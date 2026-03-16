Noticias de Texas hoy, en vivo: llega un frente frío que congelará varias ciudades
Reportes al momento del lunes 16 de marzo y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes
Frente frío congelará Texas, pero será corto
Un frente frío intenso se desplaza por Texas a partir de este lunes 16 de marzo, lo que causa un descenso marcado en las temperaturas y vientos tras un periodo de clima cálido.
Today will be cold & breezy, with high temperatures ranging from the upper 40s to lower 50s. The dry and breezy conditions will result in an elevated risk of grass fires. Tonight, low temperatures are expected to be at or below freezing across most areas. #texomawx #dfwwx #ctxwx pic.twitter.com/JrAypYPAx0— NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) March 16, 2026
En el área de Dallas-Fort Worth se emitió una advertencia de congelación. Otras regiones, como Lubbock y el Texas Hill Country, también experimentarán condiciones gélidas y posibles heladas ligeras. No obstante, este frente frío será de corta duración, ya que una tendencia al calentamiento comenzará el miércoles en la mayor parte del estado.
La estrategia legal sin precedentes del Departamento de Justicia de Trump contra quienes cruzan la frontera
Bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia ha acusado a más de 4700 inmigrantes de allanamiento militar por cruzar zonas fronterizas designadas como áreas de defensa nacional, publicó Texas Tribune a partir de una investigación.
A pesar de que los jueces han desestimado cerca del 60% de estos cargos por falta de pruebas de intención criminal, que los migrantes ignoraban estar en suelo militar, el gobierno persiste en las acusaciones. Según el medio citado, esta estrategia responde a una directiva de la fiscal general Pam Bondi que exige una “defensa celosa” de las prioridades del gobierno bajo amenaza de sanción para los fiscales.
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