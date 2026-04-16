Conflicto en Houston por la ley promovida por Abbott que favorece al ICE frente a los migrantes

En Houston, crece la tensión por la posible revocación de una norma que limita la cooperación policial con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). La medida fue aprobada por el Concejo Municipal por 12 votos contra cinco. Sin embargo, el gobernador Greg Abbott amenazó con retirar US$110 millones en fondos estatales si la ciudad no da marcha atrás.

Lo que establece la ordenanza que limita la cooperación con el ICE

El Concejo Municipal de Houston aprobó una ordenanza que restringe la colaboración de las fuerzas de seguridad locales con el ICE .

. La medida prohíbe detener personas o extender controles de tránsito basados en órdenes civiles migratorias.

La norma limita el vínculo entre fuerzas locales y las autoridades migratorias ICE

Según Houston Chronicle, la propuesta fue impulsada por los concejales Alejandra Salinas, Abbie Kamin y Edward Pollard bajo la Proposición A. El proyecto obtuvo 12 votos a favor y cinco en contra.

El cambio eliminó una política previa que exigía a los agentes esperar hasta 30 minutos para que el ICE recogiera a personas con órdenes civiles. También quitó la obligación de reportar al Concejo sobre la cooperación con autoridades migratorias.

La amenaza de Abbott y el impacto económico

En este marco, Abbott advirtió que retiraría más de US$110 millones en subsidios estatales si la ciudad no revierte la medida antes del 20 de abril. La advertencia quedó formalizada en una carta enviada al alcalde John Whitmire a la que tuvo acceso Houston Chronicle.

El documento indica que Houston incumple el acuerdo de financiamiento estatal y podría verse obligada a devolver los fondos en un plazo de 30 días tras su cancelación.

El vocero del gobernador sostuvo que “todos los gobiernos locales deben cooperar con el ICE en la aplicación de las leyes federales”, y calificó como inaceptables los intentos de evitar esa obligación.

El cambio de postura en Houston frente al ICE

El alcalde John Whitmire, que inicialmente apoyó la ordenanza, ahora impulsa su revocación. Además, señaló que mantener la medida pone en riesgo recursos esenciales para la ciudad, informó Houston Public Media.

La posible pérdida de fondos afectaría a la policía, bomberos, servicios de seguridad pública y los preparativos para el Mundial 2026.

En ese sentido, advirtió que “es una situación de crisis” y que cada demora perjudica a Houston.

El alcalde rechazó iniciar acciones judiciales para frenar la decisión estatal y consideró que una orden de restricción temporal sería “una pérdida de tiempo” y no resolvería el problema de fondo.

En cambio, la concejala Alejandra Salinas propuso acudir a la justicia. Según dijo, el abogado de la ciudad podría obtener una resolución inmediata para bloquear el congelamiento de fondos, ya que, desde su perspectiva, la amenaza del gobernador busca “intimidar”.

Por su parte, el abogado de la ciudad, Arturo Michel, advirtió que una disputa judicial sería difícil de ganar, debido a que la asignación de subsidios depende de la discrecionalidad del gobernador.

El Concejo Municipal enfrenta una fuerte división antes de la votación prevista para el viernes para revertir la ordenanza. Whitmire necesita una mayoría calificada para dejar sin efecto la medida.

La posible pérdida de recursos impactaría áreas clave como seguridad y servicios públicos ICE

El futuro de la cooperación con el ICE en Houston

De acuerdo con Houston Public Media, el alcalde debe reunir dos tercios de los votos, lo que implica convencer al menos a seis concejales adicionales. Solo cuatro de los once que apoyaron la medida confirmaron que mantendrán su postura.

El concejal Joaquín Martínez señaló que aún evalúa su decisión y planteó que deben considerar el impacto en toda la ciudad.

Al respecto, el analista Brandon Rottinghaus, profesor de ciencias políticas de la Universidad de Houston, indicó que la situación evidencia “fracturas políticas y creciente descontento” dentro del Concejo, con una mayor disposición a cuestionar al alcalde.