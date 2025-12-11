Día de la Virgen de Guadalupe: el origen de la tradición religiosa que emigró de México a Estados Unidos

El Día de la Virgen de Guadalupe es una tradición de la religión católica que se celebra cada 12 de diciembre. Aunque se originó en México, la conmemoración persiste en comunidades latinas que residen en Estados Unidos, las cuales ven a la figura como símbolo de protección.

El origen del Día de la Virgen de Guadalupe

La conmemoración del Día de la Virgen de Guadalupe se remonta a 1531, cuando su imagen se apareció cuatro veces a un campesino llamado Juan Diego, de acuerdo con la Red de Televisión de la Palabra Eterna (EWTN, por sus siglas en inglés).

La imagen de la Virgen de Guadalupe es un símbolo religioso y de identidad cultural en México (wIKI/God)

La historia revela que la Santísima Madre de los devotos católicos le pidió a San Juan Diego que construyera una iglesia en su honor, y que la última vez que se le apareció fue el día 12 de diciembre.

Como prueba del milagro, la Virgen de Guadalupe colocó un arreglo de rosas en la tilma del campesino. Él se fue a visitar al obispo y, al abrir su manto, se manifestó impresa la imagen de la Virgen, como representación del milagro de su advenimiento.

La advocación mariana ocurrió en México, en el Cerro del Tepeyac, que hoy forma parte de la Ciudad de México, y está muy cerca de la Basílica de Guadalupe, templo dedicado a esta Virgen, que fue construido después de su revelación.

Cómo se celebra el Día de la Virgen de Guadalupe en EE.UU.

Las comunidades de inmigrantes mexicanos y latinos en general celebran el Día de la Virgen de Guadalupe en Estados Unidos, de acuerdo con Time and Date.

La devoción hacia esta figura religiosa se relaciona con su importancia cultural, ya que es considerada la Patrona de México y un símbolo de identidad en todas partes del mundo.

En EE.UU. las comunidades latinas festejan a la Virgen de Guadalupe con diferentes actividades, como misas y ofrendas (calendarr.com)

La cantidad de comunidades latinas en el país norteamericano llevaron a que esta tradición también “migrara” y se celebrara con diversas actividades como:

Misas en honor a la Virgen de Guadalupe

Procesiones religiosas

Danzas tradicionales

Canto de “Las Mañanitas” en honor a la Virgen de Guadalupe

Ofrendas

Festivales en templos y parroquias, predominantemente hispanas

Algunos de los estados de Estados Unidos en donde se llevan a cabo celebraciones en honor a esta advocación de María son California, Texas, Arizona, Illinois, Nevada, Nuevo México, Colorado y Florida.

En algunas comunidades la devoción hacia la Virgen de Guadalupe está profundamente arraigada e incluso las iglesias y creyentes locales respetan las tradiciones, ya que se le considera un símbolo de la religión, la cultura y la identidad mexicana.

La peregrinación en México que conmemora a la Virgen de Guadalupe

El 12 de diciembre de 2025 se espera que más de 13 millones de fieles lleguen en peregrinación a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, de acuerdo con Azteca Noticias.

Millones de feligreses visitan cada año la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México en peregrinación (Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe)

Los devotos provienen de diferentes partes del país en una tradición que se realiza cada año como agradecimiento a la Virgen por sus milagros. Algunos llegan de rodillas, con cantos, con bailes especiales o en silencio, según fue la promesa que realizaron a María.

La peregrinación hacia la Basílica de Guadalupe es una de las concentraciones religiosas más grandes de todo el mundo, y algunos de los fieles provienen de otros países de América Latina.

El peregrinaje es una de las manifestaciones culturales más importantes para celebrar a la Virgen de Guadalupe el 12 de diciembre y forma parte de la tradición indígena en México, de acuerdo la Secretaría de Pueblos Originarios,

La Virgen de Guadalupe, asociada con la imagen indígena de la Diosa Tonantzin, es una de las expresiones del sincretismo que tuvo lugar en el territorio mexicano y símbolo de la conjunción entre la conquista y las tradiciones de los pueblos originarios.