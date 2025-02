Nueva York revela qué hará con los datos de indocumentados con licencia de conducir

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, ratificó que su estado protegerá los datos de los inmigrantes indocumentados que obtuvieron sus licencias de conducir bajo la denominada Ley de Luz Verde. Esto a raíz de que, a través de una acción encabezada por la fiscal general Pam Bondi, la administración liderada por el presidente Donald Trump buscara acceder a esta información.

La postura de Nueva York ante la demanda federal para acceder a los datos de indocumentados

Hochul calificó la acción legal del Departamento de Justicia como “una cortina de humo” y remarcó que la Ley de Luz verde, aprobada en Nueva York en 2019, establece que los datos de los conductores sin papeles están protegidos. El Departamento de Motores y Vehículos (DMV, por sus siglas en inglés) solo puede divulgarlos con autorización judicial.

La gobernadora Kathy Hochul confirmó que protegerá los datos de los migrantes indocumentados ALEX KENT - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

“De ninguna manera voy a permitir que los agentes federales, o cualquier otra entidad, obtengan acceso sin restricciones a los datos personales de los neoyorquinos”, enfatizó Hochul.

En este sentido, insistió en que su gobierno defenderá a los inmigrantes que cumplen con la ley y contribuyen a la comunidad. “Damos la bienvenida a personas respetuosas de la ley que quieren trabajar, pagar impuestos y contribuir a nuestras comunidades, al mismo tiempo que protegemos la seguridad pública de todos los neoyorquinos tomando medidas enérgicas contra los delincuentes violentos”, dijo.

Ley de Luz verde en Nueva York: preocupación de los migrantes por la demanda federal

A pesar de las garantías del gobierno estatal, muchos inmigrantes indocumentados con licencia de conducir están preocupados por el futuro de la Ley Luz Verde. Rogelio González, quien obtuvo su permiso en 2022, expresó su temor de que las autoridades federales encuentren formas de acceder a la base de datos del DMV. “Es bueno saber que el estado nos respalda, pero uno no deja de sentir miedo”, declaró en declaraciones a Diario de Nueva York.

Aracelis Rodríguez, quien también tiene una licencia bajo esta ley, evaluó la posibilidad de dejar de manejar. “No sabemos qué hacer. Mi auto es indispensable para moverme, pero prefiero buscar otras opciones antes que exponerme”,

Pamela Bondi, la fiscal general designada por Donald Trump, demandó a las autoridades de Nueva York por la Ley de Luz Verde Archivo / Instagram @pambondi

Ante esta situación, organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes rechazaron la demanda de la administración federal y la consideraron una “táctica de intimidación”.

La subdirectora de Make the Road NY, Natalia Aristizábal, sostuvo que la Ley Luz Verde incluye sólidas protecciones legales y que la acción judicial no prosperará en los tribunales. “Este ataque no tiene que ver con seguridad pública, sino con sembrar miedo entre las familias inmigrantes”, afirmó.

Cuál es la situación legal de la Ley Luz Verde en Nueva York

La fiscal general de Nueva York, Letitia James, reiteró que está preparada para defender la Ley de Luz Verde en los tribunales. “Nuestras leyes estatales protegen los derechos de todos los neoyorquinos y garantizan la seguridad de nuestras comunidades”, declaró.

Pam Bondi aseguró que "Nueva York decidió priorizar a los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses" Ben Curtis - AP

Por su parte, Bondi aseguró que “Nueva York ha elegido priorizar a los extranjeros ilegales sobre los ciudadanos estadounidenses”. Según argumentó, la ley obliga a las autoridades estatales a notificar a los titulares de licencias cuando una agencia federal de inmigración solicita su información. Por lo tanto, el debate continúa.