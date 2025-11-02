Requisitos y documentos válidos para manejar legalmente en 2025 como inmigrante en EE.UU.

Los migrantes que deseen obtener una licencia de conducir en Estados Unidos en 2025 deben presentar una serie de documentos y cumplir con los requisitos establecidos en cada jurisdicción correspondiente. ¿Cuáles son los criterios para manejar legalmente en cada ciudad del territorio norteamericano?

Los requisitos para conducir legalmente en EE.UU. para los migrantes

La mayoría de los territorios de Estados Unidos exigen un permiso de manejo emitido por el estado para los migrantes, además de una prueba de identidad, un comprobante de estatus legal y evidencias de residencia. Algunos aceptan la licencia de conducir emitida en el extranjero, aunque pueden requerir un permiso internacional de conducción (IDP, por sus siglas en inglés).

Los migrantes pueden obtener una licencia de conducir en EE.UU. si cumplen una serie de requisitos Freepik

En ciudades como Nueva York (Nueva York), Los Ángeles (California) y Chicago (Illinois), son aceptadas las licencias de conducir extranjeras para migrantes no residentes siempre y cuando se encuentren en vigencia.

Si se requiere tramitar una licencia de conducir en el estado correspondiente, se deben presentar las evidencias de identidad, residencia y estatus legal, además de un número del Seguro Social (si aplica). Por último, se tienen que superar pruebas de conocimientos de las normas de tránsito y de manejo.

(Archivo) Qué documentos se necesitan para solicitar un permiso de manejo en California y otros territorios Captura de vídeo de dhs.gov

Cuáles son los documentos que deben presentar los migrantes para obtener una licencia de conducir

Los requisitos establecidos en distintas ciudades principales de EE.UU. son:

Miami, Florida

El Departamento de Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV, por sus siglas en inglés) establece que los migrantes que soliciten una licencia de conducir deben presentar una prueba de identidad (como el estatus migratorio en un documento emitido por el Departamento de Seguridad Nacional o una autorización para trabajar), un número del Seguro Social y dos evidencias de residencia (como el contrato de alquiler o una factura médica).

Nueva York, Nueva York

Desde 2019, la ciudad de Nueva York otorga licencias de conducir y permisos de aprendizaje a los solicitantes elegibles que sean mayores de 16 años, independientemente de su situación migratoria.

Los peticionarios deben presentar ante el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) una prueba de identificación y otra de residencia, además de un número de seguro social y documentos que sumen cuatro puntos según los criterios establecidos por el organismo.

Estos papeles comprenden la tarjeta de IDNYC, expediente escolar y documentos tributarios (un punto cada uno), y la identificación consular, el pasaporte extranjero o la licencia de conducir del exterior (cuatro puntos cada uno).

Los Ángeles, California

El DMV de California solicita la presentación de la solicitud para el permiso de manejo, junto a una prueba de identidad (como el pasaporte o un certificado de nacimiento), una evidencia de estatus legal (con nombre completo y fecha de nacimiento), el número del Seguro Social y dos papeles que prueben la residencia en el distrito correspondiente.

Houston, Texas

El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS, por sus siglas en inglés) requiere una prueba de ciudadanía estadounidense o de estadía legal en ese país, una evidencia de residencia en el estado, el número y tarjeta del Seguro Social; además del registro de vehículos en el Estado de la Estrella Solitaria y el comprobante de seguro de automóvil.

Chicago, Illinois

El secretario de Estado del territorio, Alexi Giannoulias, detalló los documentos principales que se deben presentar ante el organismo para solicitar la licencia de conducir.

Los documentos requeridos para el permiso de manejo constan de una prueba de identidad, otra de residencia, el número del Seguro Social y una evidencia de que se posee un seguro de automóvil.

(Archivo) Ciertos estados permiten otorgar licencias de conducir a inmigrantes indocumentados elegibles Facebook Illinois Secretary of State

Qué estados permiten solicitar una licencia de conducir a migrantes indocumentados

Ciertos territorios de EE.UU. otorgan licencias de conducir a inmigrantes indocumentados con el objetivo de preservar la seguridad en las carreteras. En 2025, un total de 19 estados, además del Distrito de Columbia, se adhieren a estas regulaciones.