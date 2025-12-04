Firmada por Greg Abbott: qué cambia la nueva “ley de baños” de Texas que entra en vigor hoy, jueves 4 de diciembre 2025
Una norma del Estado de la Estrella Solitaria restringe el acceso de personas transgénero en ciertos sanitarios y vestuarios de edificios públicos
- 3 minutos de lectura'
Una nueva norma de Texas conocida como la “ley de baños” establece restricciones para espacios sanitarios y vestuarios en edificios, escuelas y universidades públicas. La normativa, firmada por el gobernador Greg Abbott, establece que las personas solamente estarán autorizadas a entrar en espacios que corresponden al sexo de su nacimiento, con el objetivo es imponer restricciones a personas transgénero.
Una nueva ley de Texas regula el uso del baño para personas transgénero
La Senate Bill 8, denominada formalmente como Texas Women’s Privacy Act, establece regulaciones sobre los baños y vestuarios. De cuerdo al texto legal, determina que la división en estos espacios debe sustentarse en el sexo de una persona al nacer.
La norma aplica a baños y vestuarios de los siguientes edificios:
- Edificios gubernamentales de condados o ciudades.
- Espacios de agencias estatales que administra el gobierno de Texas.
- Escuelas públicas.
- Universidades públicas.
Con la intención de evitar la entrada de personas transgénero a espacios que no corresponden al género asignado al nacer, el estado busca que las administraciones de los edificios impongan normas estrictas. La ley entra en vigor el jueves 4 de diciembre de 2025.
Multas por no respetar la nueva “ley de baños” en Texas
Una vez que se reporta una violación a esta norma, las entidades son notificadas y tienen un período de 15 días para corregir la falta. En caso de no hacerlo, Texas puede aplicar las siguientes sanciones:
- US$25.000 por una primera falta.
- US$125 mil por cada día que se sostenga la violación a la norma.
Según lo que establece el texto de la ley de Texas, el peso de las sanciones civiles recae sobre las instituciones y no sobre las personas que se encuentren en un baño que no les corresponda. Además, la regla no alcanza a instituciones privadas.
Por otro lado, se autoriza a las instalaciones públicas a contar con baños unisex, siempre que tengan espacio solo para una persona a la vez.
Cuáles son las excepciones a la “ley de baños” en Texas
La prohibición de la nueva norma tiene algunas excepciones, que incluyen tanto cuestiones de salud como casos laborales y legales.
Concretamente, la SB 8 de Texas no considera que se violó la regla en ciertos casos:
- Personas que entraron para brindar asistencia médica.
- Trabajadores que realizan tareas de limpieza.
- Alguien que ingresa para hacer cumplir la ley,
- Acompañantes de personas que necesitan asistencia para usar el baño
- Niños de nueve años o menos acompañados por un adulto.
La nueva ley de Texas también impacta en cárceles y refugios
Además de baños y vestuarios en escuelas, universidades y edificios públicos, la SB 8 también regula lo que ocurre en prisiones y refugios.
Con respecto a las cárceles, el Departamento de Justicia Criminal del estado queda obligado a separar presos según su sexo asignado al nacer. De acuerdo con The Texas Tribune, actualmente esto ya se aplica para las 1750 personas transgénero que están privadas de su libertad.
Por otro lado, a los refugios que están estar destinados a víctimas de violencia doméstica solo pueden asistir mujeres que nacieron con sexo femenino o jóvenes que tengan 17 años o menos.
Otras noticias de Greg Abbott
¿Adiós Wall Street? Greg Abbott celebra el ascenso de Dallas’s ‘Y’all Street’ en Texas
Qué dice la ley. Dallas y Houston vs. Abbott: las grandes ciudades de Texas se resisten a cooperar con el ICE con acuerdos 287(g)
1° de enero. Todas las leyes firmadas por Greg Abbott que entran en vigor en Texas en enero 2026
- 1
Desalojan de Once a la empresa concesionaria de la estación, que pertenece a Néstor Otero, el “Zar de Retiro”
- 2
De la chicana de Grabois a las provocaciones de Lemoine: los momentos más bizarros de la jura en Diputados
- 3
Diputados: los comentarios fuera de lugar que se escucharon de un micrófono abierto durante la jura de los legisladores electos
- 4
Cayó Cachorra, la “viuda negra” que mató al hombre que se había enamorado de ella