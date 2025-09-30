Premio Joven del Mes de la Patrulla Fronteriza en Laredo: el curioso reconocimiento de la CBP en Texas

El Premio Joven del Mes de la Patrulla Fronteriza en Laredo es una iniciativa con más de tres décadas de historia que busca reconocer a estudiantes de institutos educativos de la ciudad, ubicados en Texas, por su esfuerzo académico y compromiso con la comunidad. Cada ciclo escolar, la agencia federal, en colaboración con socios locales, reconoce a 11 talentos de la región.

La Patrulla Fronteriza en Laredo reconoció con el premio Joven del Mes a 11 estudiantes destacados

Según un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), el jueves pasado, la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo reconoció a 11 estudiantes de último año de diversas escuelas secundarias del área con el premio Joven del Mes del Sector de Laredo. Los homenajeados fueron anunciados durante una ceremonia en la preparatoria John B. Alexander, ubicada en Laredo, Texas, cerca del centro de la ciudad.

Para elegir a los galardonados, los maestros de 11 preparatorias del Distrito Escolar Independiente United y del Distrito Escolar Independiente de Laredo nominan a los alumnos que se destacaron por su excelencia académica y su compromiso con la comunidad CBP

Charles E. Clough, jefe de la Estación Sur de Laredo, fue el orador invitado durante la ceremonia, destacó la relevancia del reconocimiento y la dedicación académica que los estudiantes deben demostrar para recibirlo. Además, recordó a los homenajeados la importancia de la participación comunitaria y de seguir principios sólidos mientras avanzan en sus estudios y proyectos futuros.

Para seleccionar a los alumnos, los maestros de 11 colegios del Distrito Escolar Independiente United y del Distrito Escolar Independiente de Laredo (UISD, por sus siglas en inglés), así como de otras escuelas del área, proponen a aquellos alumnos que sobresalieron tanto por su rendimiento académico como por su compromiso con el servicio comunitario en Laredo.

Jóvenes del Mes y del Año en Laredo

Cada mes, la Patrulla Fronteriza del Sector de Laredo elige a un estudiante sobresaliente de los centros educativos del área para otorgarle el reconocimiento Joven del Mes.

Al concluir el año escolar, los jóvenes distinguidos mensualmente pueden ser considerados para un premio adicional denominado Joven el Año. La más reciente galardonada del ciclo 2024‑2025 fue Elina Blanca Alicia Liendo, alumna de último año en la United South High School, que forma parte del UISD, según detalló en un comunicado la CBP.

Elina Blanca Alicia Liendo fue seleccionada como la Joven del Año 2024‑2025 del Sector de Laredo de la Patrulla Fronteriza CBP

La selección fue anunciada por el subjefe de Patrulla del Sector de Laredo, Enrique Martínez, durante una ceremonia realizada en la Texas A&M International University (Tamiu, por sus siglas en inglés) en Laredo, Texas.

A lo largo de su trayectoria en el instituto, Liendo se destacó en el Programa de Técnico en Emergencias Médicas (EMT, por sus siglas en inglés) de su escuela, participó activamente en proyectos comunitarios y formó parte del equipo de tenis Varsity. Además, integró el Kazen Fellowship Program, una iniciativa anual diseñada para guiar a los estudiantes mediante experiencias cívicas prácticas, con el objetivo de formar líderes comprometidos con su comunidad.

Otro reconocimiento para estudiantes destacados: el Programa de Becarios Presidenciales

Otra iniciativa que reconoce y valora a estudiantes sobresalientes de último año de colegio en Estados Unidos es el Programa de Becarios Presidenciales. Al igual que el Joven del Mes de la Patrulla Fronteriza en Laredo, este proyecto destaca a quienes muestran logros académicos, talento en artes o excelencia en educación técnica y profesional, otorgándoles uno de los honores más prestigiosos a nivel nacional.

El Programa de Becarios Presidenciales premia a jóvenes con excelencia académica, habilidades en las artes o logros destacados en educación técnica y profesional Captura de pantalla KGW

Cada junio, hasta 161 jóvenes reciben el título de Becarios Presidenciales de EE.UU., uno de los honores más prestigiosos para quienes cursan el último año de escuela en el país. Al otorgar este honor, el Presidente de los Estados Unidos simboliza su reconocimiento a todos los estudiantes de último año con alto rendimiento. El programa fue establecido en 1964 y, a lo largo de su historia, honró a más de 8000 beneficiarios.