LA NACION
en vivo

Noticias de Texas hoy, en vivo: llega un frente frío que congelará varias ciudades

Reportes al momento del lunes 16 de marzo y cobertura en tiempo real de las novedades en el Estado de la Estrella Solitaria: clima, leyes y otros sucesos que impactan en los residentes

Se espera la llegada de un frente frío a Texas este lunes
Se espera la llegada de un frente frío a Texas este lunesBrett Coomer - Houston Chronicle

Frente frío congelará Texas, pero será corto

Un frente frío intenso se desplaza por Texas a partir de este lunes 16 de marzo, lo que causa un descenso marcado en las temperaturas y vientos tras un periodo de clima cálido.

En el área de Dallas-Fort Worth se emitió una advertencia de congelación. Otras regiones, como Lubbock y el Texas Hill Country, también experimentarán condiciones gélidas y posibles heladas ligeras. No obstante, este frente frío será de corta duración, ya que una tendencia al calentamiento comenzará el miércoles en la mayor parte del estado.

La estrategia legal sin precedentes del Departamento de Justicia de Trump contra quienes cruzan la frontera

Bajo la administración Trump, el Departamento de Justicia ha acusado a más de 4700 inmigrantes de allanamiento militar por cruzar zonas fronterizas designadas como áreas de defensa nacional, publicó Texas Tribune a partir de una investigación.

Acusan a migrantes de allanamiento militar, en una estrategia sin precedentes
Acusan a migrantes de allanamiento militar, en una estrategia sin precedentesUS Army - US Army

A pesar de que los jueces han desestimado cerca del 60% de estos cargos por falta de pruebas de intención criminal, que los migrantes ignoraban estar en suelo militar, el gobierno persiste en las acusaciones. Según el medio citado, esta estrategia responde a una directiva de la fiscal general Pam Bondi que exige una “defensa celosa” de las prioridades del gobierno bajo amenaza de sanción para los fiscales.

Noticias en vivo de Texas

Más leídas
  1. Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional
    1

    Incomodidad en la Casa Rosada: Venezuela quiere volver al Mercosur y divide aguas en el bloque regional

  2. Qué es el referéndum, cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar
    2

    Ciudadanía italiana: qué es el referéndum, cómo votar en la Argentina y qué consecuencia puede tener no participar

  3. Una pediatra y un ingeniero argentino se reinventaron en EE.UU. y hoy lideran un negocio familiar
    3

    Una pediatra y un ingeniero argentino se reinventaron en EE.UU. y hoy lideran un negocio familiar

  4. Quién es la argentina que se llevó el Oscar a Mejor cortometraje de ficción
    4

    Violeta Kreimer, la argentina que ganó el Oscar a Mejor cortometraje de ficción: “Todavía no lo puedo creer”