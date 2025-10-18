“Trick or Treat” en Texas: el mejor horario para pedir dulces en Halloween 2025

Divertirse durante Halloween no debe poner en riesgo la seguridad de los niños ni la tranquilidad de los padres. Por ello, autoridades de distintas ciudades de Texas han emitido recomendaciones sobre los horarios ideales para salir a pedir el famoso Dulce o truco (Trick-or-Treat), así como los lugares más seguros para hacerlo.

A qué hora comienza el Dulce o truco en Texas

De acuerdo con DFW Fall Fest, la mayoría de los vecindarios en ciudades como Dallas comienzan a recibir a los pequeños desde las 18 hs, una vez que terminan las clases, y extienden la actividad hasta alrededor de las 21 hs.

En Halloween los niños aprovechan para pedir dulces de casa en casa (Unsplash)

En Bryan, las autoridades locales recomiendan que los niños realicen el Trick-or-Treat entre 18 y 20 hs, de modo que los cuerpos policiales puedan concentrarse en la vigilancia de los vecindarios durante ese periodo.

Por su parte, en Fort Worth, la celebración de Halloween suele iniciar un poco antes, desde las 17.30 hs, y concluir cerca de las 21.30 hs, según FTW Today.

Los mejores lugares para pedir dulces en Dallas en Halloween

Aunque casi todos los barrios de Texas son adecuados para disfrutar de Halloween, algunos sitios en Dallas destacan por su ambiente familiar, sus decoraciones y su seguridad:

Los paquetes de dulces para Halloween incluyen diversas piezas para compartir (Pexels/Kristina Paukshtite)

Calles M (Greenland Hills): Un vecindario con calles adoquinadas y casas estilo Tudor que transportan a los visitantes a otra época.

Un vecindario con calles adoquinadas y casas estilo Tudor que transportan a los visitantes a otra época. Parque Universitario: Popular por sus elaboradas decoraciones y su ambiente familiar.

Popular por sus elaboradas decoraciones y su ambiente familiar. Lakewood: Famoso por sus luces, máquinas de humo y exhibiciones interactivas de fantasmas y esqueletos de tamaño real.

Famoso por sus luces, máquinas de humo y exhibiciones interactivas de fantasmas y esqueletos de tamaño real. Highland Park: Ideal para una experiencia más tranquila, conocido además por ser uno de los lugares donde se reparten más dulces.

Ideal para una experiencia más tranquila, conocido además por ser uno de los lugares donde se reparten más dulces. Munger Place: Barrio histórico con jardines temáticos y adornos espectaculares.

Barrio histórico con jardines temáticos y adornos espectaculares. Distrito Histórico de Swiss Avenue: Ofrece una experiencia clásica, casi cinematográfica, con decoraciones tradicionales y un parque infantil muy visitado.

Además, los suburbios del norte —como Frisco, Plano y Allen— también son recomendados por los residentes por su buena iluminación, calles amplias y ambiente seguro, perfectos para familias con niños pequeños.

Qué llevar para pedir dulces en Halloween y consejos de seguridad

Para que la noche de Halloween sea divertida y sin contratiempos, los padres deben asegurarse de que los niños estén bien preparados. Algunos artículos básicos son:

Consejos de seguridad para pedir dulces con niños en Halloween (Unsplash)

Linternas o barras luminosas: La visibilidad es clave en calles oscuras.

La visibilidad es clave en calles oscuras. Bolsas adicionales para dulces: Los niños suelen llenar rápido sus recipientes, por lo que conviene llevar repuestos.

Los niños suelen llenar rápido sus recipientes, por lo que conviene llevar repuestos. Botellas de agua: El clima en Texas puede seguir siendo cálido en octubre, por lo que es importante mantenerse hidratado.

Entre las recomendaciones de seguridad más importantes destacan: mantenerse en calles bien iluminadas, caminar en grupo, agregar cintas reflectantes a los disfraces para mayor visibilidad, y revisar los dulces recolectados antes de que los niños los consuman.

Un Halloween seguro y memorable

Halloween es una de las celebraciones favoritas de los niños, y también una oportunidad para fortalecer los lazos comunitarios. Sin embargo, las autoridades insisten en que la diversión siempre debe ir acompañada de precaución. Con una buena planificación, disfraces llamativos y las medidas de seguridad adecuadas, las familias texanas podrán disfrutar de una noche de Trick-or-Treat tan mágica como segura.