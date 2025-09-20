No solo un período: este es el tiempo exacto que lleva Greg Abbott como gobernador de Texas

Greg Abbott es una de las personalidades más destacadas de la política de Estados Unidos, en gran parte debido al largo tiempo que lleva como gobernador de Texas. En específico, el mandatario estatal republicano va camino a cumplir su tercer mandato e incluso irá en busca de la reelección en los próximos comicios.

¿Cuántos años lleva Greg Abbott como gobernador de Texas?

Abbott fue electo como gobernador texano por primera vez en 2014, cuando se convirtió en el mandatario número 48 del segundo estado más poblado de EE.UU. Desde entonces, su liderazgo se mantuvo de manera continua, al conseguir la reelección en dos oportunidades, para así encadenar tres mandatos de forma consecutiva.

El mandatario de Texas fue electo por primera vez en el año 2014 @GregAbbott_TX

Su primera victoria electoral fue ante el candidato demócrata Wendy Davis, frente a quien se impuso con el 59% de los votos. Así fue que asumió el cargo el 20 de enero de 2015. Desde entonces, Abbott lleva diez años completos y siete meses de manera ininterrumpida al frente del gobierno del estado la Estrella Solitaria.

La reelección ocurrió el 6 de noviembre de 2018, cuando el republicano derrotó a la aspirante demócrata Lupe Valdez con aproximadamente el 56% de los sufragios. Cuatro años después, volvió a presentarse en busca de un tercer mandato, objetivo que consiguió al vencer a Beto O’Rourke con el 54% del apoyo del electorado.

El futuro político de Greg Abbott en Texas: ¿buscará su cuarto mandato como gobernador?

A falta de un año para las elecciones para la gobernación en Texas, Greg Abbott comunicó su deseo de presentarse para la reelección y sumar su cuarto mandato consecutivo. En ese sentido, Abbott expresó sus intenciones en medio de una jornada en la que entregó ayuda económica a Hill County.

“Estoy pensando en ayudar a la gente de esta zona, en acompañar a mis compatriotas texanos. Pero sí, me postularé nuevamente para gobernador en 2026”, confirmó, según lo recogido por la cadena local News 4.

El gobernador anunció que participará en las elecciones en 2026 Foto Facebook Greg Abbott - Foto Facebook Greg Abbott

De esta manera, despejó los rumores sobre una posible candidatura presidencial en 2028 y marcó su clara intención de permanecer en el estado. En este contexto, una encuesta realizada por Texas Politics resaltó su imagen positiva, por lo que se posiciona como un firme candidato para la gobernación en 2026.

¿Cuántas veces puede ser reelecto Greg Abbot como gobernador de Texas?

La propia Constitución de Texas establece que Abbott puede presentarse de manera indefinida. Es que la carta magna del Estado de la Estrella Solitaria, redactada en 1876, no establece límites de mandato para los cargos estatales electivos. Esto aplica no solo al gobernador, sino que también al vicegobernador, el fiscal general y los legisladores.

Greg Abbot disipó los rumores que lo colocaban como reemplazante de Trump @Fotos de www.tpr.org - Fotos de www.tpr.org

En específico, el Artículo 4 de la Constitución texana establece que el gobernador es elegido por un período de cuatro años (antes de la modificación de 1972 era de dos años), pero no incluye ningún apartado que restringa la cantidad de veces que puede ser reelegido.

De esta manera, Texas se diferencia de la mayoría de jurisdicciones estatales de EE.UU. y también a nivel nacional, dado que la Constitución de Estados Unidos limita al presidente a dos períodos máximos en el cargo, sean consecutivos o no.