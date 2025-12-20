Se hizo pasar por agente federal y estafó a una anciana en Texas: le robó US$30.000, pero fue descubierto al pedir un segundo pago

En el condado de Montgomery, en Texas, las autoridades arrestaron a un sospechoso de estafar a una adulta mayor al robarle 30.000 dólares mediante una llamada telefónica. La víctima accedió a retirar el dinero del banco y dárselo a un supuesto mensajero del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), como parte del engaño.

Cómo fue la estafa de US$30.000 en Texas

La oficina del sheriff del condado Montgomery informó en un comunicado que el sospechoso, identificado como Witerson Brutus, se hizo pasar por un investigador de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC, por sus siglas en inglés). La estafa se concretó el 10 de diciembre.

La Oficina del Sheriff de Montgomery informó lo sucedido en sus redes X @MCTXSheriff

Según detallaron las autoridades, Brutus se contactó con la víctima y la convenció de que debía pagar US$30.000 por un supuesto fraude en todas sus cuentas bancarias. Finalmente, la adulta mayor accedió, se acercó a su banco, retiró el dinero y se lo entregó a un repartidor de Uber, de quien Brutus le dijo que era un mensajero del FBI.

El sospechoso le había expresado a la mujer que no tenía otra opción que pagar de inmediato porque, según el engaño, estaba involucrada en un fraude generalizado.

Al día siguiente, Brutus llamó nuevamente a la víctima y le pidió otros US$30.000. Fue en ese momento cuando la mujer comenzó a sospechar que se trataba de una estafa.

De inmediato, la víctima notificó la situación a la Oficina del Sheriff del condado y se inició una investigación pertinente, la cual concluyó en la detención de Brutus. “Esta operación permitió identificar a Witerson Brutus como el estafador de la víctima y fue detenido por fraude grave”, comunicaron las autoridades.

Finalmente, los US$30.000 fueron recuperados por los efectivos policiales y devueltos a la víctima. La autoridad advirtió que podría haber más víctimas y continuó con las investigaciones para recuperar también esos fondos.

Cómo identificar posibles estafas telefónicas, según las autoridades

La Oficina del Sheriff del condado recordó que las agencias del orden público y las entidades gubernamentales nunca solicitan el envío de dinero mediante Uber, llamadas telefónicas o servicios de mensajería.

Hay varias formas de identificar las estafas en llamadas telefónicas Freepik

“Si recibe una llamada sospechosa exigiéndole dinero o información personal, cuelgue inmediatamente y comuníquese con la agencia correspondiente a través de su número de teléfono oficial”, advierte la oficina del sheriff.

Si alguna persona en el condado de Montgomery siente que fue estafada o identificó una situación similar, la recomendación es que llame al 936-538-5900 para notificar sobre lo sucedido.

Los estafadores apelan a distintas estrategias para convencer a su víctimas

Cuáles son las estafas telefónicas más comunes en Estados Unidos

De acuerdo con la Comisión Federal del Comercio (FTC, por sus siglas en inglés), un denominador común en las estafas telefónicas -que cada vez son más frecuentes en EE.UU.- es que en la mayoría el victimario da grandes promesas o amenazas similares y piden ciertos métodos de pago. Las más comunes son las que les dicen a sus víctimas que: