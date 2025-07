Tiene ciudadanía americana, pero regresó de un viaje a Nicaragua y enfrentó un interrogatorio “abusivo” en Houston

El superintendente del Distrito Escolar de Winooski, Wilmer Chavarría, fue detenido e interrogado durante más de cuatro horas por agentes federales en el Aeropuerto Intercontinental George Bush de Houston, el 22 de julio de 2025, tras regresar a Vermont, EE.UU., desde Nicaragua. A pesar de ser ciudadano estadounidense, contar con documentos válidos y formar parte del programa Global Entry, no se le proporcionó información sobre las razones de su retención.

Detuvieron en Houston el superintendente de un Distrito Escolar de Vermont

Según indicó el ciudadano originario de Nicaragua a Vermont Public, en el aeropuerto, un oficial de aduanas solicitó por radio que alguien escoltara a Chavarría. “Supe que algo andaba muy mal”, afirmó.

En el aeropuerto, los agentes le solicitaron a Chavarría que entregara las contraseñas de su teléfono y de la computadora que le había sido entregada por el distrito escolar Winooski School District

Lo que siguió, según Chavarría, residente estadounidense desde 2018, fue “nada menos que surrealista y la definición de terror psicológico”. El educador relató que fue separado de su esposo, Cyrus Dudgeon, y sometido a un interrogatorio de entre cuatro y cinco horas por varios agentes. Durante ese tiempo, le preguntaron si su matrimonio era real, si de verdad ocupaba el cargo de superintendente escolar, y lo interrogaron detalladamente sobre todo lo que había hecho mientras estuvo fuera de EE.UU.

Asimismo, los oficiales insistieron en que entregara las contraseñas de su teléfono y de la computadora portátil que le había sido entregada por el distrito escolar. El superintendente explicó que autorizó a las autoridades a inspeccionar sus archivos personales y dispositivos, pero se negó a permitirles el acceso a la computadora del trabajo, debido a que contenía información confidencial de estudiantes.

“Pasaron mucho tiempo, de diversas maneras, amenazándome y haciéndome sentir que enfrentaría serias consecuencias. Me advirtieron que podían hacer que perdiera mi empleo. Me acusaron de ser extremadamente sospechoso por negarme a entregar esos archivos”, afirmó Chavarría.

Chavarría es el superintendente del Distrito Escolar de Winooski y tiene la ciudadanía estadounidense desde 2018 Winooski School District

Cuando los agentes le aseguraron que no revisarían los archivos estudiantiles, accedió a que inspeccionaran sus dispositivos. Sin embargo, como la revisión se realizó fuera de su presencia, desconoce si cumplieron con esa promesa. “Dijeron ‘No abrimos esto. No abrimos aquello. Vimos que tenías esto abierto de tu trabajo, pero no lo miramos’. Pero eso es solo lo que ellos dicen. No tengo ninguna garantía de que eso sea cierto”, indicó.

Tras la inspección de sus dispositivos, se los devolvieron a Chavarría, quien pudo reunirse con Dudgeon en el área de reclamo de equipaje. Durante años, Chavarría había sido participante del programa Global Entry de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés), que facilita la entrada rápida a Estados Unidos a viajeros frecuentes que pasaron un riguroso control de antecedentes.

Sin embargo, al abordar su vuelo de regreso a Vermont, recibió un correo electrónico notificándole que su membresía en el programa había sido revocada. Según el mensaje, la razón era que ya no “cumple con los requisitos de elegibilidad”.

Chavarría relató que, en ocasiones anteriores, algunos de sus estudiantes le preguntaron si debían alarmarse al cruzar la frontera hacia Estados Unidos. En esos casos, él siempre les había asegurado que no tenían que inquietarse. “Claramente, esto cambia mi perspectiva, y ya no puedo seguir dando ese consejo”, afirmó. “Con base en mi propia experiencia, ahora sé que sí deben preocuparse”.

Aumento de las inspecciones electrónicas en los aeropuertos

En un comunicado, Rusty Payne, vocero de la CBP, afirmó que la agencia aplica “políticas y directrices estrictas” al momento de realizar revisiones de dispositivos electrónicos. Según añadió, estas inspecciones son “poco frecuentes” y están “fuertemente reguladas”.

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos civiles advirtieron que estas prácticas van en aumento. La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) señaló en un comunicado: “Salvo en ‘circunstancias atenuantes’, (el gobierno sostiene que) tiene la autoridad de retener su dispositivo por cinco días, aunque el término ‘circunstancias atenuantes’ no está definido en este contexto, y ese periodo puede extenderse en incrementos de siete días. Hemos recibido reportes de teléfonos que fueron retenidos por semanas o incluso meses”.

Tras el interrogante en el Aeropuerto de Houston, Chavarría recibió un correo electrónico que decía que había sido revocado del programa Global Entry Captura de pantalla de NBC

Por su parte, Jill Martin Díaz, directora ejecutiva del Proyecto de Asistencia para Asilo en Vermont, advirtió que este tipo de acciones son posibles porque el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) cuenta con amplios poderes en nombre de la seguridad nacional, y que, a lo largo de los años, los tribunales han “concluido que ese poder es absoluto”.

Recomendaciones para cruzar la frontera hacia EE.UU. tras el caso de Chavarría

Tras lo sucedido con Chavarría, el Vermont Asylum Assistance Project (VAAP, por sus siglas en inglés) publicó una serie de recomendaciones dirigidas a personas que deban cruzar la frontera hacia Estados Unidos.

Entre los consejos más importantes se encuentran:

Mantener la calma y tener los documentos de viaje a la vista.

Limitar la información que se brinda de forma voluntaria: responder con honestidad, pero de manera concisa; se tiene derecho a guardar silencio si las preguntas no son pertinentes.

Aclarar la situación migratoria: preguntar si la persona está en libertad o bajo detención, y si el agente cuenta con una orden judicial.

Solicitar asistencia legal si se considera que los derechos fueron vulnerados.

Documentar el encuentro: tomar nota de lo que se vio, escuchó y sintió, y conservar esa información en un lugar seguro.

Informar a una persona de confianza: compartir el itinerario de viaje y los datos de contacto en caso de que surja alguna irregularidad.