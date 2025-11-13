Rebelión contra Greg Abbott en Texas: la ciudad que votó por Trump y rechazó la visita del gobernador

Durante un evento de campaña rumbo a las elecciones del 2026 en Texas, Greg Abbott enfrentó un momento inesperado. Lo que debía ser un recorrido común y corriente en una cervecería en la ciudad de Tyler para hablar con sus simpatizantes terminó rodeado de tensión: mientras el gobernador exponía sus propuestas puertas adentro, afuera estalló una protesta que interrumpió el acto.

Greg Abbott visitó Tyler, Texas, y fue repudiado en plena campaña electoral

El gobernador se dirigió a la urbe ubicada en el condado de Smith durante la primera etapa de su recorrido electoral. En ese marco, visitó la cervecería ETX Brewing Company y expuso las cinco claves de su campaña de cara al 2026.

Manifestantes se reunieron para repudiar a Greg Abbott

La actividad se desarrolló en el marco de un “evento de empoderamiento de los contribuyentes de Texas”, según ABC. Mientras realizaba su discurso, afuera del local los manifestantes se hicieron sentir.

Según múltiples registros en redes sociales, un grupo de protestantes se reunió y mostró su repudio a la presencia del gobernador. “Greg Abbott se tiene que ir”, arengaba uno de los cantos que quedaron en video.

Tal fue el impacto de la protesta que incluso la cervecería debió bajar sus persianas, según contó uno de los manifestantes. Mediante su cuenta de Threads, el usuario @creepcult relató lo que sucedió: “Abbott está dentro de ETX. No esperaban manifestantes, o al menos no tantos. Cerraron las persianas del bar“.

El canto contra Greg Abbott en una manifestación de Tyler, Texas

La ciudad de Texas repudió a Abbott, pero votó por Trump en 2024

La manifestación contra el gobernador sorprendió, dado que el condado de Smith, donde se ubica Tyler, mostró un contundente apoyo a Donald Trump en las elecciones presidenciales. En aquel entonces, el republicano obtuvo un 71,85%.

Eso fue replicado por el mismo usuario de Threads, que en su mensaje también se dejó ver sorprendido y alegre por la masividad que tuvo la propuesta. “Quienes no viven en pueblos pequeños republicanos no tienen ni idea de lo increíble que es esto ni de la cantidad de odio que circula en estas comunidades. Estoy muy orgulloso de mis vecinos”, escribió.

A pesar de las protestas y los cantos en su contra, Abbott no perdió la calma y hasta se permitió bromear sobre el tema. Según My San Antonio, habló sobre eso con los asistentes del evento en la cervecería: “Si me escucharan hablar sobre reducir sus impuestos a la propiedad, me alentarían”.

Los cinco ejes de la campaña de Greg Abbott en Texas X @AbbottCampaign

Las 5 propuestas clave de Greg Abbott para las elecciones a gobernador de Texas

A casi un año de las elecciones para elegir quién gobernará el Estado de la Estrella Solitaria durante el próximo mandato, el republicano ya comenzó con la campaña. Durante su evento en la cervecería de Tyler, remarcó cuáles son los puntos centrales.

La misma cuenta oficial ya los había compartido en redes sociales. Según un posteo en X, Abbott se basa en estos ejes para ganar los comicios de 2026:

Exigir límites sensatos para los gastos locales.

Imponer el requisito de dos tercios de los votos para aprobar aumentos de impuestos.

Empoderar a los legisladores para quitar impuestos.

Crear previsibilidad en las tasaciones y limitar su crecimiento.

Reformar el impuesto a la propiedad para eliminar los impuestos escolares.

El republicano ganó por primera vez las elecciones en 2014 y se mantiene desde enero de 2015 como gobernador. Ya lleva tres mandatos consecutivos y apunta a ganar las elecciones de 2026 para tener el cuarto.