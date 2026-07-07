Quién fue José Antonio Navarro, el migrante de Texas cuya frase está escrita en el pasaporte americano

“Estamos amparados por la bandera estadounidense; aferrémonos a ella y, si es necesario, sacrifiquemos nuestras vidas defendiéndola”. Es una de las frases célebres que aparecen en los pasaportes de Estados Unidos y su autor fue José Antonio Navarro, un estadounidense de origen migrante que desempeñó un papel clave en la independencia de Texas.

Qué se sabe de la historia de José Antonio Navarro, figura clave en Texas

Navarro nació en San Antonio de Béxar el 27 de febrero de 1795, que en ese momento era parte de la Nueva España (territorio bajo dominio español que luego se convertiría en México). Fue hijo de Ángel Navarro, un inmigrante de Córcega, y María Gertrudis Ruiz, de ascendencia aristocrática.

José Antonio Navarro participó en el comité que redactó la Constitución de la República de Texas X/@FronteraHistory

Pese a que estudió leyes y comercio en Saltillo, México, Navarro fue en gran parte autodidacta, dado que aprendió a través de la lectura y el trabajo en el negocio mercantil de su padre, según un artículo de Thomas Tandy Lewis disponible en la plataforma Ebsco.

A los 18 años, apoyó la Revolución Mexicana al participar en la expedición liderada por el teniente Augustus Magee y el agente revolucionario José Bernardo Gutiérrez. Tras la derrota, se vio obligado a exiliarse en Luisiana durante tres años para evitar la ejecución.

Inicio de su carrera política en México y Texas

Cuando Texas se convirtió en un estado mexicano para 1824, Navarro fue elegido para la legislatura. Más tarde, en 1835, obtuvo un escaño en el Congreso Nacional de México, pero renunció ese mismo año para apoyar el movimiento independentista del Estado de la Estrella Solitaria.

José Antonio Navarro fue elegido para la Legislatura de México cuando Texas formaba parte del estado Shutterstock

El 2 de marzo de 1836 fue uno de los tres hispanohablantes (llamados tejanos) que colaboraron en la redacción y firma de la Declaración de Independencia de Texas (sería anexada a Estados Unidos 13 años después, en 1846). Luego de ello, fue elegido miembro del Congreso Nacional y adquirió grandes ranchos en diversas partes del estado.

En 1841, aceptó ser comisionado en la Expedición de Santa Fe enviada por el presidente Mirabeau Lamar para intentar anexar el este de Nuevo México a Texas. Durante la misión, fue capturado por las autoridades mexicanas y obligado a realizar una marcha de 2000 millas hasta la Ciudad de México.

José Antonio Navarro aceptó ser comisionado en la Expedición de Santa Fe enviada por el presidente Mirabeau Lamar para intentar anexar el este de Nuevo México a Texas

Al llegar a la actual capital mexicana, fue acusado de traición y sentenciado a muerte. El entonces presidente Santa Anna le ofreció el perdón a cambio de renunciar a su lealtad a Texas, a lo que Navarro se negó al declarar: “He jurado ser un tejano libre y nunca renegaré”.

Tras pasar años en las mazmorras de la prisión de San Juan de Ulúa en Veracruz, logró escapar a principios de 1845 a través de Cuba y Nueva Orleans.

El legado de José Antonio Navarro en Texas

Navarro fue una figura clave para la independencia de Texas. De acuerdo con Humanities Texas, fue el único delegado tejano de origen migrante en la convención que votó a favor de la anexión de Texas a Estados Unidos. Asimismo, ayudó a redactar la primera constitución estatal.

La figura apoyó la secesión de Texas de EE.UU. en 1861 y escribió Apuntes históricos (1869), obra que narra las luchas y los logros de los tejanos desde el movimiento independentista contra la España imperial.