostuvo que Houston está "incumpliendo sus acuerdos" Imagen compuesta

El político republicano amenazó con retirar US$110 millones si la ciudad no revoca la política antes del 20 de abril. El director de seguridad pública de Abbott notificó al alcalde que Houston está incumpliendo sus acuerdos de fondos estatales, según Houston Chronicle.

“Houston recibió más de $100 millones del estado basándose en un acuerdo escrito por el que se comprometen a cumplir con la aplicación de las leyes de inmigración. Si se niegan a cumplir, más les vale sacar su chequera”, escribió Abbott en un mensaje de X. Luego, agregó que “será costoso si se niegan a mantener sus calles seguras”.

El lunes, Whitmire declaró que había advertido repetidamente a los patrocinadores de la política sobre las posibles repercusiones legales y financieras de la aprobación. Además, calificó la amenaza de Abbott como “una situación de crisis”.

El alcalde había votado a favor de la medida y argumentó en una declaración reciente que creyó que “reafirmaba la política existente”.

Con la amenaza de Abbott, el Ayuntamiento convocó a una reunión especial para este viernes con el fin de debatir el alcance de la medida y discutir su posible derogación.

El alcalde de Houston, John Whitmire, votó a favor de la política, pero ahora convocó a una reunión en la que se discutirá su derogación Mark Mulligan

Las implicaciones de la política aprobada en Houston contra el ICE

La medida, patrocinada por los concejales Alejandra Salinas, Abbie Kamin y Edward Pollard, fue aprobada la semana pasada por una votación de 12 a 5. Concretamente, eliminó la obligación de que los oficiales de policía de Houston esperaran 30 minutos a que llegaran los agentes del ICE para llevarse a personas que tuvieran órdenes civiles de inmigración.

De acuerdo con la normativa, los policías ya no deben esperar 30 minutos a los agentes del ICE si detienen a una persona con órdenes civiles de inmigración Foto generada con IA

Por ejemplo, si a un conductor se lo retiene por una falta, se lo debe liberar luego de aplicarle una multa, sin importar su estatus migratorio. Anteriormente, era obligatorio aguardar al arribo de los funcionarios federales.

Aunque esto no prohíbe a los agentes del ICE intervenir en la escena, sí limita la cooperación de los policías de Houston.

La amenaza de Abbott para Houston por limitar la cooperación con el ICE

La pérdida de los US$110 millones representa un riesgo que Whitmire no quiere correr. De acuerdo con la información oficial, los impactos principales serían los siguientes:

Pérdida de subvenciones estatales: estos fondos corresponden a subvenciones otorgadas por el Estado, por lo que se perdería un ingreso clave para mantener las políticas locales.

estos fondos corresponden a subvenciones otorgadas por el Estado, por lo que se perdería un ingreso clave para mantener las políticas locales. Obligación de reembolso: el estado ha advertido que, si la política no se deroga para el 20 de abril, Houston no solo dejaría de recibir fondos futuros, sino que debería reembolsar el dinero ya otorgado.

Además, la medida podría tener un impacto más alto en el marco del Mundial 2026. Para la Copa del Mundo, donde la ciudad de Texas albergará siete partidos, la falta de fondos estatales podría comprometer los preparativos.

“La posible pérdida de fondos estatales plantea serios desafíos para los Departamentos de Policía y Bomberos de Houston y afectará los servicios de seguridad pública en toda la ciudad, los preparativos para la Copa Mundial de la FIFA 2026 y el Departamento de Seguridad Nacional“, remarcó Whitmire en su declaración.

Mientras miembros del Concejo esperan la reunión del viernes, Abbott ya congeló el envío de nuevos fondos, lo que representa una situación de emergencia para las autoridades locales.