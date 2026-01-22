Tiene visa de inmigrante: el incidente de la CBP y un famoso jugador de San Francisco Giants en California

En el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, California, un famoso jugador de los San Francisco Giants fue demorado el miércoles por agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés). Se trata de Jung Hoo Lee, que no llevaba los documentos necesarios porque se los había olvidado en Corea del Sur. Tras un tiempo demorado, pudo continuar con su viaje.

El incidente de Jung Hoo Lee con la CBP en el Aeropuerto de Los Ángeles

El episodio que tuvo como protagonista a Jung Hoo Lee ocurrió el pasado miércoles 21 de enero. El famoso beisbolista, que se desempeña como jardinero para los San Francisco Giants de California, olvidó sus documentos en Corea del Sur, según especificó la oficina de Nancy Pelosi, miembro de la Cámara de Representantes de EE.UU.

Al no poder presentar los papeles necesarios, los oficiales de la CBP lo retuvieron brevemente, hasta que pudo aclarar el malentendido. Nacido el 20 de agosto de 1998 en Nagoya, Japón, el deportista tiene ascendencia surcoreana.

Cómo fue el incidente de Jung Hoo Lee en California

Después de permanecer demorado durante unas horas en custodia de los oficiales fronterizos, el beisbolista fue liberado gracias al rápido accionar de la legisladora Pelosi.

En diálogo con The Athletic, el gerente general de los Giants, Zack Minasian, sostuvo que no hubo motivaciones políticas detrás del retraso. Además, remarcó que Lee no llevaba ningún contrabando o artículos ilegales en su equipaje.

En un comunicado, citado por CBS Sports, el equipo de béisbol californiano aclaró su situación: “Hoy temprano, Jung Hoo Lee experimentó un breve problema de viaje en LAX debido a un inconveniente de papeleo. La cuestión se aclaró rápidamente con las autoridades competentes y desde entonces se le ha autorizado a continuar su viaje. Agradecemos la profesionalidad de todas las partes involucradas”.

Quién es Jung Hoo Lee: su trayectoria en la MLB

En el béisbol surcoreano, el jugador brilló en representación de los Kiwoom Heroes durante siete años. En este período, ganó el premio al Novato del Año, el Jugador Más Valioso de 2022, cinco Guantes de Oro y fue convocado a seis Juegos de Estrellas de la Liga KBO, la principal organización de béisbol de ese país.

El 14 de diciembre de 2023, firmó un contrato de seis años por US$113 millones con los San Francisco Giants. El acuerdo al que llegó es el más elevado en la historia para un jugador de posición nacido en Corea del Sur.

Desde entonces, permanece en el equipo californiano y actualmente está a punto de empezar su tercera temporada del contrato. De cara a un nuevo torneo, el conjunto se preparará en las instalaciones de entrenamiento de primavera en Scottsdale, Arizona.

El deportista también vistió la camiseta de Corea del Sur en varios torneos internacionales de béisbol, como los Juegos Olímpicos de Verano de 2020 y el Clásico Mundial de Béisbol de 2023.

Este año, participará del próximo Clásico Mundial de Béisbol. El equipo nacional jugará contra República Checa en una exhibición el 5 de marzo en el Tokyo Dome antes de que comience oficialmente el certamen internacional.

Al margen de sus participaciones deportivas, Lee también es el principal representante de la franquicia californiana en Corea del Sur.

Este año, según informó The Athletic, fue anfitrión de su compañero de equipo Willy Adames, el nuevo entrenador Tony Vitello, el presidente Buster Posey y Minasian como parte de la gira de los Giants por el país asiático.