Los operativos realizados por la CBP con decenas de inmigrantes detenidos mientras manejaban en EE.UU.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una serie de operativos con agentes del Sector Spokane, de Washington, en el corredor de la Interestatal 90, cerca de St. Regis, en Montana. Los controles fueron realizados del 7 al 11 de diciembre y resultaron en el arresto de decenas de inmigrantes.

Operativos de la CBP en rutas de Montana: decenas de inmigrantes detenidos

Durante el operativo, que duró cinco días, los equipos policiales realizaron 51 arrestos. Entre ellos, se incluyen 41 personas que infringían la ley de inmigración, y una de las personas detenidas fue identificada como un delincuente sexual violento convicto, reveló en un comunicado de prensa.

Los oficiales de la CBP realizaron 51 arrestos a lo largo del corredor de la Interestatal 90 en EE.UU. Facebook CBP - Facebook CBP

En el transcurso de las operaciones, los oficiales de la Patrulla Fronteriza:

Ejecutaron 38 interdicciones .

. Detuvieron a fugitivos con órdenes de arresto por delitos graves .

. Recuperaron un vehículo robado.

Además, los esfuerzos condujeron a seis detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol y a la recuperación de dos menores desaparecidos en Washington.

En cuanto a las interdicciones, los agentes confiscaron:

6,3 kilogramos de metanfetamina.

6,3 kg de cocaína.

Fentanilo en polvo.

Marihuana.

“Esta operación demuestra el poder de la colaboración”, declaró el agente jefe de patrulla del sector Spokane, Jason Liebe. “Al combinar inteligencia, vigilancia aérea y aplicación coordinada de la ley, pudimos desmantelar la actividad delictiva, recuperar a menores desaparecidos y fortalecer la seguridad pública en el oeste de Montana”, explicó.

La importancia de los operativos en las rutas según la CBP

En el texto, la agencia encargada de garantizar la protección fronteriza sostuvo que la operación “desmanteló con éxito organizaciones criminales transnacionales dedicadas al narcotráfico y al tráfico de personas a lo largo del corredor de la I-90″.

Los agentes de la CBP colaboraron con otras agencias policiales de EE.UU. para realizar los operativos CBP - CBP

A su vez, indicó que fortaleció las alianzas entre agencias federales, estatales y locales. En las tareas participaron:

Las estaciones policiales de Whitefish, Eureka y Bonners Ferry.

El Sector de la Patrulla Fronteriza de Havre.

El Equipo de Interdicción Criminal de la Patrulla de Carreteras de Montana (MHP-CIT).

La Oficina del Sheriff del Condado de Mineral.

El Equipo de Tráfico de Cumplimiento Estratégico.

El Grupo de Trabajo Antidrogas de la Guardia Nacional del Ejército de Montana.

El coronel Kurt Sager, de la Patrulla de Carreteras de Montana, celebró el éxito de las operaciones. “Estoy orgulloso del trabajo que nuestro Equipo de Interdicción Criminal y el Equipo de Control Estratégico de Tráfico realizaron durante esta operación para mantener las drogas y a los fugitivos fuera de nuestras calles“, sostuvo.

El sistema de cámaras de la CBP para arrestar a inmigrantes en EE.UU.

A finales de noviembre, una investigación de Associated Press reveló que los agentes de la CBP utilizan un sistema de monitoreo interno que sigue los movimientos de todos los conductores.

El objetivo es identificar los patrones de viaje “sospechosos” para alertar a las autoridades locales. La red de cámaras escanea y graba la información de las matrículas de los vehículos.

Las cámaras permiten a la CBP detener, registrar y arrestar a personas en EE.UU. Plate Recognizer - Plate Recognizer

Motivos como manejar por caminos rurales o trasladarse en un auto alquilado pueden incentivar a los agentes a parar a un conductor. También frenan a quienes realizan tramos cortos y se trasladan hacia la región fronteriza.

Los oficiales detienen a las personas con la excusa de una infracción de tránsito como:

Exceso de velocidad.

Luces apagadas.

Cristales polarizados no permitidos.

Aromatizantes que cuelgan y obstruyen la visión.

Los automóviles y camionetas que son frenados no saben que en realidad fueron monitoreados previamente por el sistema de vigilancia de la CBP.