En busca del sueño americano: compró una casa móvil de US$140 mil en Los Ángeles y revela por qué fue la mejor decisión

La decisión de comprar una propiedad en la ciudad de Los Ángeles puede llegar a ser un desafío para muchos residentes, dado que los costos en el mercado inmobiliario suelen superar el millón de dólares en diversas zonas. En ese contexto, Kristin Clifford, una residente de la ciudad, contó cómo fue su experiencia al adquirir una casa móvil por US$140.000.

Compró una casa móvil por US$150 mil en Los Ángeles y no se arrepiente

Clifford relató su experiencia de compra en Business Insider, donde explicó que logró adquirir una unidad en un parque de casas de tipo móvil en el sur de California a fines de 2020. “Fue la mejor decisión que tomé en mi vida”, destacó la mujer.

Compró una casa móvil en Los Ángeles por US$140.000 y comparó con otras viviendas de la zona que están cerca del millón de dólares Business Insider / Unsplash

De acuerdo con lo relatado por la mujer, el esquema de gastos se divide en dos obligaciones cada mes. La mujer realiza el pago de la hipoteca por la estructura de la casa y el del alquiler por el terreno donde se ubica la construcción.

La suma de estos alcanza los US$2000 mensuales. Clifford explicó que el precio del lote en el que vive cuenta con un mecanismo de control de rentas, lo que limita los aumentos anuales al 3%.

Las ventajas de la casa móvil en comparación con alquilar en la misma zona de Los Ángeles

La comparación con el mercado de alquileres en la zona permite entender la motivación de la compra. Según Business Insider, resulta casi imposible encontrar un apartamento de dos habitaciones en el área por un valor menor a los US$2000 que paga Clifford.

Además, las unidades de renta en ese rango de precio no suelen contar con beneficios como máquinas de lavado o lavavajillas.

Adquirir una casa en Los Ángeles suele rondar el millón de dólares en 2026 Unsplash

En contraste, la propietaria dispone de dos espacios de estacionamiento, un patio con valla, lavandería interna y lavaplatos. Clifford afirmó: “Mi casa ahora es también mucho más agradable y está mejor equipada que cualquier cosa que pudiera permitirme alquilar en la zona”.

Los puntos más débiles de la casa móvil en Los Ángeles, según la propietaria

“Mi casa no es perfecta”, reconoció Clifford. Según la mujer, la propiedad en la ciudad de California cuenta con ciertas limitaciones en materia de espacio, dado que dispone de dos armarios pequeños.

No obstante, para resolver esta situación, la mujer instaló estantes y gabinetes con doble función. En el pasillo hacia la habitación, colocó una unidad en la pared para el calzado, mientras que otro sector tiene un mueble de nueve cubos donde guarda herramientas y cargadores.

Por otra parte, la habitación para invitados cumple también las funciones de oficina y de gimnasio. Clifford utiliza una cama que se dobla dentro de un gabinete y una máquina de remo que se cuelga en la pared cuando no está en uso.

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Asimismo, la mesa de la propiedad tiene la capacidad de cerrarse hasta alcanzar un ancho de pocos centímetros para facilitar el movimiento. Pese al esfuerzo que requiere reordenar el lugar para los invitados, Clifford valora el hecho de “tener un lugar cómodo para hospedar a amigos y familiares”.

La propietaria remarcó que, aunque el valor de reventa de una casa móvil tiende a bajar con el paso del tiempo, prefiere evitar el pago de casi US$1.000.000 por una construcción con pocos metros adicionales y tasas de impuestos mayores.