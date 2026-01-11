Es mexicano, tiene 82 años y es vendedor ambulante en California: el ICE lo detuvo pese a tener permiso de trabajo
El procedimiento ocurrió en Harbor Boulevard, en el límite con Fountain Valley, durante un operativo migratorio
- 3 minutos de lectura'
El vendedor ambulante Francisco Baena Delgado, de 82 años, fue detenido y esposado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) el 7 de enero en la ciudad de Santa Ana, California. Sus familiares dieron a conocer que tenía un permiso de trabajo válido y detallaron cómo fue el proceso.
Detenido en California mientras vendía fruta
Según informó Univision, Baena Delgado vendía fruta y golosinas como cada día en Harbor Boulevard, en el límite entre Santa Ana y Fountain Valley, cuando fue interceptado por agentes migratorios.
De acuerdo con su relato, los oficiales lo abordaron repentinamente y no le dieron oportunidad de presentar su documentación legal.
En declaraciones al medio citado, Baena Delgado sostuvo que los agentes lo sujetaron e intentaron derribarlo: “Me agarraron del brazo. Les dije ‘espere, espere’. Yo no voy a correr porque tengo mi permiso de trabajo”.
El vendedor callejero explicó que su autorización para trabajar estaba vigente desde hacía más de tres años, pero los agentes rechazaron inicialmente el documento y pusieron en duda su autenticidad: “Les dije que sacaran la cartera y me respondieron que el permiso no servía”, sumó.
Esposado con un permiso de trabajo legal
Los agentes mantuvieron al hombre esposado, con los grilletes ajustados, durante casi una hora dentro de un vehículo oficial mientras verificaban la validez del permiso.
Tras esa comprobación, el comerciante relató haber escuchado que uno de los efectivos reconocía la equivocación y afirmaba que la autorización era “original”.
Un nieto del hombre se encontraba en el lugar por casualidad e intentó intervenir al ver la situación. Luego del procedimiento, acudieron paramédicos y bomberos, ya que el migrante presentaba dolor corporal y presión alta. Posteriormente, recibió atención médica en un hospital.
Una demanda contra el gobierno federal
Univision informó que Baena Delgado regresó a su casa tras ser atendido por los médicos y manifestó dudas sobre si volverá a trabajar en esa esquina.
La familia analiza la posibilidad de presentar una demanda contra el gobierno federal por el trato recibido.
Los operativos migratorios continuaron ese mismo día en Garden Grove y Fountain Valley. Según una patrulla comunitaria, dos personas fueron detenidas.
¿Cómo denunciar un trato injusto durante la detención migratoria?
De acuerdo con la guía del Proyecto Florence para los Derechos de los Inmigrantes y Refugiados (Firrp, por sus siglas en inglés), una persona puede denunciar trato injusto, abusivo o inhumano durante el arresto, el traslado y la posterior detención.
La publicación señala que, cuando el maltrato ocurre en la interacción inicial con agentes federales, se pueden presentar quejas ante alguno de los siguientes organismos:
- Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés)
- Oficina del Defensor de Inmigrantes Detenidos (OIDO, por sus siglas en inglés)
- Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles (CRCL, por sus siglas en inglés)
- Oficina del Inspector General (OIG, por sus siglas en inglés)
El Firrp remarca que en el proceso es obligatorio documentar fecha, lugar, funcionarios involucrados y una descripción del hecho.
A su vez, la ley prohíbe represalias por presentar una denuncia y recomienda contar con asesoramiento legal antes de difundir públicamente la experiencia si el proceso migratorio continúa abierto.
Otras noticias de Migración en EE.UU.
“Trenzas Amigas”. La protesta silenciosa de raíces mexicanas que recorre California para desafiar al ICE
“Me regreso”. Es venezolano y tras la captura de Maduro le dice adiós al sueño americano en Texas
Cooperación migratoria. Es hondureña y su hija de 5 años es ciudadana americana: ambas serán deportadas tras ser detenidas en Texas
- 1
“Casi los mismos precios” y Pix: mate, camisetas de la Selección y charlas con acento argentino copan las playas de Brasil
- 2
Mauricio Macri y Juliana Awada se separaron tras más de 15 años de relación
- 3
Kostyuk le negó el saludo a Sabalenka y dijo: “En Ucrania están a -20 grados y hay miles de personas sin luz ni agua”
- 4
ADN del crimen. Veinte años de misterio alrededor de más de US$17.000.000 que se esfumaron en el robo del siglo