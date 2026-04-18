La ciudad de Texas donde la policía estrena una nueva tecnología que le permite comprender el español

La oficina del sheriff del condado de Bexar, en Texas, anunció la implementación de una nueva herramienta que permite comprender el español. La tecnología estará incluida en la cámara corporal de los agentes que patrullan la ciudad de San Antonio y contará con un servicio de traducción en más de 50 idiomas diferentes.

La policía estrena una nueva tecnología que le permite comprender el español en Texas

El Estado de la Estrella Solitaria es una de las jurisdicciones con la mayor cantidad de inmigrantes latinos, por lo que el español es un idioma presente. En Bexar, al menos 600 mil personas hablan esa lengua, por lo que la Oficina del Sheriff comunicó que sus oficiales comenzarán a usar la nueva tecnología incorporada en sus cámaras Axon.

Con la nueva tecnología incluida en la cámara corporal del uniforme, los agentes podrán comunicarse en español y otros idiomas @bexarcosheriff

Los agentes pueden usar el traductor para interacciones cotidianas, como dar indicaciones, y para situaciones de mayor estrés, como llamadas de emergencia, según especificó la agencia.

“A medida que nuestra comunidad continúa creciendo y volviéndose más diversa, es esencial que nuestros agentes estén equipados con las herramientas adecuadas para mantenerse conectados y servir de manera efectiva”, escribieron en su cuenta de Instagram.

En esa línea, las autoridades agregaron: “Ya sea para dar instrucciones o ayudar durante una crisis, esta función nos ayuda a servir mejor a todos los que encontramos”.

La nueva tecnología que usará la policía en Texas para comunicarse en español

Los usos de la nueva tecnología en la ciudad de Texas

De acuerdo con el testimonio de los agentes, al margen del uso diario, la herramienta será particularmente útil en casos en los que se encuentren con inmigrantes que han sido traficados de manera ilegal. “Si encontramos un grupo de 20 personas, y dos oficiales hablan español, nos llevaría un tiempo para que hablen con todos los implicados”, analizó el sheriff Javier Salazar en diálogo con Univision.

“Entonces, con este sistema, podemos hablar con todas esas 20 personas instantáneamente, averiguar qué les pasó, y luego ver cómo manejar la situación”, indicó.

El inglés es el idioma oficial en EE.UU.

Los funcionarios estiman que la función estará disponible en las cámaras corporales de todos los agentes para finales de año. Esto sucede mientras desde el gobierno de Donald Trump se toman medidas para imponer el inglés a la población estadounidense.

La administración federal implementó en abril de 2025 una orden ejecutiva y nuevas directrices federales que exigen el dominio del idioma inglés para obtener, renovar y mantener las licencias de conducir comerciales (CDL) en Estados Unidos, junto con otras acciones similares.

La policía de Texas podrá utilizar la nueva tecnología tanto en acciones diarias como en situaciones de emergencia Departamento de Seguridad de Texas

La inmigración en la ciudad de Texas cuyos agentes podrán comunicarse en español

La nueva tecnología beneficiará tanto a los agentes como a quienes no hablan inglés, en una ciudad en la que la inmigración latina es numerosa. En el Condado de Bexar viven aproximadamente entre 1,23 y 1,28 millones de personas hispanas o latinas, según estimaciones de 2024 realizadas por la Oficina del Censo.

En total, 2.160.000 de habitantes residen en el condado, por lo que la población latina e hispana representa el 60%.

Además, cerca del 13,8% de los residentes de Bexar nacieron fuera de Estados Unidos, lo que equivale a unas 284 mil personas. La mayoría de los inmigrantes del condado provienen de América Latina, especialmente de México.

La inmigración ha sido clave para el crecimiento reciente de San Antonio y Bexar. Entre 2018 y 2023, los inmigrantes explicaron cerca del 22% del crecimiento poblacional de la región, según un informe de Express News.

Sin embargo, en 2025 y 2026 el ritmo de crecimiento comenzó a desacelerarse debido a una menor inmigración y a políticas más restrictivas implementadas en EE.UU.