La exigencia de Greg Abbott a México si desea que Texas lo considere “una potencia amiga”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, hizo un llamado a México, su presidenta y autoridades para exigir la extradición de un hombre acusado de asesinato. El político republicano solicitó al país azteca la colaboración si desea ser considerado “una potencia amiga”.

La exigencia de Abbott a Claudia Sheinbaum

En un comunicado, emitido el pasado 2 de enero, Abbott exigió formalmente la extradición inmediata de Reynaldo Mata Ríos, buscado por el Departamento de Policía de McAllen, tras el asesinato del comisionado de instalaciones de Texas, Eddy Betancourt, ocurrido el 27 de diciembre de 2025.

En mayo de 2021, Abbott declaró un estado de desastre para 34 condados debido al aumento de la inmigración ilegal en la frontera entre Texas y México Facebook Office of the Governor Greg Abbott - Facebook Office of the Governor Greg Abbott

“El gobierno mexicano, si desea ser considerado ‘una potencia amiga’, debe negarse a ser ‘un santuario y lugar de refugio’ para quienes asesinan a texanos y garantizar que se sometan al debido proceso y asuman las consecuencias de sus actos”, sentenció el gobernador.

La exigencia del republicano se dirigió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el gobierno mexicano, de quienes pidió que se coordinen con autoridades estadounidenses para extraditar al presunto asesino a Texas y así pueda enfrentar la justicia.

“No se debe permitir que quienes dañan a los texanos huyan ‘a través del Río Grande’ y desde allí ‘se burlen y desafíen a los ciudadanos de Texas’, como declaró la gobernadora Coke hace casi 150 años”, refirió el mandatario.

Qué se sabe del asesinato de Eddy Betancourt en Texas

Abbott señaló que Betancourt “fue un patriota” que se desempeñó como comisionado de Instalaciones de Texas con “integridad y profesionalismo”. El empresario, de 61 años, fue encontrado con aparentes heridas de bala en la cuadra 800 de North Ware Road en McAllen, según un comunicado de prensa del departamento de policía.

Unos días después del hallazgo del cuerpo, las autoridades identificaron a Reynaldo Mata Ríos, de 60 años y residente de Pharr, como el sospechoso del asesinato.

La policía informó que el domingo 28 de diciembre de 2025 se emitió una orden de arresto en la Corte Municipal de McAllen por el delito de asesinato y el sospechoso había indicado su intención de entregarse; sin embargo, hasta la fecha no lo ha hecho.

Mata Ríos es descrito como un hombre hispano, de 1,83 m de estatura, 88,5 kg de peso, y cabello y ojos castaños. Para complementar la referencia, la agencia de seguridad local dio a conocer una fotografía del sospechoso, que se cree viajó a México.

Quién fue Eddy Betancourt, el hombre por el que Abbott exige una extradición

De acuerdo con KENS 5, Betancourt era egresado de la Universidad Panamericana de Texas, y era reconocido en la comunidad empresarial del condado de Hidalgo. Se desempeñó como presidente de R&B General Construction, copropietario y presidente de National Tire and Wheel, y socio gerente de E2H Investments.

Por su parte, MySA señala que se desempeñó como vicepresidente de la Junta Directiva del Distrito de Tasación del condado de Hidalgo y fue uno de los tres comisionados nombrados por el gobernador Abbott para la Comisión de Instalaciones de Texas.

El gobernador republicano lo nombró inicialmente para la comisión en 2020, y renovó el nombramiento el 14 de abril de 2023, con un mandato que expiraba el 31 de enero de 2029.

“Cecilia (esposa del gobernador de Texas) y yo estamos profundamente entristecidos por el asesinato sin sentido del comisionado Eddy Betancourt, cuya vida fue trágicamente arrebatada el sábado”, precisó Abbott.