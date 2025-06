La nueva medida contra inmigrantes ilegales que anunció Greg Abbott en Texas

Greg Abbott intensifica su ofensiva contra los inmigrantes ilegales en Texas. Esta semana, el gobernador anunció la instalación de nuevas barreras de alambre de púas en la frontera: “Texas sigue utilizando todas las herramientas y estrategias para mantener la situación, así”, advirtió el líder republicano.

Abbott endurece su ofensiva contra los inmigrantes ilegales en Texas

El pasado sábado, el gobernador publicó un mensaje desde su cuenta oficial en X (antes Twitter) para mostrar los avances de su política migratoria. “Soldados de la Guardia Nacional de Texas instalan más barreras de alambre de púas a lo largo del Río Grande. Los cruces fronterizos ilegales se redujeron en un 99% gracias a Trump”, escribió Greg Abbott como parte de su mensaje.

Publicación del gobernador Greg Abbott en su cuenta oficial de X X:@@GregAbbott_TX

El republicano, firme aliado del presidente Donald Trump, impulsa desde marzo de 2021 la Operación Estrella Solitaria. Según explicó, la iniciativa busca “subsanar las peligrosas deficiencias creadas por la negativa de la administración Biden a asegurar la frontera”.

El “millonario” reclamo de Abbott a Trump

Según declaraciones del gobernador, a través de un comunicado oficial, el estado destinó más de 11 mil millones de dólares para reforzar la seguridad en la zona limítrofe.

Donald Trump firmó órdenes ejecutivas para endurecer las políticas migratorias Fotos de www.tpr.org

En este contexto, Abbott destacó que a principios de este año solicitó al Congreso federal que reembolsara al estado la totalidad de esos costos y hace pocos días agradeció a la Delegación del Congreso por incluir esa partida en la versión de la Cámara de Representantes del proyecto de ley One Big Beautiful Bill, impulsado por Trump. Sin embargo, advirtió que “aún queda trabajo por hacer para que esta legislación se concrete”.

En este punto, sostuvo: “Seguiré trabajando con el Senado de EE. UU., la Delegación del Congreso de Texas y el presidente Trump para garantizar que Texas reciba el reembolso completo por la labor del gobierno federal de asegurar la frontera”.

Texas impulsa una reforma constitucional para prohibir el voto a no ciudadanos

En la misma línea, la administración estatal firmó hace pocos días una resolución que busca modificar la Constitución de Texas para impedir que cualquier persona no ciudadana de Estados Unidos pueda participar en elecciones dentro del estado. La medida deberá ser aprobada en las urnas durante los comicios de noviembre de 2025.

Abbott firmó una resolución contra los no ciudadanos

El texto se basa en la Propuesta Conjunta del Senado número 37 (S.J.R. No. 37), elaborada por el senador republicano Brian Birdwell. “Acabo de firmar una resolución conjunta para dejar absolutamente claro en la Constitución de Texas que, si no eres ciudadano de Estados Unidos, no puedes votar en Texas”, señaló el mandatario en un video difundido en su cuenta oficial.

Más políticas antimigrantes: avanzan con una ley para restringir la compra de tierras

Hace algunas semanas, el dirigente republicano también manifestó su respaldo a la SB 17, una iniciativa que restringe la compra de tierras a ciertos inmigrantes. “Pronto firmaré la prohibición más severa en Estados Unidos para impedir que personas de naciones extranjeras hostiles como China, Rusia, Irán y Corea del Norte compren o posean tierras en Texas”, anunció a través de sus redes sociales.

La Cámara de Representantes del estado debatió la iniciativa durante casi seis horas y la aprobó con 85 votos a favor y 60 en contra. El proyecto abarca terrenos agrícolas, propiedades residenciales, comerciales e industriales, además de minas y derechos sobre aguas subterráneas o superficiales.