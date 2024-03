Escuchar

El anhelo por encontrar un sitio donde sentirse en casa y en sintonía con el entorno político, social y cultural puede llevar a tomar decisiones trascendentales en la vida de una persona. Este fue el caso de Jules Rogers, una periodista de Oregon, que se aventuró a mudarse a Texas, en busca de nuevas oportunidades laborales. Sin embargo, su regreso estuvo motivado por un detalle crucial: su desacuerdo con la política local.

Rogers había nacido en Houston, pero se crio en Portland (Oregon), por lo que en algún momento de su vida sintió la necesidad de regresar al origen y consideró que el estado de la Estrella Solitaria podría ofrecerle una perspectiva diferente y nuevas posibilidades profesionales. Un puesto de editora mejor remunerado en un periódico local parecía ser la oportunidad que tanto esperaba, sobre todo teniendo en cuenta que ella y su esposo Marshall tenían familia ahí.

Jules Rogers se mudó a Houston, Texas debido a los costos bajos en el alquiler, a diferencia de Oregón, que la mantenía endeudada Foto de J King en Unsplash

No obstante, su experiencia develó una serie de factores que no se alineaban con sus valores y su visión de una buena calidad de vida. La periodista se vio confrontada con políticas que no compartía, como la ley HB 1143, que permitía a los poseedores de armas con licencia almacenar sus dispositivos en vehículos estacionados en los campus escolares. “Las historias que cubrí eran muy diferentes de mi trabajo en Oregón y pusieron a prueba mi ética”, contó a través de Business Insider.

Además, aspectos como las restricciones al voto y las políticas relacionadas con la atención médica de las mujeres también contribuyeron a su decisión de regresar a Portland, y lejos de hacerla sentir más segura, la preocupaban profundamente porque que afectaban su autonomía sobre su propio cuerpo, en relación con la prohibición del aborto.

La decisión de volver a Portland

A pesar de disfrutar de algunos aspectos de la vida en Texas, como la música, la comida y los costos bajos en la renta, Jules Rogers y su esposo concluyeron que su felicidad y bienestar general estaban más ligados a Portland. El costo de vida más alto en Oregón no fue un obstáculo para su regreso, ya que valoraban la sensación de pertenencia y la alineación con sus valores personales y políticos por encima de todo.

Jules Rogers y su esposo Marshall en su regreso a Oregón Foto Jules Rogers

“Vivía en un suburbio de Houston y viajaba a diario por autopista. No me gustaban los elevados costos del transporte, incluidas las autopistas de peaje y toda la gasolina necesaria para desplazarme”, narró la mujer tras su mudanza fallida. “Es más caro, pero soy más feliz en Portland”, concluyó en su testimonio.

A dónde se mudan los residentes de Texas

A pesar de tener la tasa de emigración más baja de Estados Unidos, Texas aún experimenta un flujo constante de personas que deciden buscar nuevas oportunidades y horizontes en otros lugares. La Oficina del Censo de EE. UU. señaló que más de 42.000 texanos se mudaron a California, mientras que otros eligieron Florida, Oklahoma, Colorado y Georgia.

De acuerdo con Forbes, 92.562 personas se mudaron a Houston Foto de Enrique Macias en Unsplash

En este caso en particular, el estado tiene una afluencia significativa de nuevos residentes debido a su economía sólida y su costo de vida asequible. Forbes informa que más de nueve millones de personas se mudaron a Texas entre 2000 y 2022, lo que destaca la atracción continua que ejerce sobre los migrantes internos y externos.

Los centros urbanos de Texas, en particular, han sido puntos de atracción para los nuevos residentes. Houston lidera este aspecto al haber acogido la enorme cantidad de 92.562 recién llegados en 2022, seguido de cerca por Austin, Dallas, San Antonio y Fort Worth. Con un crecimiento poblacional que duplica con creces la tasa del resto del país, Texas continúa siendo un imán para aquellos que buscan un futuro próspero y vibrante.

A dónde se mudan los residentes de Oregón

El fenómeno del éxodo de residentes queda confirmado con los datos revelados por el canal local de noticias Koin, donde Oregón experimentó una pérdida de residentes en 2023 que ha generado una lista de los destinos más populares entre aquellos que deciden abandonar el estado en busca de nuevas oportunidades:

Washington

California

Idaho

Arizona

Nevada

Montana

Utah

Colorado

Texas

Florida

Aunque Texas figura en el Top Ten de destinos populares, es interesante observar que Washington ha surgido como el destino principal para aquellos que buscan establecerse fuera de Oregon. Esta preferencia puede estar influenciada por una variedad de factores, como oportunidades laborales, costos de vida, clima y calidad ambiental, entre otros.