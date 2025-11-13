Salario mínimo en los 10 estados con más inmigrantes latinos: qué cambia en 2026

El panorama salarial en Estados Unidos muestra contrastes significativos entre los estados con mayor concentración de inmigrantes latinos. A medida que se acerca 2026, varios anunciaron incrementos en sus salarios mínimos, impulsados por ajustes automáticos según la inflación o por leyes previamente aprobadas.

Cuáles son los diez estados con más inmigrantes latinos

De acuerdo con los registros y datos demográficos de Migration Policy Institute de 2023, en EE.UU. se concentran alrededor de 23.269.600 de personas oriundas de Latinoamérica, lo que equivalente al 22,1% del total nacional.

El salario mínimo federal actualmente está fijado en US$7.25 por hora, pero muchos estados tienen tasas más altas Freepik

La población latina se concentra principalmente en diez estados:

California : 5.136.600 inmigrantes de origen latino.

: 5.136.600 inmigrantes de origen latino. Florida : 3.556.100.

: 3.556.100. Texas : 3.295.100.

: 3.295.100. Nueva York : 2.187.300.

: 2.187.300. Nueva Jersey : 1.043.100.

: 1.043.100. Illinois : 807.600.

: 807.600. Arizona : 564.900.

: 564.900. Georgia : 576.500.

: 576.500. Massachusetts : 486.900.

: 486.900. Carolina del Norte: 478.100.

Estos lugares no solo reúnen una alta densidad de población latina, sino también economías con dinámicas laborales muy distintas. Las diferencias en el costo de vida y en las políticas de ajuste salarial determinan los ingresos de millones de trabajadores, entre ellos un amplio número de inmigrantes de origen mexicano, que representan más del 23% de la población extranjera residente en EE. UU.

El salario mínimo en California

California continúa siendo el estado con el salario mínimo más alto del país, con un incremento programado que elevará la tarifa básica a US$16,90 por hora a partir del 1° de enero de 2026, según el Departamento de Finanzas del estado.

Además, los trabajadores exentos a tiempo completo tendrán una renumeración anual mínima de US$70.304, resultado del mismo ajuste basado en el índice de precios al consumidor (CPI, por sus siglas en inglés).

El código laboral del Estado Dorado establece que todo trabajo que exceda las ocho horas diarias o las 40 semanales debe pagarse a una tasa de hora y media. Las que superen las 12 por día o las ocho trabajadas en el séptimo día consecutivo deben pagarse al doble. Este esquema adicional es una de las protecciones laborales más detalladas del país.

El ajuste anual automático por inflación, incorporado a la ley estatal, permite que el salario mínimo mantenga su poder adquisitivo sin requerir votaciones legislativas adicionales. Algunas ciudades, como West Hollywood y Mountain View, ya proyectan renumeraciones locales superiores a los US$19 por hora para 2026.

Algunas ciudades de la región tienen montos mínimos más elevados que el número establecido a nivel estatal

Florida y Nueva Jersey: aumentos graduales hasta 2026

De acuerdo con el Departamento de Trabajo de EE.UU., en Florida, la tarifa mínima básica actual es de US$14 por hora, luego de aumentar US$1 el 30 de septiembre. Serán de US$15 por hora el próximo 30 de septiembre de 2026. Este incremento está determinado por una enmienda constitucional aprobada por los votantes en 2020, que estableció un calendario fijo de aumentos anuales.

Nueva Jersey, por su parte, tiene programado un aumento de la renumeración mínima general a US$15,92 por hora desde el 1° de enero de 2026, según el Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral. Para las empresas con seis o menos empleados, la tarifa será de US$15 por hora. Además, los trabajadores que reciben propinas verán su base subir a US$6,05 por hora, con ajustes también ligados a la inflación.

Ambos estados presentan una proporción creciente de trabajadores latinos, especialmente en sectores de servicios, construcción y hospitalidad, donde el sueldo mínimo tiene un impacto directo en los ingresos de miles de familias inmigrantes.

Nueva York y Massachusetts: regiones con regulación diferenciada

El salario mínimo en Nueva York depende de la zona geográfica. En 2025, la tarifa es de US$16,50 por hora en la ciudad de Nueva York, Long Island, Nassau, Suffolk y Westchester, mientras que en el resto del estado es de US$15,50.

A partir de 2026, se incrementará US$0,50 adicionales, por lo que alcanzará US$17 en las zonas metropolitanas y US$16 en el resto del estado.

La normativa estatal también contempla pagos adicionales por jornadas superiores a las 10 horas o por turnos divididos. Los trabajadores domésticos deben recibir un día de descanso de 24 horas por semana y un pago adicional si trabajan durante ese período.

En Massachusetts, la renumeración mínima es de US$15 por hora y, aunque no hay incrementos programados para 2026, la ley estatal garantiza que no será inferior a US$0,50 por encima del salario mínimo federal vigente, lo que asegura un margen de protección frente a la inflación futura.

El monto incrementará a partir del 2026 para la mayoría de empleados en Nueva York Unsplash

Estados con incrementos limitados o sin cambios en el salario mínimo

En Illinois, el sueldo mínimo estatal se mantiene en US$15 y todavía no hay aumentos confirmados para 2026. Sin embargo, la ciudad de Chicago aplica su propio calendario: el 1° de julio de 2025 incrementó la tarifa local a US$16,60 por hora. Además, el crédito por propinas se reducirá gradualmente hasta su eliminación total en 2028.

Arizona ajustará su salario mínimo a US$15,15 por hora en enero de 2026, un aumento de US$0,45 derivado de la indexación automática al índice de precios al consumidor. Este mecanismo mantiene la relación entre los sueldos y el costo de vida, una práctica que el estado aplica desde 2017.

En contraste, Texas, Georgia y Carolina del Norte siguen aplicando la tarifa federal mínima de US$7,25 por hora, vigente desde 2009.

Ninguno de estos estados tiene incrementos aprobados para 2026, aunque Carolina del Norte estudia un proyecto legislativo para elevar la tarifa a US$10 por hora, aun sin aprobación definitiva.

Mientras algunos estados avanzan hacia salarios indexados y estructuras más flexibles, otros continúan con valores estáticos desde hace más de una década.