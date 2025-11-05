El contundente mensaje de Greg Abbott en Texas: aranceles a los neoyorquinos que se muden

Greg Abbott, gobernador de Texas, dejó un mensaje en redes sociales y aseguró que aplicará un 100% de aranceles a cualquier persona que se mude desde Nueva York hacia el estado de la Estrella Solitaria. Su comentario tuvo lugar en medio de las elecciones de este martes.

Un nuevo impuesto para neoyorquinos

El líder texano escribió una clara advertencia en su cuenta de X: “Impondré un arancel del 100% a cualquier persona que se mude a Texas desde Nueva York”, prometió.

Al mismo tiempo, aclaró que esta fuerte medida será aplicada una vez que cierren todas las urnas este 4 de noviembre.

Sus declaraciones tienen lugar en medio de las elecciones por la alcaldía en Nueva York, donde cinco candidatos se disputan el liderazgo: Zohran Mamdani (demócrata), Andrew Cuomo (independiente), Curtis Sliwa (republicano), Irene Estrada (conservadora) y Joseph Hernández (independiente).

Líderes republicanos, como el propio presidente Trump, han realizado varias amenazas si gana Mamdani, posicionado en las encuestas como el principal aspirante al cargo.

El lunes, Trump declaró que retendría los fondos federales destinados a la ciudad de Nueva York si Mamdani gana las elecciones a la alcaldía. El mandatario instó a los neoyorquinos a votar por el exgobernador Andrew Cuomo, quien perdió frente a Mamdani en las primarias demócratas y se presenta como independiente.

Qué dice la Constitución de Estados Unidos sobre el cobro de aranceles a otros estados

Pese a la fuerte advertencia que lanzó Abbott el lunes por la noche, la Constitución de Estados Unidos establece que está prohibido que cualquier estado del país norteamericano imponga aranceles sin una previa autorización del Congreso. Este punto está regulado específicamente por el Artículo I de la Sección 10.

Al mismo tiempo, el llamado ‘dormant Commerce Clause’ (Cláusula de Comercio en Reposo) impide que las autoridades estatales apliquen medidas que discriminen o carguen indebidamente el comercio interestatal.

Qué se vota en las elecciones de Texas este 4 de noviembre

Según el texto de la boleta electoral, la elección de este martes en la Estrella Solitaria está enfocada en el distrito congresional 18. Los votantes elegirán quién ocupará el lugar del representante Sylvester Turner, quien había obtenido un escaño en el Congreso en el 2024 con el 69,4% de los votos y falleció el 5 de marzo de 2025.

Dicha enmienda se realizará con una primaria no partidista. De esta manera, todos los nombres aparecerán en la misma boleta y, en el caso de que ninguno de los candidatos alcance la mayoría, habrá una segunda vuelta.

