Operation River Wall: la acción masiva del DHS que apunta a los migrantes en la frontera de Texas

Bajo las órdenes de la secretaria Kristi Noem, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) anunció el lanzamiento de la denominada Operation River Wall. El objetivo de este procedimiento es combatir la los cruces ilegales de migrantes en la frontera de Texas, por lo que el gobierno desplegará más de 100 barcos y cientos de agentes en la zona.

Qué es Operation River Wall, el nuevo operativo anunciado por el DHS en la frontera de Texas

A través de un comunicado de prensa, el DHS enfatizó que la finalidad de la operación es "proteger el Río Grande contra la inmigración ilegal, los narcoterroristas y otras actividades criminales“. Para cumplir con este propósito, la Guardia Costera aumentará el número de barcos de respuesta, embarcaciones de aguas poco profundas y equipos tácticos.

El DHS colocará en la frontera más de 100 barcos y cientos de personas US Army - US Army

Los efectivos que participen en el procedimiento seguirán las órdenes de las Fuerzas de la Guardia Costera del Río Grande. El almirante Kevin E. Lunday, comandante interino, sostuvo que esa agencia “es la mejor del mundo en operaciones tácticas con embarcaciones e interdicción marítima en el mar, a lo largo de la costa y en entornos ribereños“.

Qué tareas cumplirán los agentes de Operation River Wall en Texas

De acuerdo a la información del DHS, los agentes controlarán, asegurarán y defenderán la frontera estadounidense a lo largo de aproximadamente 265 millas (426 kilómetros) del Valle del Río Grande. En su propio sitio web, la Guardia Costera detalló que "disuadirá, interceptará y combatirá la inmigración ilegal, el narcotráfico y otras amenazas".

Los oficiales disuadirán, interceptarán y combatirán la inmigración ilegal US Army - US Army

Por su parte, Kristi Noem expresó en el comunicado que los funcionarios de la agencia encargada de proteger las fronteras marítimas servirán como “un factor multiplicador en la defensa contra la inmigración ilegal“.

Desde que Donald Trump asumió la presidencia en enero de 2025, la Guardia Costera “triplicó” su presencia en la región. En un comunicado de prensa publicado en marzo, citado por ABC, se detalló que esa agencia desvió “aeronaves, lanchas, pequeñas embarcaciones y tripulaciones bajo su control operativo a la frontera sur, aumentando las tasas de aprehensión de inmigrantes ilegales en un 75%“.

La frontera fluvial que apunta contra los migrantes en Texas

Como parte de la ofensiva contra la inmigración ilegal, la administración Donald Trump firmó cinco acuerdos de confidencialidad a lo largo de la frontera suroeste, desde Brownsville, Texas, hasta el sur de California.

Una de las acciones más recientes tuvo lugar en julio, cuando Noem aprobó una exención para garantizar la construcción expedita de aproximadamente 17 millas de barrera fluvial. La obra se llevará a cabo en el Río Grande.

La administración Trump colocó varios kilómetros de barrera fluvial en la frontera sur USA Today - USA Today

La agencia encargada de la seguridad nacional sostuvo que allí se producen delitos vinculados al narcotráfico, la trata de personas y otras actividades peligrosas e ilegales. El propósito principal es “crear un entorno fronterizo más seguro para los agentes de patrullaje y disuadir a los migrantes indocumentados de intentar cruzar la frontera ilegalmente por vías fluviales peligrosas”.

En un informe reciente, el medio Wane, asociado de CBS, citó el testimonio de un ciudadano de la zona que fue a pescar a un muelle público en el Parque Anzalduas y observó cinco nuevas boyas flotantes. Los elementos tienen como fin remarcar que ahora se trata de un área militar, por lo que su ingreso está prohibido y los soldados pueden arrestar a los migrantes allí.