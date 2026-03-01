Qué se sabe del tiroteo en Austin este domingo: el FBI investiga un posible vínculo terrorista y Abbott ordena nuevas medidas

En la madrugada del 1° de marzo se registró un tiroteo en el bar Buford’s, una popular cervecería al aire libre ubicada en el centro de Austin, Texas. El hecho dejó un saldo de al menos tres personas fallecidas y 14 heridas, por lo que la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) investiga el ataque como un “posible acto terrorista”.

Cómo fue el tiroteo en Austin y qué se sabe hasta el momento

El tiroteo ocurrió poco antes de las dos de la madrugada en las afueras del Buford’s Backyard Beer Garden en Sixth Street, un lugar conocido por sus bares y clubs de música a pocas millas de la Universidad de Texas.

El sospechoso circuló la manzana de la cervecería varias veces en una camioneta SUV. Luego, encendió las luces de emergencia, bajó la ventanilla y comenzó a disparar a las personas que estaban en un patio y frente al bar, según confirmó la jefa de policía de Austin, Lisa Davis, de acuerdo con Politico.

En medio del ataque, estacionó el carro, bajó con un rifle y continuó disparando a la gente que caminaba en la zona antes de que los oficiales que corrieron a la intersección le abatieran.

“Los oficiales se enfrentaron a un individuo con un arma”, explicó la jefa de policía. “Tres de nuestros policías retribuyeron los disparos, matando al sospechoso”.

El jefe de servicios médicos de emergencia, Robert Luckritz, informó que tres personas fueron halladas muertas en el lugar y 14 resultaron heridas, por lo que fueron trasladadas a hospitales. Tres de los hospitalizados se encuentran en estado crítico.

Cómo avanza la investigación del FBI en Texas

Alex Doran, agente especial de la oficina de campo del FBI en San Antonio, dijo a los periodistas que la agencia federal iba a trabajar con la policía local en la investigación.

El agente interino a cargo de la oficina del FBI en San Antonio señaló que la agencia evaluaba el hecho como un "acto de terrorismo" BRANDON BELL� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Asimismo, indicó que había indicios en la camioneta y en el sospechoso que sugerían un “vínculo con el terrorismo”. No obstante, señaló que “no estaba preparado para revelar esos detalles”.

“Todavía es demasiado pronto para tomar una decisión al respecto”, dijo Doran.

Kirk Watson, el alcalde de Austin, elogió la rápida respuesta de los rescatistas y aseguró que buscarían consolidar una investigación profesional y adecuada para conocer las razones detrás de lo sucedido.

El alcalde de Austin reconoció la labor de los rescatistas y los agentes estatales por su respuesta hacia el ataque X/@KirkPWatson

“Este es un momento difícil y traumático para nuestra ciudad. Nos solidarizamos con las familias y las víctimas de esta tragedia”, dijo a través de su cuenta de X.

“La rápida respuesta de nuestros socorristas y policías salvó innumerables vidas. Estoy muy orgulloso de ellos. Los agentes del Departamento de Policía actuaron con valentía y rapidez. En menos de 57 segundos tras las primeras llamadas de emergencia, nuestros profesionales de emergencias médicas (SME) ya estaban en el lugar atendiendo a las personas”, agregó.

El mensaje de Greg Abbott a los texanos tras el tiroteo

Poco después de conocerse el ataque, el gobernador de Texas emitió una declaración donde brindaba su apoyo a las familias afectadas por el “horrible ataque” efectuado en Austin.

“Texas se une al duelo de las familias y seres queridos de quienes perdieron la vida en el horrible ataque de anoche en Austin”, dijo Abbott.

“Cecilia y yo oramos por ellos y por la pronta recuperación de los heridos. He estado en contacto con el alcalde Watson y el director del DPS, Martin, y he ofrecido todo el apoyo del estado para garantizar que se desplieguen toda la asistencia y los recursos necesarios”, agregó.

Abbott también anunció que se incrementarán las patrullas y el personal policial en el Distrito de la Calle 6, en el centro de Austin, durante los fines de semana. “Los texanos somos fuertes. No nos dejaremos intimidar ni aterrorizar”, cerró.