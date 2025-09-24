Tiroteo en un centro de detención de inmigrantes en Dallas: hay “múltiples” víctimas

DALLAS.- Tres personas resultaron baleadas este miércoles en una instalación de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas y el atacante murió por una herida de bala autoinfligida, informaron las autoridades.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, fue la primera en confirmar el episodio. “Los detalles aún se están conociendo pero podemos confirmar que hubo varios heridos y fallecidos”, señaló, y agregó que “el tirador falleció por una herida de bala autoinfligida”. Noem advirtió, además, sobre un aumento en las agresiones dirigidas contra agentes de ICE.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.



The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.



While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

El director interino de ICE, Todd Lyons, precisó en declaraciones a CNN que “hay tres personas heridas de bala en este momento. Desconocemos su estado de salud. Han sido trasladadas al hospital”. En cuanto al atacante, indicó que “la información preliminar indica que se trata de un posible francotirador”.

La cadena local Fox4 reportó que las víctimas serían detenidos bajo custodia de ICE y que el autor del ataque, un hombre blanco, abrió fuego desde la azotea de un edificio antes de quitarse la vida cuando llegaron los agentes del orden.

El vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, condenó el hecho en un mensaje en la red social X: “El ataque obsesivo contra las fuerzas del orden, en particular contra ICE, debe terminar. Rezo por todos los heridos en este atentado y por sus familias”.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

En el lugar se desplegaron decenas de vehículos de emergencia, mientras las autoridades evitaban brindar más información en el corto plazo.

El Departamento de Bomberos y Rescate de Dallas fue enviado a las 6.41 después de una llamada reportando un tiroteo en o cerca de la oficina de inmigración, indicó el vocero del departamento, Jason L. Evans, en un correo electrónico. Manifestó que no tenía detalles confirmados que pudiera compartir, calificándolo como un incidente activo y en curso.

Decenas de vehículos de emergencia fueron desplegados en el área, mientras las autoridades evitaban brindar más información en el corto plazo. El ataque ocurre en un contexto de creciente violencia contra instalaciones migratorias: el pasado 4 de julio, un grupo de hombres vestidos de negro y con ropa de estilo militar abrió fuego contra el Centro de Detención Prairieland, en Alvarado —al suroeste de Dallas—, hiriendo de gravedad a un policía en el cuello. Al menos once personas fueron acusadas en relación con aquel atentado, según los fiscales federales.

En desarrollo

Agencias AP y AFP