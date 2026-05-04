Green card por empleo en mayo 2026: el Uscis endurece el calendario para presentar el ajuste de estatus

Los migrantes que residen en Estados Unidos y buscan avanzar con sus trámites con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (Uscis, por sus siglas en inglés) para obtener la green card deben estar atentos al calendario oficial. Para mayo de 2026, la fecha de corte depende de la categoría, con menos opciones para países como China e India. Según el sitio web oficial, el día establecido depende de la categoría a la que se aplique.

Calendario del Uscis mayo 2026: fechas clave para ajuste de estatus por empleo

La green card, conocida también como residencia permanente, permite a los migrantes establecerse y trabajar legalmente en Estados Unidos. El Boletín de Visas de mayo 2026, emitido por el Departamento de Estado (DOS, por sus siglas en inglés), detalla la disponibilidad de visas para obtener el documento.

Para la mayoría de los solicitantes de green card por empleo, las categorías de presentación de peticiones están al día Archivo

La tabla de “Fechas de Acción Final” sirve para determinar cuándo se puede presentar la solicitud. Para la mayoría de los países (con excepciones para China e India), las fechas clave son:

EB-1 (Trabajadores prioritarios) y EB-2 (Profesionales con títulos avanzados): ambas categorías están “Current” (al día) tanto para Acción Final como para Presentación de Solicitudes. Para China e India, la fecha de retroceso de la EB-1 es al 1° de abril de 2023, en tanto la de la EB-2 es al 1° de septiembre de 2021 (China) y 15 de julio de 2014 (India).

(Trabajadores prioritarios) y (Profesionales con títulos avanzados): ambas categorías están (al día) tanto para Acción Final como para Presentación de Solicitudes. Para China e India, la fecha de retroceso de la EB-1 es al 1° de abril de 2023, en tanto la de la EB-2 es al (China) y 15 de julio de 2014 (India). EB-3 (Trabajadores calificados y profesionales): Acción Final el 1° de junio de 2024; la Fecha de Presentación está “Current” (al día). Para China es el 15 de junio de 2021 y para los migrantes provenientes de la India es el 15 de noviembre de 2013.

(Trabajadores calificados y profesionales): Acción Final el 1° de junio de 2024; la Fecha de Presentación está (al día). Para China es el 15 de junio de 2021 y para los migrantes provenientes de la India es el 15 de noviembre de 2013. EB-5 (Programa de Inversionistas): las categorías no reservadas están mayormente “Current” (al día), excepto para China e India.

Las personas solo podrán aplicar si la fecha de prioridad está vigente. Según el calendario oficial, no hay grandes avances en las categorías EB-1, EB-2 y EB-3. Solo se realizaron pequeños progresos para las categorías de otros trabajadores de EB-3 y EB-5. Quienes podían aplicar en abril podrían dejar de ser elegibles en mayo.

Boletín de Visas mayo 2026: cambios en categorías EB y familia según el DOS

El Boletín de mayo llegó con varias modificaciones importantes. En el caso de las visas de diversidad, están disponibles para los seleccionados de la DV-2026 con números de rango por debajo de los cortes específicos por región (por ejemplo, 3000 para América del Sur y el Caribe). El plazo para obtener este estatus termina el 30 de septiembre de 2026.

Informe oficial del Uscis muestra los números detrás de la aprobación de green cards en el último año

Además, debido a una disminución en las tasas de emisión de visas por diversas acciones administrativas, las fechas para la presentación y acción final se han adelantado en varias categorías para maximizar el uso de los números disponibles en el año fiscal 2026.

No obstante, el DOS advirtió que, si la demanda aumenta significativamente, podría ser necesario retroceder las fechas más adelante en el año fiscal. En el caso de las green cards por familia, los días clave son:

Para mayo de 2026, las fechas de acción final en la categoría F1 (hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) se mantienen en el 22 de noviembre de 2015 para la mayoría de los países. Para México, se establece en el 1° de abril de 2005.

(hijos solteros de ciudadanos estadounidenses) se mantienen en el 22 de noviembre de 2015 para la mayoría de los países. Para México, se establece en el 1° de abril de 2005. En la categoría F2A (cónyuges e hijos menores de residentes permanentes), se mantiene como “current” para todos los países, lo que indica disponibilidad inmediata de visas.

(cónyuges e hijos menores de residentes permanentes), se mantiene como para todos los países, lo que indica disponibilidad inmediata de visas. En la F2B (hijos solteros mayores de edad de residentes permanentes), la fecha para la mayoría de los países es el 1° de enero de 2017 ; mientras que para México retrocede hasta el 1° de enero de 2006.

(hijos solteros mayores de edad de residentes permanentes), la fecha para la mayoría de los países es el ; mientras que para México retrocede hasta el 1° de enero de 2006. En F3 (hijos casados de ciudadanos estadounidenses), la fecha global se fija en el 1° de abril de 2010, pero para México es el 15 de junio de 2001.

(hijos casados de ciudadanos estadounidenses), la fecha global se fija en el 1° de abril de 2010, pero para México es el 15 de junio de 2001. En F4 (hermanos de ciudadanos estadounidenses), la fecha general es el 1° de agosto de 2008 y para México se ubica en el 15 de marzo de 2001.

Pausa del Uscis en trámites migratorios: qué solicitudes de green card y permisos se ven afectadas

El Uscis decidió pausar temporalmente ciertas decisiones sobre solicitudes migratorias mientras aplica nuevas verificaciones de seguridad. De acuerdo con CNN, la pausa fue implementada como parte de una nueva estrategia de la administración del presidente Donald Trump.

La nueva suspensión busca revisar expedientes que ya estaban encaminados para asegurar que cumplan con los nuevos filtros. El vocero del Uscis, Zach Kahler, aseguró que el procesamiento de casos no se detuvo por completo, sino que continúa mientras se aplican “estos requisitos reforzados de verificación de antecedentes”.

El Uscis anunció recientemente una pausa en la decisión de la entrega de green card para los solicitantes debido a nuevas verificaciones de seguridad Freepik

La interrupción no implica una cancelación de solicitudes, pero sí una demora en la emisión de decisiones finales. De este modo, los principales trámites alcanzados por esta pausa son: