Intentó cruzar desde México a Texas con un paquete oculto en su camioneta RAM 1500, pero la CBP descubrió su plan

Durante el fin de semana pasado, una persona intentó entrar con su RAM desde México a Estados Unidos, pero se topó con un control de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). El vehículo fue seleccionado para un proceso de inspección secundaria, en el que los agentes encontraron un cargamento ilegal por más de un millón de dólares.

Operativo en Texas: la CBP descubrió un cargamento ilegal en una RAM

Instalados en el Puente Internacional Anzalduas, que conecta la ciudad de Mission, en Texas con la localidad de Reynosa, en el estado mexicano de Tamaulipas, agentes de la CBP realizaron un operativo el 17 de enero. Durante la jornada, encontraron una camioneta RAM 1500 que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México. El vehículo fue seleccionado para una revisión más exhaustiva, que incluyó el uso de un sistema de inspección no intrusivo y un equipo canino.

Los oficiales de la CBP interceptaron la RAM 1500 que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México y encontraron varios paquetes ocultos CBP - CBP

Al realizar la comprobación secundaria, los funcionarios dedicados a la protección fronteriza descubrieron 14 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 32,18 libras (14,5 kilogramos) ocultos en la camioneta, según indicaron en un comunicado.

No obstante, no fue el único operativo que implicó la retención de mercadería ilícita. Al día siguiente, los oficiales de la CBP interceptaron un sedán Ford que intentaba ingresar a Estados Unidos desde México.

En la inspección exhaustiva, encontraron 22 paquetes de presunta cocaína con un peso total de 52,07 libras (23 kilos), un paquete de presunto fentanilo con un peso de 2,33 libras (un kilo) y dos paquetes de presunta heroína con un peso total de 4,58 libras (dos kg) escondidos en el automóvil.

Según especificó la agencia, el valor total del contenido confiscado es:

US$1.119.000 en presunta cocaína.

US$54.000 en presunto fentanilo.

US$87.000 en presunta heroína.

“La experiencia de nuestros oficiales de CBP con nuestras herramientas y tecnología es insuperable”, afirmó el Director del Puerto de Hidalgo/Pharr/Anzalduas, Carlos Rodríguez, en el informe.

En los operativos, los agentes de la CBP incautaron US$1.119.000 en presunta cocaína, US$54.000 en presunto fentanilo y US$87.000 en presunta heroína Instagram CBP

Incautaciones récord de la CBP: más de US$111 millones

Mediante varios operativos realizados entre octubre y diciembre de 2025, los agentes de la Oficina de Campo de San Diego de la CBP interceptaron casi 33.000 libras (14.000 kg) de narcóticos con un valor de US$111 millones.

En un informe presentado el jueves 22 de enero, la agencia destacó las siguientes incautaciones:

6 de noviembre de 2025: descubrieron 17 libras (7,7 kilos) de fentanilo en polvo, 90 libras (41 kg) de cocaína y 165 libras (74 kg) de heroína ocultas en la llanta de repuesto, los guardabarros traseros, la consola central y el cortafuegos de una camioneta Dodge. Los narcóticos tenían un valor estimado en la calle de US$2.480.714.

4 de noviembre de 2025: encontraron 40 paquetes de fentanilo en polvo con un peso de 101 libras (45 kg) ocultos en un compartimento dentro de la caja de la camioneta que conducía una mujer. La agencia canceló la visa de la conductora y su estatus de viajero de confianza por la importación de narcóticos.

y por la importación de narcóticos. 18 de noviembre de 2025: extrajeron 357 paquetes que contenían 2182 libras (990 kg) de metanfetamina, 1366 libras (620 kg) de cocaína y 2,2 libras (1,2 kg) de heroína, con un valor total de US$15.502.144.

La CBP de San Diego realizó varios operativos en los últimos meses de 2025 que resultaron en la incautación de más de US$111 millones CBP - CBP

Incautaciones de drogas de la CBP en el año fiscal 2026

En octubre de 2025 comenzó un nuevo año fiscal en Estados Unidos, y tuvo un inicio repleto de acción para los agentes de la CBP.

Según el sitio web oficial de la agencia, desde que empezó el período los oficiales realizaron las siguientes confiscaciones:

Marihuana: 61.400 libras (27.850 kg).

(27.850 kg). Metanfetamina: 44.900 libras (20.360 kg).

(20.360 kg). Cocaína: 18.000 libras (8164 kg).

(8164 kg). Fentanilo: 3400 libras (1542 kg).

(1542 kg). Heroína: 792 libras (359 kg).

(359 kg). Otras drogas: 14.100 libras (6359 kg).