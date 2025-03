Gastaron US$25 millones en boletos de lotería y lograron llevarse el pozo mayor en Texas: lo investigan las autoridades

Las autoridades de Texas analizan dos hechos vinculados con la Lotería estatal. Uno de ellos involucra a una entidad que invirtió 25 millones de dólares en la compra de casi todas las combinaciones posibles en un sorteo y logró obtener el premio mayor. El otro caso está relacionado con la compra de un boleto mediante un servicio de mensajería. La gobernación busca determinar si existieron irregularidades en los procedimientos utilizados o si se cumplen con las normas vigentes.

Gastaron US$25 millones en boletos de la lotería y ganaron US$95 millones

Rook TX LP, con sede en Nueva Jersey, fue la entidad que adquirió un boleto para el sorteo de Lotto Texas del 22 de abril de 2023, según informaron las autoridades en un comunicado de prensa. El cobro fue en efectivo y el ganador, del cual se desconoce su nombre, recibió US$57.804.374 tras la reducción de impuestos.

Los motivos por los cuales un ganador de la Lotería de Texas es investigado

El ticket ganador tenía los números 3, 5, 18, 29, 30 y 52 y fue obtenido en una tienda llamada Hooked on MT, que está ubicada en 5200 Colleyville Blvd en Colleyville. Sin embargo, la compra masiva de boletos para esa fecha es lo que genera inquietud entre las autoridades.

Durante los días previos al sorteo, varias personas (o una, ya que aún no se tienen pruebas contundentes), ingresaron millones de combinaciones distintas mediante códigos QR generados en dispositivos móviles. Cuatro comercios facilitaron la impresión de estos boletos y la ejecución de la estrategia, según afirmó a The New York Times, Ryan Mindell, el director ejecutivo de la Comisión de Lotería de Texas.

Según él, el objetivo que ese busca era el de cubrir casi todas las opciones posibles para obtener el premio mayor del Lotto Texas que en 2023 aumentaba durante meses sin encontrar un ganador. “Se imprimieron aproximadamente 25 millones de boletos”, explicó Mindell.

El método utilizado despertó cuestionamientos. Es por eso que el gobernador Greg Abbott ordenó a los Texas Rangers para que investiguen dos incidentes relacionados con la Lotería de su estado e identifiquen cualquier posible irregularidad en el proceso de obtención y entrega de premios millonarios. “Los texanos deben poder confiar en el sistema de lotería de nuestro estado”, aseguró a través de su cuenta de X (antes Twitter).

Greg Abbott investiga dos sucesos que generan dudas sobre la transparencia de la lotería de Texas

Un boleto ganador de US$83,5 millones también es investigado en Texas

Otro de los casos que las autoridades investigan involucra un premio de US$83,5 millones obtenido el pasado 17 de febrero. El boleto ganador fue adquirido mediante Jackpocket, una plataforma digital de mensajería. Esta empresa compró el ticket en un local de Austin, que pertenece a la misma compañía.

El vicegobernador Dan Patrick encabeza la investigación sobre este caso. En sus redes sociales, señaló que las autoridades evalúan la relación entre Jackpocket y el comercio donde se imprimió el boleto. “Hay muchas preguntas y necesitamos muchas respuestas. En última instancia, si la gente va a confiar en la lotería, debemos asegurarnos de que nadie tenga una ventaja injusta. Y, nuevamente, no estamos insinuando que haya algo ilegal, pero este no es el modo en que la lotería fue diseñada para operar”, afirmó.

El vicegobernador de Texas encabeza una investigación a una tienda que vendió boleto ganador de lotería

Además, se revisa si la empresa cumplió con los requisitos exigidos para la venta de lotería en Texas. La normativa establece que los puntos de venta deben ofrecer otros productos además de boletos. En este caso, en la parte delantera del local se vendían solo juegos de mesa, mientras que detrás de una pared en la parte trasera había decenas de terminales de lotería.

