Texas ofrece ayuda económica tras las inundaciones, pero los migrantes no la aceptan por temor al ICE

Las inundaciones de Texas dejaron al menos 129 muertos y más de 170 personas desaparecidas, mientras las labores de búsqueda se suspendieron el lunes 14 de julio debido a alertas meteorológicas. A pesar de la ayuda económica que se ofrece en el estado, muchos migrantes prefieren no aceptarla por temor a las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés).

Migrantes afectados por las inundaciones de Texas no aceptan ayuda por temor al ICE

De acuerdo con Univision, se identificó a familias extranjeras que sufrieron las consecuencias del desastre natural que comenzó en el Estado de la Estrella Solitaria en el fin de semana del 4 de julio. Los voluntarios de la ciudad de Kerrville acudieron a su rescate, pero no pudieron establecer contacto con ellas.

Los voluntarios cooperan para hacer llegar recursos necesarios a la población de Texas afectada por las inundaciones Captura: Univision

La semana pasada, en tanto, también se retiraron algunos miembros del voluntariado que opera en la zona debido a que circuló la información de que agentes migratorios estaban presentes en el lugar.

La representante estatal del distrito 124, Josey García, expresó a Univision que se identificó a comunidades migrantes afectadas por la tragedia, pero que no abrieron las puertas de sus hogares cuando los voluntariados y autoridades acudieron para ofrecer ayuda.

Lupita Martínez, una de las voluntarias, señaló: “Yo les voy a ayudar. No me importa que me arresten, no vamos a parar”. Y agregó un mensaje a la comunidad extranjera en el territorio afectado por las inundaciones severas: “Que mi gente no tenga miedo si necesita agua, porque sé que no la tienen”.

Con respecto a la presencia del ICE en Texas, la ciudadana hizo un pedido a las autoridades acerca de que los oficiales no realicen redadas en un momento tan terrible para la población.

El gobernador del estado, Greg Abbott, anunció la ampliación de la ayuda federal a otras regiones afectadas en el territorio.

Los operativos de búsqueda tras las inundaciones fueron suspendidos

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió una advertencia de riesgo de inundaciones en las últimas horas. García se unió al aviso para las personas que operan en la zona. “Los voluntarios, quédense en casa. Por favor, sean conscientes de los peligros climáticos actuales”, puntualizó en su perfil de Facebook.

García advirtió de las condiciones meteorológicas y envió un aviso a los voluntarios Facebook/State Representative Josey Garcia Texas House District 124

Y siguió: “El condado de Kerr está bajo vigilancia de inundaciones hoy [por el lunes 14 de julio] hasta las 21 horas. No conduzcan a través del agua y busquen áreas más altas”.

La advertencia que emitieron las autoridades de la ciudad de Texas Facebook/Kerr County, Texas

Estas personas realizaron operativos de búsqueda durante toda la semana en las áreas afectadas por el desbordamiento del río Guadalupe, como en Camp Mystic, donde decenas de niñas y personal realizaba un campamento de verano cuando ocurrió el desastre natural.

El colectivo también trata de acercar recursos necesarios, como agua, comida o pañales, a las comunidades que se encuentran en las inmediaciones sin acceso a ellos y que sienten temor a solicitar ayuda debido a la catástrofe o a las represalias que puedan emprender las autoridades migratorias.