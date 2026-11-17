Congresistas demócratas, el alcalde de Austin, Kirk Watson, y otros funcionarios locales enviaron el 13 de noviembre una carta a propietarios y operadores de estacionamientos privados de la ciudad para pedirles que no permitan al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) usar sus terrenos como zona de preparación de operativos. Según argumentan, la agencia federal y personal contratado emplearon lotes privados en al menos dos ocasiones para trasladar inmigrantes hacia centros de deportación.

El pedido de Austin a dueños de estacionamientos y garajes privados

La carta, difundida por la oficina del congresista Greg Casar, lleva además las firmas del congresista saliente Lloyd Doggett, del juez del condado de Travis, Andy Brown, de ocho concejales, tres comisionados del condado y de la representante estatal Lulu Flores. Los firmantes solicitan a los propietarios dos compromisos:

Rechazar rentar, arrendar, prestar o permitir de otro modo que el ICE use la propiedad como área de preparación de operativos.

o permitir de otro modo que use la propiedad como área de preparación de operativos. Comunicar esa prohibición de forma explícita al ICE.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, también impulsó una iniciativa para pedir a los propietarios de garajes y estacionamientos privados de los cinco distritos que prohíban al ICE utilizar sus instalaciones como bases de operativos Fotomontaje realizado con IA // Foto: X de Mamdani

El antecedente en un lote de Austin y qué respondió el Departamento de Seguridad Nacional

El 21 de octubre, el medio KXAN informó la presencia de un autobús de traslado del ICE en un lote vacío de un parque empresarial del noreste de Austin, Texas. Según la publicación, un hombre esposado y con grilletes fue llevado en una camioneta hasta el lugar y subido al vehículo donde ya había otras personas. Los registros impositivos del condado de Travis indican que la propiedad es privada, y su dueño dijo a los periodistas que no autorizó el uso del lugar.

Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió a KXAN que el ICE no reduce su actividad y que su presencia en estacionamientos públicos está amparada por la ley federal. La respuesta alude a lotes públicos, mientras el pedido de Austin se limita a propiedades privadas.

Mamdani ya lo hizo: en qué se parece la iniciativa de Watson en Austin a la de Nueva York

El pedido replica el que el alcalde Zohran Mamdani y más de 100 funcionarios electos enviaron el 16 de octubre a más de mil dueños y operadores de garajes y estacionamientos de Nueva York. Al pedido se sumaron los líderes demócratas del Senado, Chuck Schumer, y de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries.

La carta de Austin menciona a Nueva York como ejemplo de que esos usos pueden derivar en violencia, una afirmación de los firmantes. La iniciativa neoyorquina siguió al disparo de agentes federales contra Oscar Belgal en Marble Hill.

Oscar Belgal, de 28 años, recibió un disparo durante un operativo migratorio en el que también estaba presente un niño de cinco años. Redes sociales

La diferencia está en el marco legal. Nueva York tiene una orden ejecutiva de Mamdani que prohíbe a fuerzas no municipales usar lotes de la ciudad, y el 2 de noviembre el alcalde exigió al DHS que retire a sus agentes de esos terrenos, con la advertencia de acudir a los tribunales, según Documented NY. El pedido de Austin se dirige solo a particulares.

La carta enviada por la ciudad de Texas, vincula la actividad del ICE con ausentismo y retiros escolares. Los datos de la Agencia de Educación de Texas analizados por The Texas Tribune muestran la presencia de 179.423 estudiantes inmigrantes en las escuelas públicas del estado en 2025-26, más de 14.200 menos que el año anterior, con caídas superiores al promedio estatal en distritos como Austin.

Los firmantes no fijaron fecha para recibir respuestas. Una semana antes, el 6 de noviembre, Watson pidió a la jefa de policía, Lisa Davis, que revise con el administrador de la ciudad las órdenes generales sobre la cooperación con el ICE, según informó CBS Austin.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.