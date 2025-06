La pequeña ciudad de Texas que tendrá una nueva vida con una inversión millonaria: llegan las tiendas de descuentos

Una ciudad de Texas con poco más de 6300 habitantes planea la construcción de una plaza comercial que cambiará la forma de comprar y el ocio de los residentes. El plan contempla la llegada de tiendas de descuento y un gran proyecto que entusiasma al gobierno local.

Dónde se construirá el centro comercial en Peñitas

La localidad del Estado de la Estrella Solitaria, ubicada en el condado de Hidalgo, cuenta con un terreno agrícola situado entre East Expressway 83 y North 23rd Street, en las inmediaciones de la circunvalación interestatal 2. Este fue el espacio seleccionado por el Departamento de Licencias y Regulación de Texas (TDLR, por sus siglas en inglés) para crear el proyecto Peñitas Crossing.

La fecha de inicio de la construcción está prevista para el 30 de junio próximo y se espera que finalice un año después, en 2026. Por su parte, My San Antonio informó que la inversión de esta construcción supera los 5,75 millones de dólares.

Qué tiendas abrirán en Peñitas Crossing, el nuevo proyecto de la ciudad de Texas

El medio citado indicó que el registro de TDLR muestra cuatro marcas que pretenden instalar tiendas y espacios comerciales en la plaza, que tiene la intención de revolucionar el estilo rutinario de las compras entre los habitantes de la localidad.

Los negocios que abrirán en la plaza comercial de Texas incluirán promociones y descuentos Facebook/Burlington

Algunas de las marcas que ya se inscribieron en este proyecto son:

Burlington : la cadena de grandes almacenes aterrizará en esta proyección comercial con grandes descuentos en sus prendas. Su registro en TDLR indica una inversión de US$2,5 millones. El proyecto, según detalló el organismo estatal, está financiado a través de fondos privados y contará con más de 2300 metros cuadrados.

: la cadena de grandes almacenes aterrizará en esta proyección comercial con grandes descuentos en sus prendas. Su registro en TDLR indica una inversión de US$2,5 millones. El proyecto, según detalló el organismo estatal, está financiado a través de fondos privados y contará con más de 2300 metros cuadrados. Rack Room : con una gran variedad en promociones de calzado, este negocio minorista también se registró para formar parte del proyecto texano, con un local que rondará los 550 metros cuadrados bajo una inversión de US$850 mil.

: con una gran variedad en promociones de calzado, este negocio minorista también se registró para formar parte del proyecto texano, con un local que rondará los 550 metros cuadrados bajo una inversión de US$850 mil. Five Below : una de las firmas líderes en descuento pretende ubicar una tienda de alrededor de 830 metros cuadrados en este espacio, para lo que realizó una inversión de US$1,3 millones

: una de las firmas líderes en descuento pretende ubicar una tienda de alrededor de 830 metros cuadrados en este espacio, para lo que realizó una inversión de US$1,3 millones Ross Dress For Less: se trata de la última marca en sumarse a la lista. Con prendas de ropa, accesorios de todo tipo y productos para el hogar, este negocio contará con una tienda minorista de 2300 metros cuadrados en el interior de la plaza y su construcción está prevista para comenzar el 31 de julio próximo.

Accesorios, prendas de ropa y artículos para el hogar serán algunos de los productos en promoción en el negocio texano Facebook/Ross Dress for Less

Este anuncio, que entusiasma tanto a locales como a turistas de la ciudad de Texas, se enmarca en un auge de plazas comerciales en el Valle del Río Grande. Algunos de los proyectos previstos o puestos en marcha para inaugurarlos próximamente son el Shops at Chavez en San Juan o The Shops at Mercedes en la ciudad con el mismo nombre.

Se espera que el innovador proyecto reciba también a reconocidos y populares nombres de restaurantes, bares y otros locales de ocio, para garantizar la experiencia completa de los ciudadanos de esta localidad del Estado de la Estrella Solitaria. La construcción promete revolucionar la dinámica en Peñitas.