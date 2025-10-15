Qué dice la página del Uscis sobre el TPS para los venezolanos: su extensión y fechas clave

El Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos ha sido objeto de cambios relevantes desde el inicio del segundo mandato del presidente Donald Trump. La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (Uscis) publicó en su página oficial información actualizada sobre la cancelación del programa, las extensiones automáticas vigentes y los plazos que deben tener en cuenta los beneficiarios.

Decisiones del Departamento de Seguridad Nacional sobre el TPS para venezolanos

Desde el 20 de enero de 2025, fecha en que Donald Trump asumió nuevamente la presidencia de EE.UU., el TPS otorgado a Venezuela pasó por un proceso de revisión, cuestionamientos y acciones legales que derivó en cambios significativos.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) analizó la situación interna del país sudamericano y, tras consultas con otras agencias federales, concluyó que este ya no reunía las condiciones necesarias para mantener la designación.

El DHS aseguró que Venezuela ya no cumple con las condiciones para el programa TPS, por lo cual procedieron a su cancelación

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, anunció la decisión de cancelar el TPS correspondiente a la designación de 2023. Según el aviso oficial publicado por Uscis, esta medida fue aprobada por el Tribunal Supremo de EE.UU. el 3 de octubre de 2025, con aplicación inmediata.

Esta resolución puso fin a la vigencia del programa para nuevos beneficiarios, aunque se establecieron disposiciones para quienes ya estaban inscritos. “Los beneficiarios del TPS que recibieron permisos EAD, Formularios I-797 de Notificaciones de Acción y Formularios I-94 con fecha de vencimiento de 2 de octubre de 2026, conservarán su documentación hasta ese día”, detalló la agencia gubernamental.

Fechas relevantes en la cancelación de las designaciones del TPS

El sitio web de la Uscis detalla dos fechas de cancelación distintas:

La designación de TPS de 2023 , efectiva desde el 3 de octubre de 2025.

, efectiva desde el 3 de octubre de 2025. La designación de 2021, cuya cancelación entra en vigor el 7 de noviembre de 2025 a las 23.59 hs.

Estas decisiones se sustentan en el análisis de las condiciones de seguridad, estabilidad política y crisis humanitaria en Venezuela. El DHS determinó que el país ya no enfrenta circunstancias que justifiquen la protección bajo el programa.

Extensión del TPS de permisos y documentos en EE.UU.

A pesar de eso, el fallo judicial de mayo de 2025 otorgó un período de protección adicional a quienes ya habían renovado su estatus antes del 5 de febrero de este año. Por lo tanto, los beneficiarios que cumplieron con los requisitos de reinscripción mantienen vigente su autorización de empleo y su estatus migratorio temporal hasta octubre de 2026.

Además de cancelar la designación de 2023, la secretaria Noem firmó una notificación para poner fin a la designación del TPS para Venezuela de 2021 Facebook Illinois Venezuelan Alliance

La agencia gubernamental informó que, en virtud de la orden judicial mencionada, se aplicará una extensión automática de ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD, por sus siglas en inglés) asociados al TPS venezolano. Esto significa que los trabajadores amparados por el programa podrán continuar con su actividad laboral sin interrupciones legales.

La prórroga cubre los EAD, los Formularios I-797 (Notificaciones de Acción) y los Formularios I-94 relacionados con el TPS emitidos en o antes del 5 de febrero de 2025. Todos estos documentos seguirán siendo válidos hasta el 2 de octubre de 2026, conforme a la orden del Tribunal del Distrito Norte de California.

Además, el Uscis confirmó una extensión automática de hasta 540 días para ciertos EAD que estaban próximos a vencer. Esta medida beneficia a quienes se reinscribieron en el TPS bajo la designación de 2023 y tenían solicitudes de renovación del Formulario I-765 pendientes antes del 6 de febrero de 2025.

Los venezolanos que procesaron su reinscripción y obtuvieron documentación antes del 5 de febrero de 2025 mantienen la legalidad de sus papeles laborales Vezquez & Poudat Pllc

Quiénes mantienen la protección del TPS para venezolanos

Según el Uscis, continúan protegidos los beneficiarios que se volvieron a registrar durante la última extensión del TPS venezolano publicada el 17 de enero de 2025. También deben haber recibido sus documentos de autorización de empleo, Formularios I-797 e I-94, con fecha de vencimiento del 2 de octubre de 2026 y haberlos obtenido el 5 de febrero de 2025 o antes.

Los venezolanos que cumplan con esas condiciones conservarán tanto su estatus temporal como el permiso de trabajo hasta la fecha establecida. La agencia aclaró que estas personas no necesitan realizar nuevas solicitudes de extensión, ya que su documentación fue prorrogada automáticamente bajo la orden judicial vigente.

El futuro del TPS venezolano

Estos beneficiarios constituyen el último grupo de ciudadanos venezolanos protegidos bajo el programa, debido a que el país latinoamericano perdió su designación de TPS. Los documentos en su poder servirán como respaldo legal hasta que expiren en 2026.