Es migrante y llegó a EE.UU. como refugiado de la Unión Soviética: ahora teme ser deportado a un país que no conoce
Roman Surovtsev lleva 35 años en Estados Unidos; el ICE lo detuvo y ahora quiere enviarlo a Ucrania
Roman Surovtsev, un migrante ucraniano de 41 años que llegó a Estados Unidos tras huir con su familia de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) cuando era niño, vio su vida interrumpida el 1º de agosto cuando un control rutinario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) terminó en su detención. Desde entonces, hace 107 días, sus hijas estadounidenses no lo pueden ver.
Una familia de Estados Unidos fracturada por una detención inesperada del ICE
La detención -destacó un informe de CNN- tomó por sorpresa incluso a su abogada de inmigración, que lo acompañaba en la cita del ICE. Ese día, un agente rechazó aceptar la solicitud de suspensión de deportación. Para su esposa Samantha, que convive con el temor y la incertidumbre, fue el comienzo de una vida que describió como “la de una madre soltera”.
La orden de deportación del ICE y el riesgo de enviarlo a Ucrania
El Departamento de Justicia de EE.UU. (DOJ, por sus siglas en inglés) confirmó que su deportación a Ucrania está programada para este lunes 17 de noviembre, junto a otras 82 personas.
Sus abogados advirtieron: “Este lunes, el Gobierno estadounidense planea deportar a 83 personas a Ucrania, donde serán reclutadas por el Ejército y probablemente morirán”.
El consulado ruso ya había informado en 2015 que no tenía registros de él. Ucrania tampoco pudo confirmar su ciudadanía entonces y no emitió documentos de viaje. Sus abogados aseguran que eso no cambió: “Hasta la fecha, Ucrania no ha reconocido la ciudadanía del Sr. Surovtsev”.
Surovtsev no habla ni lee ucraniano y apenas recuerda su ciudad natal, renombrada como Mariúpol, hoy gravemente dañada por los bombardeos y asedios durante la guerra.
Los intentos legales para que el migrante pueda quedarse en EE.UU. y no sea enviado a Ucrania
Según sus abogados, el Gobierno estadounidense ya intentó deportar a Surovtsev sin éxito en 2014 y 2015 debido a un cargo criminal relacionado con un vehículo y por un caso de hurto ocurrido en 2019.
Su defensa consiguió que se anulara el cargo de robo de vehículo, lo que eliminaría la condena de sus antecedentes. Esto permitiría reabrir su caso y restituirle la residencia.
Sin embargo, la moción para reabrir el caso se presentó el 4 de noviembre y podría tardar entre dos y tres meses en ser evaluada. “No existe un proceso acelerado en el tribunal de inmigración”, explicó su abogada, Jennifer Rozdzielski.
Su vida en EE.UU. al escapar con su familia de la URSS
Surovtsev llegó a Estados Unidos a los cuatro años tras huir del régimen soviético con su madre y sus dos hermanos, después de que su padre muriera por envenenamiento por radiación tras la explosión de Chernóbil. La familia durmió durante seis meses en una iglesia de San Francisco y vivió años de pobreza extrema en California.
A sus 19 años fue condenado por ayudar en un robo a mano armada de un vehículo, pero salió en libertad anticipada por buen comportamiento en 2014. Un juez de inmigración ordenó su deportación y perdió su residencia permanente.
Sin ciudadanía soviética ni confirmación de ciudadanía ucraniana, vivió desde entonces como apátrida bajo supervisión del ICE, presentándose periódicamente. Nunca incumplió los términos.
En Estados Unidos encontró trabajo, una familia y la fe. Se bautizó en prisión, conoció a Samantha en 2017, se casaron, compraron una casa en Texas, inició un negocio de pintura y se formaba para integrar un ministerio penitenciario.
En detención dirige un estudio bíblico nocturno. Ante su posible deportación este lunes, sus compañeros celebraron una sesión adicional para rezar por él.
