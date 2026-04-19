Los dólares de EE.UU. no son de papel común: están hechos de algodón de Texas y pocos lo saben

El billete de dólar estadounidense no está fabricado con papel de pulpa de madera. Según el Bureau of Engraving and Printing, la agencia federal responsable de imprimir toda la moneda del país, el sustrato de cada billete en circulación se compone de 75% algodón y 25% lino. Esa mezcla le otorga una textura característica, resistencia al agua y una vida útil muy superior a la del papel convencional. De acuerdo con datos actualizados en 2025 por la Reserva Federal, un billete de un dólar dura en promedio 7,2 años antes de ser retirado por deterioro. El papel de oficina fabricado con madera se destruiría en semanas bajo el mismo nivel de uso.

Por qué el algodón dificulta la falsificación de dólares

La elección del algodón y el lino no responde únicamente a la durabilidad.

El Bureau of Engraving and Printing señala que el sustrato incorpora fibras rojas y azules distribuidas de manera aleatoria, lo que complica la imitación.

En los billetes de cinco dólares en adelante, el material incluye además hilos de seguridad y marcas de agua .

. El billete de 100 dólares añade una cinta de seguridad en 3D tejida directamente en el sustrato , detectable a simple vista.

, detectable a simple vista. Todas esas características se integran antes de que el BEP imprima cualquier imagen: el material llega a la imprenta ya con las medidas de seguridad incorporadas.

Una sola empresa fabrica ese material desde 1879

Todo el sustrato especial lo produce una única compañía: Crane Currency, con sede en Dalton, una pequeña ciudad en la región de los Berkshires, en Massachusetts.

El billete de 100 dólares añade una cinta de seguridad en 3D tejida directamente en el sustrato, detectable a simple vista (Imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

La relación entre Crane y el gobierno federal comenzó en 1879, cuando Winthrop M. Crane ganó el contrato con el Departamento del Tesoro.

Desde entonces, según el BEP, ninguna otra empresa está autorizada a fabricar ese material: poseerlo sin autorización federal es un delito.

Crane no solo produce el sustrato, sino que también incorpora los hilos de seguridad y las marcas de agua antes de enviarlo a las imprentas federales en Washington D.C. y Fort Worth, Texas.

El algodón que se convierte en dólares viene de cooperativas texanas

Según la Plains Cotton Cooperative Association (PCCA, por sus siglas en inglés), con sede en Lubbock, Texas, Crane comenzó a comprarle algodón en 2007, cuando dejó de importarlo de Turquía.

Chris Ford, gerente de ventas domésticas de PCCA, explicó que la empresa buscó deliberadamente una cooperativa porque las ganancias retornan directamente a los productores agrícolas.

Crane no solo produce el sustrato, sino que también incorpora los hilos de seguridad y las marcas de agua (Imagen ilustrativa generada con IA) Gemini

Los miembros de PCCA cultivan algodón en Texas, Oklahoma, Kansas y Nuevo México.

Hay aproximadamente 1,38 billones de dólares en billetes circulando en este momento, de acuerdo con datos de la Reserva Federal. Todos recorrieron el mismo camino: campo algodonero en Texas, cooperativa en Lubbock, fábrica en Massachusetts, imprenta federal.

La cadena de producción que une a un agricultor de Texas con la moneda que circula por todo el mundo es uno de los sistemas más protegidos y menos conocidos del gobierno federal.

Cualquier cambio en el diseño o en los materiales del billete requiere autorización del Congreso y del Departamento del Tesoro.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.