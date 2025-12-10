Información clave para migrantes: cómo saber si tengo una orden de deportación en EE.UU.

Una orden de deportación en EE.UU. puede originarse por diversas razones. Los abogados especializados en inmigración coinciden en que si se confirma que existe una, es fundamental actuar. Ante ese escenario, muchos migrantes se preguntan cómo saber si se tiene algún proceso de expulsión o remoción del país norteamericano.

¿Qué es una orden de expulsión en EE.UU.?

De acuerdo con el despacho de abogados Dominguez Law Firm, las órdenes de deportación, también conocidas como de expulsión, son decisiones emitidas por un juez de inmigración que obligan a una persona a abandonar el país norteamericano y prohíben el regreso por un período específico, a menos que se obtenga permiso legal.

No presentarse ante el juez, cuando se ha recibido la notificación adecuada, permite que el tribunal emita una orden de deportación en ausencia Freepik

Por su parte, los especialistas en casos de inmigración de Curbelo Law explican que no todas las órdenes de deportación son iguales. Identificar cuál se tiene ayudará a entender si se puede permanecer en Estados Unidos o si es necesario actuar de inmediato.

Orden de deportación en ausencia (in absentia): se emite cuando una persona no asiste a su audiencia ante el juez de inmigración.

(in absentia): se emite cuando una persona no asiste a su audiencia ante el juez de inmigración. Expedita (expedited removal): ocurre cuando un oficial de inmigración ordena la salida del país sin audiencia ante un juez. Generalmente, se aplica a personas detenidas en la frontera o poco después de ingresar ilegalmente.

(expedited removal): ocurre cuando un oficial de inmigración ordena la salida del país sin audiencia ante un juez. Generalmente, se aplica a personas detenidas en la frontera o poco después de ingresar ilegalmente. Reinstalación de una orden previa (Reinstatement of Removal): se aplica cuando alguien que ya fue deportado reingresa sin autorización. En ese caso, la orden anterior se reactiva automáticamente.

¿Quién puede ser deportado en EE.UU.?

La deportación se refiere al proceso de remoción de una persona por no cumplir con las leyes estadounidenses. De acuerdo con el gobierno de EE.UU., un extranjero puede ser detenido y deportado si:

Ingresó al país ilegalmente.

Cometió un delito o violó las leyes de EE.UU.

No cumplió con los permisos o condiciones de su visa para estar en Estados Unidos.

Está involucrado en actos criminales o representa una amenaza a la seguridad pública.

Después de recibir una orden de deportación o ser expulsado de Estados Unidos, es fundamental conocer las consecuencias legales que pueden impedirle regresar Foto de ICE

Sin embargo, los expertos de Curbelo Law indican que tener una orden de deportación en Estados Unidos no siempre significa que el caso esté perdido, ya que dependerá de las circunstancias.

“Existen opciones legales para regularizar su estatus o detener temporalmente la expulsión”, advierten.

¿Cómo saber si tengo una orden de deportación en EE.UU.?

Como inmigrantes es posible desconocer que se ha emitido una orden de deportación en contra, especialmente si no recibió alguna notificación correspondiente a la audiencia o si la correspondencia de las autoridades de inmigración se envió a una dirección anterior.

Si se sospecha que esto puede haber sucedido, es importante tomarse el tiempo para verificar el estado, ya que puede ayudar a evitar una detención o remoción inesperada más adelante.

Los legistas señalan que el gobierno de EE.UU. ofrece métodos oficiales y seguros para confirmar si existe una orden vigente o si el caso sigue activo ante la corte:

Consultar el sistema automatizado de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración (EOIR, por sus siglas en inglés).

(EOIR, por sus siglas en inglés). Llamar al centro de información del Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés).

Solicitar su expediente migratorio mediante una solicitud bajo la Ley de Libertad de Información (FOIA).

El sistema ACIS del Departamento de Justicia permite verificar audiencias o decisiones judiciales Punyada - Freepik

El sistema Automated Case Information System (ACIS) permite verificar audiencias o decisiones judiciales. Al ingresar su número A (Número de Registro de Extranjero), puede obtener información sobre el estado de un caso, las fechas de las audiencias y cualquier orden de deportación vigente.

La EOIR también ofrece una línea directa automatizada de información de casos: se debe marcar el número 1-800-898-7180.

Para quienes cambiaron de dirección o nunca recibieron avisos, pueden solicitar su expediente bajo la FOIA. Se aconseja completar el formulario G-639.