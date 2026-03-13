Desde el 31 de marzo: los trabajadores migrantes que serán rechazados por el Uscis si entregan un formulario viejo

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis, por sus siglas en inglés) comunicó un cambio importante con respecto a un formulario que se utiliza para distintas visas de trabajo. A partir de abril, solicitantes deben tener en cuenta la modificación para evitar un rechazo automático del trámite por parte de la entidad federal.

El Uscis actualizó el formulario I-129 y desde abril no aceptará versiones anteriores

La noticia la comunicó la propia agencia estadounidense a partir de una alerta en un apartado del sitio web oficial. Allí, se explicó que el formulario I-129, denominado como “petición para un trabajador no inmigrante” se actualizó.

El Uscis actualizó el formulario para solicitar la visa H-1B Freepik

Con la publicación de la nueva versión, correspondiente al 27 de febrero de 2026, ya no se aceptarán las versiones antiguas. Esta exigencia comienza a regir a partir del 1° de abril.

Concretamente, el Uscis establece que los casos con la versión anterior del I-129 tienen que recibirse como máximo el 31 de marzo. En lo referido a las solicitudes que se envíen desde el 1° de abril, deben contener el formulario actualizado.

No cumplir con este requisito derivará en un rechazo automático del trámite por parte de la entidad, sin importar que todo lo demás esté en regla. Por lo tanto, los solicitantes deben prestar atención a este punto.

Desde abril, el Uscis no aceptará el formulario antiguo para solicitar ciertas visas de trabajo Wilfredo Lee - AP

Para qué visas aplica el formulario I-129 del Uscis

De manera general, la documentación se utiliza para presentar la solicitud de visas de trabajo. La habilitación más reconocida que se obtiene mediante este proceso es la H-1B, que está destinada a trabajadores especializados extranjeros.

En el sitio web, el Uscis menciona que estas visas se solicitan mediante el I-129:

H-1B

H-2A

H-2B

H-3

L-1

O-1

O-2

P-1

P-1S

P-2

P-2S

P-3

P-3S

Q-1

R-1

En todos los casos se trata de visas de empleo con estadía temporal en EE.UU. Sin embargo, tanto quienes pueden acceder como las características de la documentación varían en cada caso particular.

Sumado al trámite de los mencionados tipos de documentación, también se usa para llevar a cabo un pedido de extensión de la estadía de las visas E-1, E-2, E-3, H-1B1 o TN.

Cómo presentar la solicitud para la visa de trabajo ante Uscis en EE.UU.

Noticias sobre la visa H-1B: el Uscis abrió las solicitudes el 4 de marzo

La noticia sobre la actualización del formulario toma especial relevancia si se tiene en cuenta que recientemente se abrieron los registros para que los solicitantes de visas H-1B presenten la documentación requerida.

La novedad fue publicada por la entidad a partir de un comunicado oficial. Allí, se notificó que el período de registro inicial comenzó el último 4 de marzo y se extenderá hasta el 19 del mismo mes.

Dentro de esa ventana de tiempo, los solicitantes y representantes tienen que utilizar su cuenta del Uscis en línea. Allí, deben registrar a cada beneficiario para que se lleve adelante el proceso de selección.

El Uscis también explica que es necesario pagar la tarifa de registro de cada participante del programa, que está fijada actualmente en 125 dólares.

Luego de que finaliza el período de registro inicial, se realiza la selección de los peticionarios y la agencia estadounidense comunicará quiénes fueron elegidos.