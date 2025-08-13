Padres, no hagan esto: la firme advertencia de la policía de Texas sobre la tradicional foto del primer día escolar

Las autoridades de Texas alertan sobre los riesgos que conlleva compartir fotos escolares del regreso a clases en redes sociales, dado que pueden exponer información sensible y poner en peligro a los menores. En ese sentido, expertos y agentes policiales detallan las precauciones que los padres deben adoptar antes de publicar estas imágenes.

El riesgo de la foto del primer día escolar: precauciones importantes

Cada año, las redes sociales se llenan de imágenes del primer día de clases, muchas de ellas acompañadas de carteles con el nombre del niño, su edad, grado escolar y datos de la institución.

El criminólogo Alex Del Carmen señaló que las imágenes pueden contener datos útiles para el robo de identidad o el acoso Canva

El criminólogo Dr. Alex Del Carmen advirtió en diálogo con KXXV que estos datos pueden ser usados para el robo de identidad o con fines delictivos.

Además, explicó que, al tomar la fotografía con un teléfono móvil, la información de geolocalización puede delatar la ubicación exacta.

Por otro lado, la experta Del Carmen aclaró que, al compartir una imagen en línea, se puede revelar sin querer el lugar y la hora en la que fue tomada. Esto permite que personas malintencionadas identifiquen la escuela y el entorno del menor.

Los datos que nunca se deben compartir en redes sociales, según las autoridades

El oficial Rafael Pantoja, de la Oficina del Alguacil del Condado Harris, Texas, subrayó en Telemundo Houston los datos que las autoridades recomiendan no mostrar en redes sociales:

Nombre completo del menor.

Nombre o logotipo de la escuela.

Edad y fecha de nacimiento.

Nombre de los maestros.

Dirección del domicilio o referencias visibles en la imagen.

De acuerdo a Pantoja, muchos padres no se dan cuenta de que también las mochilas, uniformes o credenciales escolares revelan información clave.

Recomendaciones para proteger la privacidad de los menores

Según el oficial de Harris, el riesgo se incrementa cuando la imagen se publica de forma pública o se comparte sin restricciones.

Es por esto que las autoridades proponen medidas específicas para que las familias puedan conservar los recuerdos sin comprometer la seguridad:

Configuración de privacidad estricta: mantener perfiles privados en todas las redes sociales.

mantener perfiles privados en todas las redes sociales. Comunicar las reglas: pedir a familiares y amigos que no redistribuyan las imágenes.

pedir a familiares y amigos que no redistribuyan las imágenes. Revisar el contenido: asegurarse de que la foto no muestre información personal, direcciones o logotipos.

asegurarse de que la foto no muestre información personal, direcciones o logotipos. Evitar fondos identificables: no fotografiar en lugares que revelen la ubicación del hogar o la escuela.

no fotografiar en lugares que revelen la ubicación del hogar o la escuela. Eliminar metadatos: desactivar la geolocalización en el dispositivo antes de tomar la imagen.

desactivar la geolocalización en el dispositivo antes de tomar la imagen. Usar herramientas de edición: optar por aplicaciones que difuminen o eliminen detalles de fondo.

Nombre completo, logotipo de la escuela y fecha de nacimiento son datos que no deben publicarse en redes sociales Canva

Regreso a clases: el mensaje final de las autoridades de Texas

La policía y especialistas como Del Carmen insisten en que la emoción por el regreso a clases no debe opacar la importancia de proteger la privacidad de los niños. En un entorno digital tan complejo, la prudencia al compartir información se vuelve fundamental.

La advertencia de las autoridades es clara: antes de subir una foto del primer día escolar, se debe pensar en la seguridad y en limitar al máximo la información que pueda ser usada en contra de los menores.