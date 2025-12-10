Para evitar la deportación: ¿qué es una orden de supervisión del ICE y cómo se renueva?

Cuando el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) libera a una persona que estaba bajo custodia, esta puede permanecer en Estados Unidos sin que se ejecute de inmediato la orden de deportación. En esos casos, la agencia emite un documento conocido como Orden de Supervisión, identificado formalmente como formulario I-220B.

¿Qué implica una orden de supervisión emitida por el ICE?

La existencia de una Orden de Supervisión (OSUP, por sus siglas en inglés), que en la mayoría de los casos se formaliza con el formulario I-220B, no significa que el caso haya sido cerrado o que la deportación haya sido cancelada.

Se trata de un mecanismo que permite a la persona permanecer temporalmente en el país norteamericano mientras se resuelve su situación o se completan procedimientos que impiden su salida.

Bajo esta condición, la agencia monitorea y registra cada acción del inmigrante Foto ICE.gov

Este instrumento establece que el individuo debe someterse a controles regulares con las autoridades migratorias y cumplir parámetros definidos mientras se encuentra bajo supervisión.

De acuerdo con Charlotte Immigration Law Firm, quienes la reciben también pueden solicitar permisos de empleo, lo que les permite obtener ingresos mientras cumplen los requisitos impuestos.

Características principales del formulario I-220B para una orden de supervisión

La herramienta se aplica principalmente a no ciudadanos que ya cuentan con una orden final de expulsión, pero que no pueden ser deportados por razones operativas, humanitarias o de cooperación entre gobiernos.

El ICE y, en algunas situaciones, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés), son responsables de expedir este documento.

El formulario I-220B opera como un esquema de supervisión comunitaria. El individuo vive fuera de un centro de detención, pero debe cumplir con reglas que permiten a las autoridades monitorear su ubicación, su información personal y su disponibilidad ante cualquier requerimiento.

En ciertos casos, esta orden también es entregada a personas que recibieron medidas de protección, como suspensión de remoción o beneficios amparados por la Convención contra la Tortura.

La supervisión permite que la persona siga en el país norteamericano, pero bajo un marco estricto de obligaciones.

La orden de supervisión utilizada por el ICE se emite a personas que han sido ordenadas a ser excluidas, deportadas o removidas, pero cuya partida no se ha efectuado dentro del período legal Josh Denmark - Foto ICE.gov

Obligaciones del inmigrante bajo una orden de supervisión

Según Lum Law Group, las obligaciones que la persona debe cumplir durante su estadía bajo supervisión pueden incluir:​

Reportes periódicos : estas citas pueden programarse con intervalos variables, pero suelen realizarse varias veces al año o al menos una vez cada doce meses. Durante estas visitas, la agencia evalúa si la persona continúa cumpliendo los términos.

: estas citas pueden programarse con intervalos variables, pero suelen realizarse varias veces al año o al menos una vez cada doce meses. Durante estas visitas, la agencia evalúa si la persona continúa cumpliendo los términos. Notificación de cambios : comunicar con anticipación cualquier cambio de domicilio o empleo. El ICE requiere recibir esa información dentro de un plazo de 48 horas desde que ocurre la modificación, lo que permite mantener actualizados los registros de contacto y ubicación.

: comunicar con anticipación cualquier cambio de domicilio o empleo. El ICE requiere recibir esa información dentro de un plazo de 48 horas desde que ocurre la modificación, lo que permite mantener actualizados los registros de contacto y ubicación. Restricciones de viaje : el documento establece que la persona no puede salir de un área geográfica determinada por más de 48 horas sin autorización previa. En algunos casos, la agencia puede requerir que se utilicen mecanismos de monitoreo o que se participe en programas de “ Alternativas a la Detención ”.

: el documento establece que la persona no puede salir de un área geográfica determinada por más de 48 horas sin autorización previa. En algunos casos, la agencia puede requerir que se utilicen mecanismos de monitoreo o que se participe en programas de “ ”. Asistencia a citas médicas: además de los controles regulares, el ICE puede ordenar evaluaciones médicas o psiquiátricas. Estas se solicitan cuando la agencia considera que existe una razón específica para verificar el estado de salud del individuo. La comparecencia a estas citas es obligatoria dentro del marco de la supervisión.

El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones habilita a la agencia a detener nuevamente a la persona o clasificarla como fugitiva, lo que puede agravar su situación migratoria y acelerar procedimientos de remoción.

En ciertos casos, puede requerir el uso de un monitor electrónico o la participación exitosa en un programa de Alternativas a la Detención (ATD) BI.com

Cómo se renueva y se mantiene activa una orden de supervisión

El procedimiento mediante el cual la supervisión continúa depende de otro trámite conocido como Estancia de Remoción. Para solicitarla, la persona debe presentar el formulario I-246 ante la oficina local de Operaciones de Ejecución y Remoción (ERO, por sus siglas en inglés).

El I-246 es un mecanismo mediante el cual el individuo solicita que el ICE detenga temporalmente la ejecución de la deportación. Si la agencia aprueba la solicitud, se emite una nueva OSUP o se mantiene la existente, lo que extiende el tiempo autorizado para permanecer en el país norteamericano bajo los mismos términos.

La solicitud se realiza de manera presencial, requiere presentar pruebas de identidad y, en algunos casos, documentos médicos u otros respaldos. Este trámite tiene un costo de US$155, según el procedimiento establecido por el ICE.

Cómo se completa el formulario I-220B

Por su parte, el formulario I-220B se completa mediante la acción de los oficiales del ICE y la aceptación/reconocimiento por parte del extranjero. Este solicita información de identificación, detalles de la orden de remoción y las condiciones de liberación impuestas:

Información de la orden inicial : incluye la fecha de la orden final.

: incluye la fecha de la orden final. Identificación del extranjero : solicita el nombre y apellido, el número de expediente, la dirección y el número de teléfono.

: solicita el nombre y apellido, el número de expediente, la dirección y el número de teléfono. Identificación oficial del ICE : incluye el nombre y título impresos del oficial de ICE, así como las firmas.

: incluye el nombre y título impresos del oficial de ICE, así como las firmas. Información requerida para la supervisión : bajo juramento, se le puede solicitar a la persona que proporcione información sobre su nacionalidad, circunstancias, hábitos, asociaciones y actividades, además de otra información que la agencia considere apropiada.

: bajo juramento, se le puede solicitar a la persona que proporcione información sobre su nacionalidad, circunstancias, hábitos, asociaciones y actividades, además de otra información que la agencia considere apropiada. Requisitos de reporte y asistencia : se especifica la fecha, hora y dirección donde el inmigrante debe presentarse en persona, y la obligación de asistir a exámenes médicos o psiquiátricos si la agencia lo solicita.

: se especifica la fecha, hora y dirección donde el inmigrante debe presentarse en persona, y la obligación de asistir a exámenes médicos o psiquiátricos si la agencia lo solicita. Datos biométricos : se debe incluir la huella del índice derecho de la persona.

: se debe incluir la huella del índice derecho de la persona. Cumplimiento continuo: la página de continuación incluye un registro de reporte personal donde los oficiales pueden anotar la fecha, comentarios o cambios en las condiciones, y requiere la firma del extranjero en cada actualización.

El inmigrante bajo estas órdenes entiende que el incumplimiento de los términos puede resultar en una multa, detención o enjuiciamiento.