Padres, no hagan esto: la firme advertencia de la policía de Texas sobre la tradicional foto del primer día escolar
Cada año, las redes se llenan de imágenes, muchas de ellas acompañadas de carteles con el nombre del niño, su edad, grado escolar y datos de la institución
- 3 minutos de lectura'
Las autoridades de Texas alertan sobre los riesgos que conlleva compartir fotos escolares del regreso a clases en redes sociales, dado que pueden exponer información sensible y poner en peligro a los menores. En ese sentido, expertos y agentes policiales detallan las precauciones que los padres deben adoptar antes de publicar estas imágenes.
El riesgo de la foto del primer día escolar: precauciones importantes
Cada año, las redes sociales se llenan de imágenes del primer día de clases, muchas de ellas acompañadas de carteles con el nombre del niño, su edad, grado escolar y datos de la institución.
El criminólogo Dr. Alex Del Carmen advirtió en diálogo con KXXV que estos datos pueden ser usados para el robo de identidad o con fines delictivos.
Además, explicó que, al tomar la fotografía con un teléfono móvil, la información de geolocalización puede delatar la ubicación exacta.
Por otro lado, la experta Del Carmen aclaró que, al compartir una imagen en línea, se puede revelar sin querer el lugar y la hora en la que fue tomada. Esto permite que personas malintencionadas identifiquen la escuela y el entorno del menor.
Los datos que nunca se deben compartir en redes sociales, según las autoridades
El oficial Rafael Pantoja, de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, Texas, subrayó en Telemundo Houston los datos que las autoridades recomiendan no mostrar en redes sociales:
- Nombre completo del menor.
- Nombre o logotipo de la escuela.
- Edad y fecha de nacimiento.
- Nombre de los maestros.
- Dirección del domicilio o referencias visibles en la imagen.
De acuerdo a Pantoja, muchos padres no se dan cuenta de que también las mochilas, uniformes o credenciales escolares revelan información clave.
Recomendaciones para proteger la privacidad de los menores
Según el oficial de Harris, el riesgo se incrementa cuando la imagen se publica de forma pública o se comparte sin restricciones.
Es por esto que las autoridades proponen medidas específicas para que las familias puedan conservar los recuerdos sin comprometer la seguridad:
- Configuración de privacidad estricta: mantener perfiles privados en todas las redes sociales.
- Comunicar las reglas: pedir a familiares y amigos que no redistribuyan las imágenes.
- Revisar el contenido: asegurarse de que la foto no muestre información personal, direcciones o logotipos.
- Evitar fondos identificables: no fotografiar en lugares que revelen la ubicación del hogar o la escuela.
- Eliminar metadatos: desactivar la geolocalización en el dispositivo antes de tomar la imagen.
- Usar herramientas de edición: optar por aplicaciones que difuminen o eliminen detalles de fondo.
Regreso a clases: el mensaje final de las autoridades de Texas
La policía y especialistas como Del Carmen insisten en que la emoción por el regreso a clases no debe opacar la importancia de proteger la privacidad de los niños. En un entorno digital tan complejo, la prudencia al compartir información se vuelve fundamental.
La advertencia de las autoridades es clara: antes de subir una foto del primer día escolar, se debe pensar en la seguridad y en limitar al máximo la información que pueda ser usada en contra de los menores.
Otras noticias de Agenda EEUU
Comida gratis en California. Dónde conseguir alimentos frescos y saludables en agosto 2025
Errores repetidos. Las cinco palabras en inglés que más les cuesta pronunciar a los latinos que emigran a EE.UU., según los especialistas
¿Cuánto cuestan? Los diez perfumes árabes de hombre más vendidos en EE.UU. con aromas inolvidables
- 1
Mónica Santibáñez: trabajó con Luisa Kuliok en La extraña dama, se alejó del medio y vive una gran historia de amor
- 2
El tiempo en la Ciudad: ¿cuándo vuelven las lluvias a Buenos Aires?
- 3
Un mar: hay más de 700.000 hectáreas bajo el agua en el centro oeste bonaerense
- 4
Nuevas proyecciones: a qué valor llegará el dólar este año, según bancos y consultoras