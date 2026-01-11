Es mexicano, tiene 82 años y es vendedor ambulante en California: el ICE lo detuvo pese a tener permiso de trabajo

El vendedor ambulante Francisco Baena Delgado, de 82 años, fue detenido y esposado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 7 de enero en la ciudad de Santa Ana, California. Sus familiares dieron a conocer que tenía un permiso de trabajo válido y detallaron cómo fue el proceso.

Detenido en California mientras vendía fruta

Según informó Univision, Baena Delgado vendía fruta y golosinas como cada día en Harbor Boulevard, en el límite entre Santa Ana y Fountain Valley, cuando fue interceptado por agentes migratorios.

Baena Delgado permaneció esposado durante casi una hora dentro de un vehículo oficial Captura de Univision

De acuerdo con su relato, los oficiales lo abordaron repentinamente y no le dieron oportunidad de presentar su documentación legal.

En declaraciones al medio citado, Baena Delgado sostuvo que los agentes lo sujetaron e intentaron derribarlo: “Me agarraron del brazo. Les dije ‘espere, espere’. Yo no voy a correr porque tengo mi permiso de trabajo”.

El vendedor callejero explicó que su autorización para trabajar estaba vigente desde hacía más de tres años, pero los agentes rechazaron inicialmente el documento y pusieron en duda su autenticidad: “Les dije que sacaran la cartera y me respondieron que el permiso no servía”, sumó.

Esposado con un permiso de trabajo legal

Los agentes mantuvieron al hombre esposado, con los grilletes ajustados, durante casi una hora dentro de un vehículo oficial mientras verificaban la validez del permiso.

Según su testimonio, los agentes lo abordaron de manera repentina y no le permitieron exhibir su documentación Captura de Univision

Tras esa comprobación, el comerciante relató haber escuchado que uno de los efectivos reconocía la equivocación y afirmaba que la autorización era “original”.

Un nieto del hombre se encontraba en el lugar por casualidad e intentó intervenir al ver la situación. Luego del procedimiento, acudieron paramédicos y bomberos, ya que el migrante presentaba dolor corporal y presión alta. Posteriormente, recibió atención médica en un hospital.

Una demanda contra el gobierno federal

Univision informó que Baena Delgado regresó a su casa tras ser atendido por los médicos y manifestó dudas sobre si volverá a trabajar en esa esquina.

La familia analiza la posibilidad de presentar una demanda contra el gobierno federal por el trato recibido.

Los operativos migratorios continuaron ese mismo día en Garden Grove y Fountain Valley. Según una patrulla comunitaria, dos personas fueron detenidas.

El episodio ocurrió el 7 de enero de 2026, en una esquina comercial del límite entre Santa Ana y Fountain Valley Captura de Univision

¿Cómo denunciar un trato injusto durante la detención migratoria?

De acuerdo con la guía del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (Firrp, por sus siglas en inglés), una persona puede denunciar trato injusto, abusivo o inhumano durante el arresto, el traslado y la posterior detención.

La publicación señala que, cuando el maltrato ocurre en la interacción inicial con agentes federales, se pueden presentar quejas ante alguno de los siguientes organismos:

Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)

Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés)

Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés)

Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés)

El Firrp remarca que en el proceso es obligatorio documentar fecha, lugar, funcionarios involucrados y una descripción del hecho.

A su vez, la ley prohíbe represalias por presentar una denuncia y recomienda contar con asesoramiento legal antes de difundir públicamente la experiencia si el proceso migratorio continúa abierto.