Llegó a EE.UU. con US$500 en el bolsillo y una promesa que hizo a la Virgen de Guadalupe: hoy es dueño de un taller en Texas

Juan Hernández recuerda el día en que salió de su Cuba natal como el inicio de una travesía marcada por la fe y la necesidad. Tenía apenas 500 dólares en el bolsillo, una valija y una promesa hecha a la Virgen de Guadalupe que guiaba su devoción. Tras algunos años en Estados Unidos, se convirtió en dueño de un taller de soldadura en Texas.

El viaje que comenzó desde Cuba con un compromiso

El 22 de abril de 2022, Hernández dejó atrás su vida como veterinario para abrirse camino en EE.UU., con el deseo de “buscar un sueño mejor para mí y para mi familia”, según relató a Univision.

Hernández prometió honrar a la Virgen de Guadalupe si le permitía cumplir su sueño en Estados Unidos

Ese salto, dijo, solo fue posible por la confianza en que la Virgen de Guadalupe lo “protegería en el camino”. Instalado en la ciudad texana de San Antonio, abandonó su profesión para empezar desde cero en un país desconocido.

“Mi familia siempre me apoyó y ha estado pendiente de mí y mis proyectos para poderles dar un mejor futuro”, recordó Hernández en diálogo con el medio citado, donde compartió su etapa de incertidumbre al llegar a Estados Unidos.

Con la presión de reconstruir su vida, la principal fortaleza que lo mantenía motivado era la promesa que había hecho antes de partir de Cuba: honrar a las vírgenes si lograba llegar a su destino y cumplir su sueño de cambiar de vida.

De veterinario a soldador: la reinvención del migrante cubano en Texas

Sin experiencia previa en soldadura, Hernández aprendió el oficio desde cero. Fue así que reemplazó la atención a los animales por las herramientas de soldadura y convirtió ese oficio en su nueva ruta para salir adelante.

En Cuba, Hernández ejercía como veterinario hasta que quiso cambiar de vida en EE.UU. (Foto ilustrativa) (FOTO ilustrativa: PEXELS)

Con el tiempo, logró consolidarse en el rubro y el esfuerzo lo llevó a abrir su propio taller de soldadura. “Antes de salir de mi país le pedí mucho a las tres vírgenes y a la Virgen de Guadalupe, que me llevaran con bien a Estados Unidos, y yo les prometí que si me traían con bien le pondría ese nombre al negocio”, explicó.

Así fue como nació “Las 3 vírgenes cubanas”, el emprendimiento de soldaduras que simboliza su agradecimiento y su identidad latina.

Este proceso no lo hizo solo, Carmen Hurtado, su esposa mexicana, fue un pilar importante. Desde su perspectiva, la Virgen de Guadalupe guio espiritualmente a la familia desde su llegada a Texas.

Carmen Hurtado, mujer de Hernández, fue uno de sus pilares para establecerse y abrir su negocio en EE.UU. Facebook/carmen.hurtado.734799

Juntos visitaron la Basílica de Guadalupe en México para agradecer por el camino recorrido y por las oportunidades que encontraron en el país al que llegaron sin certezas.

Cada 12 de diciembre, en América Latina miles de fieles celebran el Día de la Virgen de Guadalupe. La fecha también está presente en EE.UU. y recuerda las apariciones de la Virgen al indígena Juan Diego en 1531, en el cerro del Tepeyac, en México. Los pedidos de los feligreses, como en este caso, suelen asociarse a la protección, agradecimiento o cambios de vida.

Consejos para los migrantes que sueñan con una nueva vida en Estados Unidos

Desde su experiencia personal, Hernández y Hurtado compartieron un mensaje para quienes migran a EE.UU. con la esperanza de establecerse y tener un futuro mejor: no dejar de luchar, mantener la fe y confiar en que la disciplina y la constancia pueden transformar la realidad y hacer que se cumplan los sueños.