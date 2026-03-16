Noticias de Texas hoy, en vivo: llega un frente frío que congelará varias ciudades

Un frente frío intenso se desplaza por Texas a partir de este lunes 16 de marzo, lo que causa un descenso marcado en las temperaturas y vientos tras un periodo de clima cálido.

Today will be cold & breezy, with high temperatures ranging from the upper 40s to lower 50s. The dry and breezy conditions will result in an elevated risk of grass fires. Tonight, low temperatures are expected to be at or below freezing across most areas. #texomawx #dfwwx #ctxwx pic.twitter.com/JrAypYPAx0 — NWS Fort Worth (@NWSFortWorth) March 16, 2026

En el área de Dallas-Fort Worth se emitió una advertencia de congelación. Otras regiones, como Lubbock y el Texas Hill Country, también experimentarán condiciones gélidas y posibles heladas ligeras. No obstante, este frente frío será de corta duración, ya que una tendencia al calentamiento comenzará el miércoles en la mayor parte del estado.