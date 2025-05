La estrella de Hollywood que se va de California para volver a Texas con una mansión de 4 millones de dólares

Glen Powell, uno de los actores en ascenso de la industria del cine estadounidense, decidió regresar a sus raíces. Luego de más de 15 años en California, el intérprete dejó Los Ángeles para instalarse nuevamente en Austin, Texas, su ciudad natal. Lo hizo tras adquirir una propiedad de US$4 millones en uno de los barrios más exclusivos de la zona: Barton Creek.

La nueva vida de Glen Powell lejos de los flashes de Hollywood

El actor, conocido por su trabajo en Top Gun: Maverick, Set It Up, y la reciente Twisters, es parte de una creciente lista de celebridades que optan por cambiar el ritmo de vida de Hollywood por un entorno más relajado y familiar. Su decisión fue influenciada en gran parte por otro texano reconocido: Matthew McConaughey.

Powell, nacido y criado en Austin, inició su carrera en la industria del entretenimiento desde muy joven. Estudió en Westwood High School y más tarde se matriculó brevemente en la Universidad de Texas antes de mudarse a California con 19 años para perseguir su carrera como actor, según My San Antonio.

Tras casi dos décadas en la costa oeste, optó por volver a Texas, motivado por la necesidad de reconectar con su entorno y con su familia. En una entrevista con The Hollywood Reporter, el intérprete señaló que “la imagen en Hollywood es engañosa” y que muchas veces se sentía como un accesorio más en eventos sociales disfrazados de encuentros personales.

El consejo que terminó de inclinar la balanza vino de parte de Matthew McConaughey, quien le dijo: “Hollywood es como la Matrix. Todo es falso. En cambio, en Austin, todo es real: tus amigos, tu familia, tus decisiones”, según le contó al medio estadounidense.

La mansión de Glen Powell en Austin

El nuevo hogar de Powell valorado en US$4 millones, está ubicado en el suroeste de Austin, dentro del barrio cerrado de Barton Creek. De acuerdo con California Luxury Houses, la residencia en Texas cuenta con 530 metros cuadrados construidos y está equipada con cinco habitaciones, cinco baños completos, una casa de huéspedes, piscina, áreas de entretenimiento al aire libre y una cocina profesional.

El diseño de la propiedad refleja un estilo que combina lujo contemporáneo con detalles clásicos del sur de Estados Unidos. La casa está rodeada de árboles nativos y protegida por verjas de hierro, lo que ofrece privacidad y una conexión directa con la naturaleza del entorno texano.

Los interiores se caracterizan por grandes ventanales, techos altos y una distribución abierta. La sala principal incluye una chimenea revestida en piedra y un piano de cola. La suite principal, con baño tipo spa, fue concebida como un espacio de descanso total. El baño destaca por una bañera de mármol, iluminación ambiental y doble tocador.

La mansión de Glen Powell cuenta con cinco habitaciones, cinco baños completos, una casa de huéspedes, piscina, áreas de entretenimiento al aire libre y una cocina profesional Foto Instagram @glenpowell

La inspiración del nuevo hogar del actor de Hollywood

El actor ha declarado que buena parte de la residencia está pensada para disfrutar de su pasión por el fútbol americano. En diálogo con la revista People, Powell detalló que su objetivo fue crear un espacio ideal para reuniones durante la temporada de partidos de los Texas Longhorns, el equipo del cual es aficionado.

La mansión está equipada con múltiples pantallas para seguir los encuentros deportivos, un sistema de barbacoa profesional y áreas sociales diseñadas para eventos familiares o reuniones con amigos. Cada rincón fue planeado con la intención de reforzar los vínculos personales, en contraposición con la vida más superficial que, según él, caracteriza a Hollywood.

Además de retomar su vida en Austin, Powell anunció que planea finalizar sus estudios universitarios en la Universidad de Texas. “Volver a casa, simplemente se siente cómodo y se siente bien”, expresó a la revista People.

La casa está ubicada a aproximadamente media hora en auto del barrio de Anderson Mill, donde creció. Allí vive buena parte de su familia, principalmente sus padres y hermanas, lo que hizo aún más sencilla su decisión de volver.

De estrella emergente a símbolo del nuevo Hollywood

A sus 36 años, Glen Powell logró consolidarse como un nombre propio dentro de la industria cinematográfica. Su rol en Top Gun: Maverick, junto a Tom Cruise, lo posicionó como una figura de alcance internacional. A eso se suman otros proyectos como Everyone But You, que reforzaron su perfil en comedias románticas, y Twisters, una de sus producciones más recientes.

Su mudanza a Texas se suma a una tendencia de figuras del entretenimiento que optan por salir de los grandes centros urbanos para vivir con más privacidad. En su caso, el traslado no significa un alejamiento de los sets, sino un cambio en cómo equilibra su vida personal con la profesional.