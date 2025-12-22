“Se busca información”: la CBP lanzó una nueva lista de migrantes perseguidos en la frontera de Texas con México

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) compartió los nuevos nombres de migrantes que integran la lista de “Se busca información”. La alerta fue emitida por la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río, en Texas. Esta iniciativa forma parte de un esfuerzo coordinado con el gobierno de México para atrapar a criminales buscados en ambos lados de la frontera.

La CBP pide información sobre diez nuevos criminales en la frontera de Texas

La agencia nacional compartió el listado mediante un comunicado en su sitio web oficial. Allí, presentó diez personas que son buscadas por distintos crímenes y afirmó que se trata de una operación conjunta con oficiales policiales del estado mexicano de Coahuila.

La CBP tiene listas de criminales que busca y sobre los que solicita información Ashlee Rezin� - Chicago Sun-Times�

En una imagen que combina las fotos y nombres, se puede observar la información principal de cada persona y los cargos por los que son buscados por la Patrulla Fronteriza del Sector Del Río.

Además, se establecieron las vías de contacto mediante las que cualquiera puede dar información a la CBP sobre cualquiera de los buscados. El número 830-313-4557 funciona tanto para WhatsApp como para llamar telefónicamente y ponerse en contacto con una línea abierta las 24 horas. Los datos brindados serán obtenidos por oficiales de ambos lados de la frontera.

En el caso de México, los carteles con esta información se pueden encontrar en “vallas publicitarias en las calles de la ciudad“. Del lado estadounidense de la frontera, están colocados en puestos de control y puertos de entrada.

Quiénes son los nuevos 10 criminales buscados por la CBP

Además de la información de contacto, la autoridad fronteriza dio datos sobre cada una de las personas que sumó a su lista de “Se busca información” y los crímenes que cometieron:

José Martín Segura II : indecencia con un menor de edad.

: indecencia con un menor de edad. Alonso Martínez : homicidio.

: homicidio. Luis Alfredo Olvera Abundes : homicidio con extrema brutalidad.

: homicidio con extrema brutalidad. Ramón Antonio Ibarra-Martínez : homicidio agravado.

: homicidio agravado. José Félix Pineda Méndez : homicidio agravado.

: homicidio agravado. César Daniel Ibarra Rodríguez : femicidio.

: femicidio. Armando Álvarez Gaviria : homicidio.

: homicidio. Daniel Niño García : secuestro.

: secuestro. Mario Alberto Espinoza Vázquez : secuestro.

: secuestro. Édgar Enrique Torres Guzmán: asalto agravado.

La lista de "Se busca información" que lanzó el sector Del Río de la CBP CBP

Qué es “Se busca información”, la iniciativa conjunta entre la CBP y México

Según el comunicado y una publicación del sector Del Río en Instagram, la iniciativa se lanzó en 2016 y está enfocada en identificar “individuos asociados con organizaciones criminales transnacionales buscados por delitos en ambos lados de la frontera".

“La iniciativa bilateral entre Estados Unidos y México beneficia a ambos países para promover una región fronteriza más segura”, destaca la CBP. En esa misma línea, resalta la importancia de la colaboración de las personas que otorguen esa información: “Es vital en la búsqueda de estos peligrosos delincuentes”.

La CBP trabaja con México para capturar a criminales en ambos lados de la frontera CBP

Cada una de estas listas se actualiza con frecuencia y se diferencian por zona. Más allá de este caso, que lanzó el Sector Del Río, las búsquedas activas emitidas por otras divisiones se pueden consultar en la web oficial de la CBP.

En cada una de esas publicaciones, las autoridades comparten la información de nombres, fotos y crímenes por los que se acusa a las personas buscadas.