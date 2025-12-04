Firmada por Greg Abbott: qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre 2025

Una nueva norma de Texas conocida como la “ley de baños” establece restricciones para espacios sanitarios y vestuarios en edificios, escuelas y universidades públicas. La normativa, firmada por el gobernador Greg Abbott, establece que las personas solamente estarán autorizadas a entrar en espacios que corresponden al sexo de su nacimiento, con el objetivo es imponer restricciones a personas transgénero.

Una nueva ley de Texas regula el uso del baño para personas transgénero

La Senate Bill 8, denominada formalmente como Texas Women’s Privacy Act, establece regulaciones sobre los baños y vestuarios. De cuerdo al texto legal, determina que la división en estos espacios debe sustentarse en el sexo de una persona al nacer.

La ley de Texas recibió la firma del gobernador Greg Abbott el 22 de septiembre Facebook Greg Abbott - Facebook Greg Abbott

La norma aplica a baños y vestuarios de los siguientes edificios:

Edificios gubernamentales de condados o ciudades.

de condados o ciudades. Espacios de agencias estatales que administra el gobierno de Texas.

que administra el gobierno de Texas. Escuelas públicas.

públicas. Universidades públicas.

Con la intención de evitar la entrada de personas transgénero a espacios que no corresponden al género asignado al nacer, el estado busca que las administraciones de los edificios impongan normas estrictas. La ley entra en vigor el jueves 4 de diciembre de 2025.

La ley de Texas restringe el uso de baños y vestuarios a personas según su sexo asignado al nacer

Multas por no respetar la nueva “ley de baños” en Texas

Una vez que se reporta una violación a esta norma, las entidades son notificadas y tienen un período de 15 días para corregir la falta. En caso de no hacerlo, Texas puede aplicar las siguientes sanciones:

US$25.000 por una primera falta.

por una primera falta. US$125 mil por cada día que se sostenga la violación a la norma.

Según lo que establece el texto de la ley de Texas, el peso de las sanciones civiles recae sobre las instituciones y no sobre las personas que se encuentren en un baño que no les corresponda. Además, la regla no alcanza a instituciones privadas.

Por otro lado, se autoriza a las instalaciones públicas a contar con baños unisex, siempre que tengan espacio solo para una persona a la vez.

Cuáles son las excepciones a la “ley de baños” en Texas

La prohibición de la nueva norma tiene algunas excepciones, que incluyen tanto cuestiones de salud como casos laborales y legales.

Edificios públicos de Texas podrán tener baños unisex, siempre y cuando solo pueda entrar una persona a la vez DRESSER JOHNSON / nyt

Concretamente, la SB 8 de Texas no considera que se violó la regla en ciertos casos:

Personas que entraron para brindar asistencia médica.

Trabajadores que realizan tareas de limpieza.

Alguien que ingresa para hacer cumplir la ley,

Acompañantes de personas que necesitan asistencia para usar el baño

Niños de nueve años o menos acompañados por un adulto.

La nueva ley de Texas también impacta en cárceles y refugios

Además de baños y vestuarios en escuelas, universidades y edificios públicos, la SB 8 también regula lo que ocurre en prisiones y refugios.

Con respecto a las cárceles, el Departamento de Justicia Criminal del estado queda obligado a separar presos según su sexo asignado al nacer. De acuerdo con The Texas Tribune, actualmente esto ya se aplica para las 1750 personas transgénero que están privadas de su libertad.

Por otro lado, a los refugios que están estar destinados a víctimas de violencia doméstica solo pueden asistir mujeres que nacieron con sexo femenino o jóvenes que tengan 17 años o menos.